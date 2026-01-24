Sorana Cîrstea, susținută de nume mari în conflictul cu Osaka. Soția lui Novak Djokovic o acuză pe japoneză de lipsă de respect: „Faci asta dacă vrei să provoci”

Jelena Djokovic, soția lui Novak Djokovic, a intervenit în disputa apărută după meciul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka și s-a poziționat clar de partea jucătoarei din România.

Conflictul a pornit în timpul partidei din turul al doilea de la Australian Open, disputată pe 22 ianuarie, câștigată de Naomi Osaka în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-2, după aproape două ore de joc. Pe parcursul meciului, Sorana Cîrstea a atras atenția arbitrei că adversara ei striga repetat „Come on” între puncte, chiar în momentele în care românca se pregătea să servească.

Sorana Cîrstea i-a reproșat rivalei lipsa de fair-play

Arbitra nu a considerat gestul o problemă, însă tensiunea a continuat și la final. Strângerea de mână a fost una rece, iar Cîrstea i-a reproșat lui Osaka lipsa de fair-play, subliniind experiența îndelungată a japonezei în circuitul profesionist.

Afectată de situație, Osaka a abordat subiectul imediat după meci, sugerând că reacția româncei ar putea fi influențată de faptul că se află spre finalul carierei. Ulterior, la conferința de presă, jucătoarea japoneză și-a cerut scuze și a explicat că nu a avut intenția de a-și provoca sai distrage rivala în timpul duelului.

„Sunt surprinsă că arbitra și Naomi au crezut că e corect!”

Jelena Djokovic, soția legendarului Novak Djokovic, considerat unul dintre cei mai mari tenismeni din istorie, a intervenit în această dispută și și-a exprimat opinia pe rețelele de socializare.

„Hmm, sunt surprinsă că nu s-a dat „interferență”. Între două servicii, când publicul aplaudă sau strigă, arbitrul le cere să se oprească pentru că deranjează jucătorul. Punctul nu e gata. Sorana a ratat primul serviciu și se concentra pe al doilea, e o scurtă pauză.

În plus, e lipsă de respect să aplauzi la greșeala pe primul serviciu a altcuiva. Sunt surprinsă că arbitra și Naomi au crezut că e corect. Sunt schimbări de regulament pe care le-am ratat?”, a scris Jelena, pe contul său oficial de Instagram.

„Nu e nimic greșit cu a te încuraja... E despre când și cum [să o faci]. Ca jucătoare profesionistă, ea ar fi trebuit să știe că nu se face asta, cu siguranță, între serviciile 1 și 2 ale adversarei. Doar dacă vrei să provoci. În acest caz, nu știu de ce s-a prefăcut surprinsă la final că Sorana a fost provocată.

Naomi e felicitată de fani pentru că s-a încurajat, grozav. Pur și simplu nu am văzut-o făcând asta cu o altă jucătoare, așa că m-am gândit că s-a schimbat regula sau ceva!”, a mai transmis soția lui Djokovic, în secțiunea de comentarii, ca răspuns pentru un utilizator.