Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al echipei

Au apărut detalii despre tinerii care și-au pierdut viața în accidentul din Timiș, când microbuzul în care se aflau s-a izbit puternic într-un TIR. Aceștia erau fani loiali ai echipei PAOK și se îndreptau spre meciul din Franța în acea zi.

Potrivit Protothema, microbuzul era condus de Christos, în vârstă de 31 de ani, din Polichni, Salonic. Acesta a lucrat în diverse localuri din cartier.

Muncea pentru a-și întreține părinții și frații, iar cu banii rămași călătorea pentru a fi aproape de marea sa pasiune, PAOK. Bruges, Lille și acum Lyon.

„Nu am primit niciun răspuns de la ambasadă. De la cel care a scăpat, am aflat că Christos era în microbuz și că se află printre cei care au murit.

Marios este printre supraviețuitori, este bine și ne-a povestit despre Christos. Am vorbit cu Ambasada și mi-au spus că e bine să mergem pentru identificare”, a declarat tatăl lui Christos, chemat să-și recunoască fiul, pentru site-ul citat.

Vachos, originar din Georgia, pornise și el din Katerini. Lucra ca zilier și s-a asigurat să nu rateze niciun meci al echipei favorite. Nu era prima sa călătorie în străinătate pentru un meci PAOK, deoarece în 2018 fusese la Budapesta.

„Nu putem spune prea multe. Încercăm și noi să ne revenim. Nu avem nicio idee cum s-a întâmplat accidentul. Ni s-a spus doar de la ambasadă că a murit.

Era cu prietenii lui. Toți erau prietenii lui, un grup. Nu știm încă când va fi returnat corpul. Poate mâine”, spune un apropiat al tânărului decedat, a cărui casă din Katerini a fost cufundată în doliu.

Este doliu și în orașul Alexandria din Imathia, unde trei persoane și-au pierdut viața în accidentul fatal din România.

Vasilis, Konstantinos și Dimitris. Trei tineri, membri ai fanilor locali PAOK, denumiți „vulturii tineri”, apropiați și în viața de zi cu zi, și în tribune.

Inseparabili în viață și la meciuri, au urcat în microbuzul negru pentru a „face kilometri din nou”, așa cum spune celebrul slogan al fanilor alb-negri, pentru a sărbători încă un triumf european al PAOK.

Amintim că marți, 27 ianuarie, în județul Timiș, un microbuz în care se aflau suporteri greci ai formației PAOK, aflați în drum spre meciul din Franța, a fost implicat într-un accident grav. Șoferul de 29 de ani ar fi încercat o depășire între Lugoj și Caransebeș, din care nu a mai reușit să revină pe banda sa.

Ciocnirea a fost atât de puternică, încât microbuzul s-a făcut praf, iar bucăți din el s-au împrăștiat pe zeci de metri.

Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost rănite și transportate la spital în Timișoara. Toate victimele sunt cetățeni greci.

Miercuri, după ce au fost efectuate cercetări la fața locului, polițiștii au descoperit în jurul caroseriei microbuzului implicat în accident două pliculeţe în care erau droguri.

Analizele șoferului microbuzului au confirmat că bărbatul era drogat și băut în timpul cursei mortale:

„Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă.

În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină.

De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvând al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, potrivit News.ro.