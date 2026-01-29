search
Joi, 29 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al echipei

0
0
Publicat:

Au apărut detalii despre tinerii care și-au pierdut viața în accidentul din Timiș, când microbuzul în care se aflau s-a izbit puternic într-un TIR. Aceștia erau fani loiali ai echipei PAOK și se îndreptau spre meciul din Franța în acea zi.

FOTO: Protothema
FOTO: Protothema

Potrivit Protothema, microbuzul era condus de Christos, în vârstă de 31 de ani, din Polichni, Salonic. Acesta a lucrat în diverse localuri din cartier.

Muncea pentru a-și întreține părinții și frații, iar cu banii rămași călătorea pentru a fi aproape de marea sa pasiune, PAOK. Bruges, Lille și acum Lyon. 

Christos/FOTO: Protothema
Christos/FOTO: Protothema

„Nu am primit niciun răspuns de la ambasadă. De la cel care a scăpat, am aflat că Christos era în microbuz și că se află printre cei care au murit.

Marios este printre supraviețuitori, este bine și ne-a povestit despre Christos. Am vorbit cu Ambasada și mi-au spus că e bine să mergem pentru identificare”, a declarat tatăl lui Christos, chemat să-și recunoască fiul, pentru site-ul citat.

Vachos, originar din Georgia, pornise și el din Katerini. Lucra ca zilier și s-a asigurat să nu rateze niciun meci al echipei favorite. Nu era prima sa călătorie în străinătate pentru un meci PAOK, deoarece în 2018 fusese la Budapesta. 

Vachos/FOTO: Protothema
Vachos/FOTO: Protothema

Nu putem spune prea multe. Încercăm și noi să ne revenim. Nu avem nicio idee cum s-a întâmplat accidentul. Ni s-a spus doar de la ambasadă că a murit.

Era cu prietenii lui. Toți erau prietenii lui, un grup. Nu știm încă când va fi returnat corpul. Poate mâine”, spune un apropiat al tânărului decedat, a cărui casă din Katerini a fost cufundată în doliu.

Citește și: Supraviețuitor al accidentului groaznic din Timiș, dezvăluiri șocante: „Volanul s-a blocat în timpul depășirii”

Este doliu și în orașul Alexandria din Imathia, unde trei persoane și-au pierdut viața în accidentul fatal din România.

Vasilis, Konstantinos și Dimitris. Trei tineri, membri ai fanilor locali PAOK, denumiți „vulturii tineri”, apropiați și în viața de zi cu zi, și în tribune.

Inseparabili în viață și la meciuri, au urcat în microbuzul negru pentru a „face kilometri din nou”, așa cum spune celebrul slogan al fanilor alb-negri, pentru a sărbători încă un triumf european al PAOK. 

Konstantinos, Vasilis şi Giorgos/FOTO: Protothema
Konstantinos, Vasilis şi Giorgos/FOTO: Protothema

Amintim că marți, 27 ianuarie, în județul Timiș, un microbuz în care se aflau suporteri greci ai formației PAOK, aflați în drum spre meciul din Franța, a fost implicat într-un accident grav. Șoferul de 29 de ani ar fi încercat o depășire între Lugoj și Caransebeș, din care nu a mai reușit să revină pe banda sa.

Ciocnirea a fost atât de puternică, încât microbuzul s-a făcut praf, iar bucăți din el s-au împrăștiat pe zeci de metri.

Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital în Timișoara. Toate victimele sunt cetățeni greci.  

Miercuri, după ce au fost efectuate cercetări la fața locului, polițiștii au descoperit în jurul caroseriei microbuzului implicat în accident două pliculeţe în care erau droguri. 

Analizele șoferului microbuzului au confirmat că bărbatul era drogat și băut în timpul cursei mortale: 

Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină.

De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, potrivit News.ro.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
digi24.ro
image
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK
stirileprotv.ro
image
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
gandul.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
mediafax.ro
image
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
fanatik.ro
image
Familia care trăiește în pădure de 12 ani: „Eram datori față de bănci și companii de energie”
libertatea.ro
image
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
digi24.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”
digisport.ro
image
Februarie dă totul peste cap: 3 zodii vor trăi un miracol neașteptat
stiripesurse.ro
image
Imagini cu momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro în scara unui bloc
antena3.ro
image
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
observatornews.ro
image
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Se întorc ninsorile în Bucureşti. Va ninge zile în şir în Capitală, conform meteorologilor
playtech.ro
image
Crescut doar de mamă, unul dintre tinerii din microbuzul cu fanii lui PAOK a murit în același loc ca tatăl lui: ”Mi-am pierdut băiețelul cu ochi verzi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Durere mare în familia lui Nicușor Dan. Bunica președintelui s-a stins din viață
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Decizia care răstoarnă Guvernul! S-a aflat adevărul despre planurile lui Bolojan
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi, captiv în «raiul pensionarilor»! Imagini ireale cu locul unde s-a mutat fiul Regelui: «Nu seamănă deloc cu Turcia!»
gsp.ro
image
Filmul românesc care a detronat toată industria cinematografică de pe Netflix. Toată lumea e în șoc
actualitate.net
image
Plantele minune care atrag păsările în grădină toată iarna. Alungă și prădătorii
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
O zodie renaște spectaculos la început de februarie. Universul îi oferă, în sfârșit, o nouă șansă. Greul rămâne în urmă, iar norocul intră în viața ei
click.ro
image
Din ce meserie câștigă bani fiul Stelei Enache, stabilit în Austria: „Supraveghează...”. E leit tatăl lui, Florin Bogardo: „Copie la indigo!” Cu ce se ocupă, însă, fiica din Italia?
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Placinta cu branza Sursa foto shutterstock 2417697867 jpg
Plăcintă cu brânză de vaci. Nu te poți opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
Tehnica de ascultare folosită de fosta Securitate
Cum fura Securitatea din coletele românilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă a Andreei Ibacka de ruladă de pui la cuptor: „Se prepară la fel ca o omletă”. Este sănătoasă și perfectă pentru gusturile copiilor
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început

OK! Magazine

image
Ea este ultima Onassis! Athina, nepoata miliardară a legendarului magnat grec, apariție șic și rară

Click! Pentru femei

image
Cadoul perfect după divorț – o operație estetică? Nicole Kidman a întinerit pur și simplu!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică