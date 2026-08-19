„Clopoțelul Prieteniei” revine: campania își propune să sprijine 1.000 de copii înainte de începerea școlii

Campania „Clopoțelul Prieteniei”, lansată anul trecut pentru a sprijini copii din familii vulnerabile, revine în acest an într-o nouă ediție, desfășurată în parteneriat cu Future Romania. După ce în 2025 au fost ajutați 300 de copii cu ghiozdane, rechizite, haine și încălțăminte, obiectivul pentru această ediție este de 1.000 de copii.

Pentru mulți copii, începutul anului școlar înseamnă ghiozdan nou, rechizite și emoția revederii cu colegii, însă pentru cei care provin din familii cu venituri reduse, pregătirile pentru școală pot reprezenta o dificultate, iar cumpărarea lucrurilor necesare poate depăși posibilitățile familiei.

În acest context a fost lansată campania „Clopoțelul Prieteniei”, inițiată de Oana Babagianu, mamă a trei copii. Ideea proiectului a apărut anul trecut, în perioada pregătirilor pentru începerea școlii, iar campania a reușit în doar zece zile să ajungă la 300 de copii din întreaga țară.

De la 300 la 1.000 de copii

Modelul campaniei este construit în jurul legăturii directe dintre persoanele care doresc să ofere sprijin și familiile copiilor care au nevoie de ajutor. Cei care se înscriu aleg unul sau mai mulți copii pe care vor să îi sprijine și primesc informațiile despre lucrurile necesare.

Ghiozdanele, rechizitele, hainele și încălțămintea sunt comandate și trimise direct către familie, fără ca banii sau pachetele să fie colectate și redistribuite printr-un intermediar.

După rezultatul primei ediții, obiectivul din acest an a fost extins la 1.000 de copii. Campania se adresează persoanelor fizice, familiilor, companiilor, grupurilor de prieteni și comunităților de români din diaspora.

Parteneriatul cu Future Romania

Ediția din acest an se desfășoară în parteneriat cu Future Romania, o comunitate formată din români din țară și din diaspora, care reunește profesioniști, antreprenori, specialiști și tineri interesați de proiecte și inițiative pentru România.

Future Romania desfășoară programe de leadership, burse pentru studii la universități internaționale, proiecte dezvoltate în echipă și activități prin HUB-uri locale și internaționale.

În cadrul parteneriatului pentru „Clopoțelul Prieteniei”, comunitatea contribuie la identificarea copiilor, mobilizarea persoanelor care vor să se implice și promovarea campaniei.

„Anul trecut am început singură, cu un site și cu un apel către oamenii din jurul meu. În zece zile, 300 de copii au primit ajutor. Anul acesta nu mai sunt singură. Avem alături comunitatea Future Romania și ne propunem să ajungem la 1.000 de copii”, spune Oana Babagianu, fondatoarea proiectului.

Sprijinul poate continua și după începutul școlii

Campania nu se limitează la produsele necesare pentru prima zi de școală. Persoanele care aleg să sprijine un copil pot păstra legătura cu acesta și ulterior, prin mesaje, cărți, cadouri de ziua de naștere sau de Crăciun, sfaturi ori, în unele cazuri, printr-o relație de mentorat.

„Vrem ca fiecare dintre acești copii să simtă că există cineva care crede în el și că locul în care s-a născut nu trebuie să îi decidă viitorul”, afirmă Oana Babagianu.

Persoanele care vor să participe se înscriu pe platforma campaniei și aleg numărul de copii pe care îi pot sprijini. Ulterior, primesc lista cu obiectele de care fiecare copil are nevoie, iar produsele pot fi comandate online și expediate direct către familie.

Sistemul permite inclusiv implicarea persoanelor aflate în străinătate. Un român din diaspora poate comanda online produsele și le poate trimite direct unui copil din România, fără să fie necesară prezența fizică în țară.

Campania își propune ca, înainte de începerea noului an școlar, sprijinul să ajungă la 1.000 de copii din familii vulnerabile.