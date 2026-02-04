search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

DIICOT a descins acasă la românul arestat că a sabotat navele Marinei germane, cu pietriș în motoare sau conducte tăiate

0
0
Publicat:

DIICOT a percheziţionat locuința românului arestat, miercuri, în Germania într-un dosar privind sabotajul mai multor nave militare germane. Ancheta vizează acțiuni comise în șantierul naval din Portul Hamburg, între ianuarie și august 2025.

DIICOT a făcut percheziţii acasă la românul arestat în Germania pentru sabotaj. FOTO: arhivă
DIICOT a făcut percheziţii acasă la românul arestat în Germania pentru sabotaj. FOTO: arhivă

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, au desfășurat la 3 februarie 2026 percheziții la locuința românului acuzat de sabotaj.

Acțiunea a fost realizată în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile din Germania, au transmis, printr-un comunicat, procurorii DIICOT.

Românul, în vârstă de 37 de ani, a fost arestat miercuri, 3 februarie, în Germania, împreună cu un cetățean grec, în cadrul unui dosar care vizează sabotajul mai multor nave aparținând Marinei Germane, aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg.

Din actele de urmărire penală rezultă că, în perioada ianuarie - august 2025, cei doi inculpați ar fi efectuat mai multe acțiuni ilegale, individual sau împreună, pentru a deteriora navele.

Concret, ar fi vorba despre deversarea a peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave, perforarea conductelor de alimentare cu apă dulce, îndepărtarea capacelor rezervoarelor de combustibil şi dezactivarea întrerupătoarelor electronice de siguranță din sistemele unor nave destinate Marinei Germane.

Acțiunile lor au fost descoperite în urma unei inspecții la bordul navei „Emden”, înainte ca aceasta să plece spre Kiel, la mijlocul lunii ianuarie 2026.

În urma perchezițiilor efectuate în România, au fost ridicate mijloace de probă care urmează să fie transmise autorităților germane, pentru continuarea anchetei. Anchetatorii precizează că faptele au fost comise în timp ce bărbații lucrau în șantierul naval din Hamburg, unde navele se aflau în reparații. Uneori, sabotajele au fost realizate individual, alteori împreună, însă toate acțiunile urmăreau deteriorarea deliberată a echipamentelor și sistemelor de siguranță ale navelor.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cătălin Botezatu, jefuit de un ceas de 2 milioane de lire sterline la Londra
digi24.ro
image
Descoperirea făcută de RAR Călărași la un Logan inspectat după o solicitare de înlocuire a cărții mașinii. FOTO
stirileprotv.ro
image
Pensii cu 31 de lei mai mici pentru această categorie de pensionari din România. În condițiile în care viața este cu 600 lei mai scumpă
gandul.ro
image
Cătălin Botezatu, „UȘURAT” de ceasul de 2 milioane de lire sterline! Unde s-a petrecut jaful de lux
mediafax.ro
image
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Fabrică simbol din România, transformată în proiect imobiliar. E prea solidă pentru a fi demolată
observatornews.ro
image
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Pensia pentru limită de vârstă 2026. Cine poate ieși la pensie anul acesta
playtech.ro
image
Vești proaste pentru Costel Gâlcă și rapidiști. A venit anunțul după victoria de la Sibiu – joacă abia în martie. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Novak Djokovic a auzit ce le zice Jelena celor doi copii despre el și a spus "STOP"
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Alertă sanitară! Un nou virus mortal face ravagii în mai multe țări. Ce este Nipah și cum se transmite
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
România, vizată de un război al Rușilor? Țara noastră apare în Operațiunea „Faza zero”
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
click.ro
image
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
Wabash jpg
Bătălia de la Wabash, povestea celei mai mari înfrângeri din Istoria Armatei S.U.A
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 2 zodii cărora li se reconfigurează traseul vieții începând cu 4 februarie. Toate greutățile prin care au trecut le duc, în sfârșit, pe drumul fericirii
image
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Se aud clopote de nuntă? Lady Gaga i-a făcut o declarație de dragoste publică logodnicului ei

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței