Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
Criminalul român care a ucis două escorte în Italia, tentativă spectaculoasă de evadare. Cum şi-a planificat fuga şi ce s-a găsit asupra lui

Publicat:

Criminalul român Vasile Frumuzache a pus la cale o tentativă de evadare spectaculoasă din închisoarea Sollicciano din Florența, însă a fost prins la câțiva pași de porțile penitenciarului.

Momentul în care a fost imobilizat Vasile Frumuzache. FOTO: lanazione
Momentul în care a fost imobilizat Vasile Frumuzache. FOTO: lanazione

În cursul dimineţii de miercuri, 4 februarie, Vasile Frumuzache, românul acuzat că a ucis două tinere escorte în Italia, Denisa Maria Adas și Ana Maria Andrei, a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano din Florența, în timpul orei de plimbare.

Incidentul a avut loc într-un moment de mișcare internă, iar Frumuzache a pus în aplicare un plan elaborat cu materiale improvizate.

Vasile Frumuzache a trecut mai întâi peste zidul curții de plimbare, apoi peste zidul de incintă, folosind o scară improvizată realizată din cearșafuri legate între ele, ca stâlpi, și bucăți de cozi de mătură ca trepte, completată cu un cârlig confecționat din gratiile celulei sale. Ajuns la câțiva pași de porțile exterioare, a fost interceptat de singurul agent care patrula cu maşina, care a reușit să îl imobilizeze rapid.

Cârligul folosit pentru a evada. FOTO: lanazione
Cârligul folosit pentru a evada. FOTO: lanazione

În momentul intervenției, asupra sa a fost găsit și un cuțit, notează lanatione.

Vasile Frumuzache a fost arestat pentru uciderea a două tinere escorte în Italia, Denisa Maria Adas și Ana Maria Andrei, victimele fiind găsite în Prato și Montecatini. Ancheta a arătat că românul a comis crimele cu cruzime, iar după uciderea Denisei a încercat să îi facă cadavrul nerecunoscut prin decapitare și incendiere.

Experții sugerează că Frumuzache prezintă caracteristici de calcul, manipulare și lipsă de empatie, tipice criminalilor în serie, care acționează în mod repetat și planificat. Chiar şi modul în care a încercat evadarea, folosind o scară improvizată din cearșafuri și un cârlig din gratiile celulei, reflectă ingeniozitate, răbdare și capacitatea de a gândi strategic sub presiune.

Vă reamintim că, în iunie 2025, Vasile Frumuzache a fost atacat și desfigurat de un alt deținut, văr al uneia dintre victime, care l-a stropit cu ulei încins pe față, provocându-i arsuri de gradul doi.

Inițial plasat într-o secție separată pentru infracțiuni cu caracter sexual, a fost mutat din cauza amenințărilor venite de la alți deținuți, după ce Vasile Frumuzache le-a mărturisit colegilor că numărul victimelor sale ar putea fi mult mai mare decât se crede, șocându-i pe cei din jur.

Vasile Frumuzache urmează să apară în fața Curții de Assise din Florența pentru prima ședință a procesului, în timp ce autoritățile continuă anchetele pentru a clarifica întreaga amploare a crimelor sale.

