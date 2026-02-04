DIICOT a descins acasă la românul arestat că a sabotat navele Marinei germane, cu pietriș în motoare sau conducte tăiate

DIICOT a percheziţionat locuința românului arestat, miercuri, în Germania într-un dosar privind sabotajul mai multor nave militare germane. Ancheta vizează acțiuni comise în șantierul naval din Portul Hamburg, între ianuarie și august 2025.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au desfășurat la 3 februarie 2026 percheziții la locuința românului acuzat de sabotaj.

Acțiunea a fost realizată în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Germania, au transmis, printr-un comunicat, procurorii DIICOT.

Românul, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat miercuri, 3 februarie, în Germania, împreună cu un cetățean grec, în cadrul unui dosar care vizează sabotajul mai multor nave aparținând Marinei Germane, aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg.

Din actele de urmărire penală rezultă că, în perioada ianuarie - august 2025, cei doi inculpați ar fi efectuat mai multe acțiuni ilegale, individual sau împreună, pentru a deteriora navele.

Concret, ar fi vorba despre deversarea a peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave, perforarea conductelor de alimentare cu apă dulce, îndepărtarea capacelor rezervoarelor de combustibil şi dezactivarea întrerupătoarelor electronice de siguranță din sistemele unor nave destinate Marinei Germane.

Acțiunile lor au fost descoperite în urma unei inspecții la bordul navei „Emden”, înainte ca aceasta să plece spre Kiel, la mijlocul lunii ianuarie 2026.

În urma perchezițiilor efectuate în România, au fost ridicate mijloace de probă care urmează să fie transmise autorităților germane, pentru continuarea anchetei. Anchetatorii precizează că faptele au fost comise în timp ce bărbații lucrau în șantierul naval din Hamburg, unde navele se aflau în reparații. Uneori, sabotajele au fost realizate individual, alteori împreună, însă toate acțiunile urmăreau deteriorarea deliberată a echipamentelor și sistemelor de siguranță ale navelor.