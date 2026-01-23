Adevărul despre conflictul major dintre Sorana Cîrstea și Osaka. Japoneza și-a cerut scuze public. „Îmi pare rău. Ce am spus a fost lipsit de respect”

Naomi Osaka a ținut să lămurească tensiunile apărute după duelul cu Sorana Cîrstea din turul al doilea al Australian Open, confruntare câștigată de sportiva japoneză, conform DPA.

Meciul s-a încheiat într-o atmosferă tensionată, marcată de un moment controversat din setul decisiv, când jucătoarea din România a reclamat la arbitru un strigăt de încurajare venit din partea adversarei.

Nemulțumirea Soranei Cîrstea a fost vizibilă și la finalul partidei, câștigate de Osaka cu 6-3, 4-6, 6-2, iar salutul de la fileu a fost unul rece și extrem de scurt. Ulterior, Naomi Osaka a abordat-o direct pe româncă pentru a discuta incidentul, cele două având un schimb scurt de replici pe teren.

„Vreau să-mi cer scuze. Nu este felul meu!”

După meci, japoneza și-a cerut scuze pentru situația creată și a explicat contextul momentelor tensionate.

„Se pare că a fost supărată din cauza mai multor «hai!». Ar fi putut să mă întrebe. Îmi pare rău. Este o mare jucătoare. Cred că acesta a fost ultimul ei Australian Open, aşa că îmi pare rău că a fost supărată din cauza asta.Sunt puțin confuză. Cred că emoțiile erau foarte puternice pentru ea.

De asemenea, vreau să-mi cer scuze. Cred că primele câteva lucruri pe care le-am spus pe teren au fost lipsite de respect. Nu-mi place să nu țin cont de oameni. Nu este felul meu. Deci, dacă vrea să vorbească despre asta, atunci da. Dar, când mă motivez, în mintea mea nu-mi spun: «Bine, acum o să distrag cealaltă persoană». E pur şi simplu pentru mine. Nimeni nu s-a plâns vreodată de asta. În plus, arbitrul nu mi-a spus că am greşit. Arbitrul a spus că sunt în regulă. (...) Credeam că am depăşit situația!”, a spus japoneza.

„A fost un schimb de replici!”

Sorana Cîrstea, care urmează să își încheie cariera la finalul acestui sezon, a evitat să intre în detalii despre incident.

„Nu voi vorbi despre asta. Acesta este ultimul meu Australian Open. Joc de 20 de ani. Este mai mult decât o discuție de cinci secunde la final pe care am avut-o cu Naomi. Nu a fost nicio dramă. A fost doar un schimb de replici de cinci secunde între două jucătoare care sunt în circuit de mult timp. Rămâne între noi!”, a spus Sorana Cîrstea.

În runda următoare, Naomi Osaka va juca împotriva australiencei Maddison Inglis, miza fiind calificarea în optimile de finală.