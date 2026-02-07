search
Cum s-a văzut România în Europa în ultimele două săptămâni: evenimentele prezentate în presa internațională

0
0
Publicat:

În ultimele două săptămâni, prezența României în presa europeană a fost dominată de evenimente negative, de la crime și implicarea unui român în cazuri de sabotaj militar la accidentul tragic în care au fost implicați suporteri PAOK. Subiectele pozitive despre sport, mașini și turism au fost mai rare. 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Analiza se bazează exclusiv pe datele colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania pentru intervalul 31 ianuarie–6 februarie 2026, scrie Informat.ro.

Datele au fost colectate de platforma de monitorizare media NewsVibe Romania, în intervalul din ultima lună, găsind 4.569 de articole publicate în țări europene, mai ales în Germania, Grecia, Italia și Marea Britanie.

Dintre cele 4.569 articole, 3.700 (82%) au un ton neutru, 666 (15%) negativ și 157 (3%) pozitiv.

Care au fost cele mai discutate subiecte despre România

Accidentul tragic din Timiș în care au fost implicați suporteri PAOK

Unul dintre subiecte a fost cel despre accidentul mortal din Timiș, când un microbuz în care erau suporterii greci ai formației PAOK s-a izbit frontal de un TIR. Aceștia se deplasau din Grecia spre Lyon, pentru un meci din Europa League.

În presa europeană, România a fost menționată constant ca loc al tragediei, al intervenției autorităților și, ulterior, al ceremoniei de repatriere.

Portalul grec Protothema a prezentat detalii despre accidentul din România, reacțiile clubului și gesturile de solidaritate ale altor cluburi europene, subliniind cooperarea româno-elenă, mesajele de condoleanțe și sprijinul pentru repatrierea victimelor, într-un ton empatic și pozitiv.

﻿Sabotajul de la Hamburg

Un alt subiect este tentativa de sabotaj a navelor militare germane în portul Hamburg, în care unul dintre suspecți este un cetățean român. Săptămâna aceasta, DIICOT a percheziţionat locuința românului, din județul Tulcea, arestat în Germania.

Citește și: Revocarea includerii României în programul Visa Waiver, tratată de presa străină. „O schimbare bruscă față de acum doar câteva luni”

Acesta, alături de un cetățean grec, sunt implicați într-un dosar de securitate relevant pentru NATO și UE.

Presă germană, precum T Online și Tagesschau, pune accidentul navei Emden în contextul vulnerabilităților infrastructurii militare, menționând descoperirea de materiale periculoase anterior. Spiegel și Frankfurter Allgemeine Zeitung se concentrează pe securitatea internă și anchetele autorităților, fără a lega România de o agendă ostilă.

Tonul general este neutru, dar menționarea naționalității române poate influența subtil percepția comunității românești din Germania.

Cazul Vasile Frumuzache

În presa italiană s-a scris despre Vasile Frumuzache, românul arestat pentru uciderea a două tinere escorte în Italia, Denisa Maria Adas și Ana Maria Andrei, victimele fiind găsite în Prato și Montecatini.

Ancheta a arătat că românul a comis crimele cu cruzime, iar după uciderea Denisei a încercat să îi facă cadavrul nerecunoscut prin decapitare și incendiere.   

Criminalul a pus la cale o tentativă de evadare din penitenciarul Sollicciano de la Florența.

Vasile Frumuzache evadare foto lanazione jpg

Presa italiană, inclusiv Il Fatto Quotidiano, ANSA și La Stampa, a relatat detaliat procesul pentru dublă omucidere, evadarea cu cearșafuri și breșele penitenciarului.

Il Giornale a folosit cazul pentru a critica sistemul penitenciar, subliniind recidiva criminalului de origine română. Tonul este puternic negativ, iar frecventa asociere a românilor cu criminalitatea gravă amplifică stereotipurile asupra comunității românești din Italia.

Sorana Cîrstea în meciul cu Naomi Osaka

România a fost menționată în presa sportivă europeană în contextul episodului de la Australian Open, care i-a avut în prim-plan pe Sorana Cîrstea și Naomi Osaka și a fost prezentat ca un conflict legat de percepția respectului dintre cele două jucătoare.

Presa internațională (BBC Sport, The Independent, Le Figaro) a relatat despre strângerea de mână rece dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka, evidențiind scuzele publice ale lui Osaka.

Tonul a fost neutru, ușor favorabil Cîrstei, prezentând-o ca pe o sportivă română competitivă, fără stereotipuri negative legate de naționalitate.

