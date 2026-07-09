Peste 80% dintre români au stat la coadă la ghișee în ultimul an. „Dosarul cu șină” încă domină administrația

Peste opt din zece români spun că au fost nevoiți să stea la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, iar mai bine de jumătate consideră că administrația funcționează în continuare după logica „dosarului cu șină”, arată un studiu realizat de Centrul de Formare APSAP.

Deși percepția asupra administrației publice s-a îmbunătățit față de anii anteriori, relația cetățenilor cu statul rămâne marcată de birocrație, documente pe hârtie și drumuri repetate.

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Întrebați cât de des au fost nevoiți, în ultimul an, să aștepte la cozi în instituțiile publice pentru servicii precum autorizații, permise, taxe, înregistrări, acte sau servicii medicale, 18,1% dintre respondenți au spus că s-a întâmplat de fiecare dată, 29,7% de cele mai multe ori, iar 33,9% ocazional.

În total, 81,7% dintre participanți afirmă că au stat la coadă la ghișee în ultimul an, în timp ce doar 13,6% spun că s-au confruntat rar cu această situație.

Potrivit autorilor studiului, pentru mulți români interacțiunea cu statul înseamnă în continuare drumuri repetate, programări, copii după documente și explicații oferite de mai multe ori, iar timpul pierdut pentru obținerea unui serviciu public influențează la fel de mult percepția asupra administrației ca serviciul în sine.

„Cozile sunt una dintre cele mai vizibile forme ale birocrației. Poți avea funcționari bine intenționați, dar dacă omul pierde ore pentru un document, experiența finală rămâne una apăsătoare. Timpul cetățeanului este o resursă publică ignorată prea des”, a declarat Bogdan-Costin Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP.

România încă funcționează după logica „dosarului cu șină”

Participanții la studiu au fost întrebați în ce măsură consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica „dosarului cu șină”.

26,7% au acordat nota maximă, iar 25,1% nota 4, ceea ce înseamnă că 51,8% dintre respondenți sunt de acord că administrația funcționează încă după acest model birocratic. Alți 36,5% au ales nota 3, iar doar 11,7% au respins această afirmație, acordând note de 1 sau 2.

„Dosarul cu șină nu mai este doar un obiect de papetărie. A devenit o metaforă pentru felul în care cetățeanul simte administrația: complicată, lentă și adesea neîncrezătoare în propriile baze de date. Adevărata digitalizare nu înseamnă să încarci online o copie după un act, ci să nu mai ceri cetățeanului un document pe care statul îl are deja”, a afirmat Bogdan-Costin Fârșirotu.

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Administrația nu mai este percepută drept un dezastru, dar rămâne „mediocră”

Studiul arată că percepția asupra administrației publice s-a schimbat față de anii anteriori. Potrivit autorilor, instituțiile statului nu mai sunt văzute de majoritatea respondenților drept un „dezastru”, însă nici nu oferă servicii considerate eficiente și orientate către cetățean.

„Trebuie spus corect: administrația publică din România nu mai este percepută de majoritatea respondenților ca un dezastru. Acesta este un lucru bun. Problema este că foarte mulți oameni o percep ca fiind mediocră. Iar mediocritatea, într-un stat modern, nu poate fi obiectiv final. Cetățeanul nu ar trebui să fie mulțumit că «a mers și așa», ci să simtă că instituția publică îi respectă timpul, drepturile și demnitatea”, a declarat președintele Centrului de Formare APSAP.

Potrivit concluziilor studiului, serviciile publice funcționează, însă rareori oferă o experiență predictibilă, eficientă și orientată către cetățean.

„Românii nu mai privesc formarea profesională ca pe un moft. Pentru tot mai mulți oameni activi pe piața muncii, perfecționarea a devenit o formă de protecție profesională. Într-o economie instabilă, cu taxe în creștere și costuri mai mari, competențele actualizate sunt una dintre puținele forme reale de siguranță”, a concluzionat Bogdan-Costin Fârșirotu.

De ce nu au dispărut cozile, în ciuda digitalizării

În ultimii ani, administrația publică a extins treptat serviciile digitale, iar tot mai multe operațiuni pot fi efectuate online. Prin platforma Ghiseul.ro, cetățenii pot plăti taxe, impozite, amenzi și alte obligații către instituțiile înscrise în sistem, fără a se deplasa la ghișeu. În paralel, mai multe instituții au introdus posibilitatea depunerii electronice a cererilor și a eliberării unor documente în format digital.

Procesul de digitalizare este susținut și prin investițiile finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care vizează interoperabilitatea bazelor de date ale instituțiilor publice și dezvoltarea unor servicii electronice accesibile cetățenilor și mediului de afaceri.

Cu toate acestea, implementarea este inegală între instituții, iar multe proceduri administrative continuă să presupună prezența fizică la ghișeu sau prezentarea unor documente în format tipărit. În acest context, autorii studiului arată că simpla mutare a unor servicii în mediul online nu este suficientă, dacă procedurile administrative rămân neschimbate.