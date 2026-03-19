Soțul unei deputate USR a vândut o companie tech unui gigant american. Tranzacție importantă pe Nasdaq

O companie fondată la Iași a fost preluată integral de un gigant american listat pe Nasdaq. În spatele afacerii se află soțul unei parlamentare USR.

Grupul american de tehnologie Cimpress, listat pe bursa Nasdaq, a preluat integral CloudLab AG, o companie fondată la Iași în anul 2013, dar cu sediul central în Dortmund, Germania.

Tranzacția vine în contextul unui parteneriat derulat între cele două companii în ultimii ani, colaborare care, potrivit reprezentanților firmei, a contribuit la dezvoltarea și accelerarea obiectivelor strategice ale CloudLab, potrivit Ziarul de Iași.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică de către părți. Oficialii companiei au precizat însă că integrarea în grupul american va consolida sinergiile existente și va susține dezvoltarea de noi soluții tehnologice.

„Parteneriatul cu Cimpress a facilitat accelerarea obiectivelor noastre strategice în ultimii ani. Această tranzacţie va consolida sinergiile existente şi va grăbi dezvoltarea de noi soluţii tehnologice”, a declarat Ionuț Berescu, Chief Technology Officer al CloudLab AG și cofondator al companiei.

În urma preluării, structura de management a CloudLab AG va rămâne neschimbată. Integrarea în Cimpress va facilita accesul la resurse globale și va permite extinderea operațiunilor, inclusiv dezvoltarea de noi produse în zona personalizării în masă, domeniul principal de activitate al companiei.

CloudLab AG dezvoltă soluții web premium pentru segmentul personalizării în masă și implementează proiecte software pentru clienți atât din zona companiilor mici, cât și pentru corporații internaționale.

Cimpress, companie fondată în 1995, este un jucător global în domeniul personalizării în masă și al serviciilor web-to-print, oferind produse personalizate de tipar și promoționale la nivel internațional. Grupul are un portofoliu extins de branduri și o valoare estimată la aproape două miliarde de dolari.

Cine este Ionuț Berescu?

Ionuț Berescu, cofondator al CloudLab AG, este soțul Monicăi Berescu, parlamentar USR de Iași.

Potrivit ultimei declarații de avere depuse în 2024, familia deținea aproximativ 10% din companie, participație evaluată la circa 100.000 de franci elvețieni la momentul respectiv.

Potrivit sursei citate mai sus, compania are în prezent peste 80 de angajați la nivel global, cu activitate în cinci locații, dintre care una în Iași, unde lucrează aproximativ 30 de specialiști.

Reprezentanții companiei au anunțat că biroul din Iași va continua să se dezvolte, urmând să fie extins și să își mărească numărul de angajați în următorii doi ani.