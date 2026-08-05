Oana Gheorghiu, avertisment ferm pentru 919 primării din România: riscă să rămână fără banii de la stat dacă nu se înrolează în Ghiseul.ro

Digitalizarea administrației locale avansează cu dificultate. Potrivit vicepremierului interimar Oana Gheorghiu, 919 primării nu sunt încă înrolate în Ghiseul.ro, iar legea prevede sancțiuni pentru cele care nu vor respecta termenul-limită din 25 august.

Cu doar 20 de zile înainte de termenul-limită prevăzut de lege, 919 dintre cele 3.187 de primării din România nu sunt încă înrolate în platforma Ghiseul.ro. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu avertizează că autoritățile locale care nu vor respecta obligația legală riscă suspendarea unor finanțări de la bugetul de stat.

„Până la data de 25 august, toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma Ghiseul.ro. Până în prezent, peste un sfert din primăriile din România nu au îndeplinit această obligație legală, respectiv 919 din 3.187”, a transmis Oana Gheorghiu într-o postare publicată pe Facebook.

Vicepremierul a subliniat că lipsa înrolării afectează direct milioane de cetățeni, care sunt obligați să se deplaseze la sediile administrațiilor locale pentru operațiuni ce ar putea fi realizate online.

„Peste 2,5 milioane de români nu pot beneficia astăzi de avantajele digitalizării și sunt nevoiți să meargă fizic la primărie. Înrolarea tuturor primăriilor în platforma Ghiseul.ro este esențială, pentru ca fiecare cetățean, indiferent unde locuiește, în țară sau în străinătate, să poată beneficia de servicii publice rapid, simplu și fără drumuri inutile la primărie”, a explicat aceasta.

Primarii au primit o notificare

Oana Gheorghiu a anunțat că toate cele 919 primării care nu sunt încă înrolate au primit miercuri, 5 august, o notificare oficială.

„În consecință, le-am transmis astăzi un mesaj de reamintire celor 919 primari în cauză, prin care le-am amintit faptul că mai au la dispoziție 20 de zile pentru ca instituția pe care o conduc să se înroleze în sistem”, a precizat vicepremierul.

Ce sancțiuni riscă primăriile

Potrivit Oanei Gheorghiu, legea prevede sancțiuni severe pentru administrațiile locale care nu se conformează până la termenul stabilit.

„În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, destinate echilibrării bugetelor locale, cu câteva excepții”, a avertizat aceasta.

În opinia vicepremierului, extinderea utilizării platformei Ghiseul.ro reprezintă un pas important pentru modernizarea administrației publice.

„Digitalizarea aduce eficiență, transparență și încredere în instituțiile publice. PS: România are nevoie urgentă de reforma administrativă și reducerea numărului de primării”, a concluzionat Oana Gheorghiu.