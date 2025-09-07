search
„Câte caiete, câte ghiozdane, câte penare... și toate triplu la preț față de anul trecut. Am trei copii și, pregătindu-i de școală, am realizat cât de mari sunt cheltuielile. Atunci mi-am zis: dacă mie mi se pare greu, ce fac părinții care trăiesc cu salariul minim?” – așa începe confesiunea Oanei Babagianu.

Dar dincolo de grijile ei de părinte, Oana a văzut mai mult: zeci de mii de familii din România care nu-și permit nici strictul necesar pentru ca micuții lor să meargă la școală. Din acest gând s-a născut o idee simplă, dar uriașă: „Clopoțelul prieteniei”, o platformă online care leagă direct copiii aflați în nevoie de oamenii care vor să ajute.

Și povestea a prins viață. În doar 10 zile, site-ul creat de Oana – singură, de la zero, fără echipă, fără sponsori sau finanțări, fără „armate de IT” și fără a accepta bani în cont personal – a adus bucurie în casele a 300 de copii din toată țara: ghiozdane, rechizite și haine pentru începutul de an școlar.

Copii sărmani care merg desculți la școală ori fără ghiozdane și rechizite Foto DMS pentru Adevărul
Clopoțelul prieteniei: speranță pentru fiecare copil Foto DMS pentru Adevărul

O platformă diferită: ajutorul merge direct la copil

„Eu nu strâng bani, nu primesc pachete să le redistribui și nu am vrut să devin un intermediar. Totul se întâmplă direct între copil și cel care vrea să ajute. Cei interesați se înscriu pe site, aleg un copil sau doi, primesc datele și ei trimit online ce e nevoie – un ghiozdan, rechizite, haine. Simplu, curat, transparent. Dacă vor, pot merge mai departe: pot păstra legătura pe termen lung, pot deveni un mentor, un sprijin real în viața acelui copil. Asta mi se pare esența: nu doar un ghiozdan trimis, ci o relație de sprijin pe termen lung”, explică Oana, în exclusivitate pentru „Adevărul”.

Toți cei care au ales să ajute au ajuns la proiect fie contactați personal de Oana, din agenda telefonică, fie răspunzând apelului ei public de pe rețelele de socializare.

Într-o Românie unde încrederea în ONG-uri și campanii de binefacere e adesea zdruncinată, platforma Oanei vine cu o transparență radicală: nimeni nu intermediază ajutorul. „E cea mai sănătoasă formă de sprijin: direct, simplu, fără suspiciuni”, adaugă ea.

Conform unui raport din 2020, citat de Edupedu.ro, din datele oficiale reiese că numărul copiilor și elevilor defavorizați din România era de peste 300.000. În 2021, în urma unei campanii similare Digi TV, s-a constatat că situația era și mai gravă: aproape 900.000 de copii din mediul rural nu trăiau bucuria începutului de an școlar. Fără ghiozdane și rechizite, acest moment care ar fi trebuit să fie plin de speranță se transforma pentru ei într-o luptă zilnică pentru a ține pasul cu școala.

De la Urziceni la Timișoara: solidaritate în toată țara

În nici două săptămâni, „Clopoțelul prieteniei” a unit mame din sate uitate de lume cu donatori din marile orașe. Copii din Suceava, Covasna, Dolj sau Baia Mare au primit ghiozdane complet echipate, uniforme, treninguri și chiar surprize neașteptate.

Citește și: Început de an școlar în lumea sărăciei. Sacrificiile țăranilor pentru a-și trimite copiii la școală. „Regim pe barabule ca să înceapă copilul școala”

O mamă cu patru copii i-a scris Oanei, neîncrezătoare: „Am completat formularul, dar nu credeam că se întâmplă ceva...”. A doua zi, o familie a bătut la ușa ei cu mașina plină de rechizite și haine. „Am plâns amândouă la telefon. Oamenii chiar există, doar că uneori trebuie să afle unde e nevoie de ei”, povestește Oana.

Mai mult decât o donație: șansa la un mentor

Un caz aparte a emoționat-o profund pe fondatoare: un donator i-a oferit fetiței repartizate nu doar ghiozdanul și rechizitele necesare, ci și o invitație de a-și sărbători ziua de naștere la București. „Asta vreau să construiesc: legături pe termen lung, relații de mentorat, un sprijin real care să le arate acestor copii că nu sunt singuri. Dacă măcar 10% dintre cei care ajută păstrează legătura și mai departe – la Crăciun, la Paște, la aniversări – atunci putem vorbi de schimbarea unor destine”, spune Oana.

Succesul incredibil: 300 de copii în 10 zile

Ceea ce părea la început o simplă încercare s-a transformat rapid într-un val de solidaritate. Platforma a fost descoperită prin TikTok, Facebook și alte rețele de socializare, iar în doar 10 zile peste 300 de copii sărmani au primit sprijin.

Totuși, provocările rămân. „S-au înscris mulți copii, dar voluntarii – cei care aleg să ajute – sunt încă prea puțini. Dacă mai mulți ar afla de această posibilitate, am putea schimba și mai multe vieți”, spune Oana.

Citește și: Sociolog „dezgustat” de unul dintre subiectele de la Evaluare: „Copiii ăia sunt invizibili pentru un sistem strâmb”

Un clopoțel care poate răsuna în toată România

„Clopoțelul prieteniei” nu e doar despre ghiozdane și penare. Este despre demnitate, șanse egale și comunitate. Este despre acele povești pe care rar le vedem la știri, pentru că nu vând rating, dar care ne pot schimba percepția asupra lumii în care trăim, spune Oana. 

„Nu contează câți copii vor fi până la urmă – 100, 1.000 sau doar câțiva care vor rămâne în legătură pe termen lung cu cineva. Contează că au simțit, poate pentru prima dată, că nu sunt singuri. Și dacă prin această platformă reușim să schimbăm chiar și un singur destin, știu că nu am muncit degeaba”, conchide Oana.

Vrei să faci bine fără să te deplasezi, fără să împachetezi colete și, eventual, să rămâi anonim? Platforma „Clopoțelul prieteniei” îți oferă exact asta. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii online și să alegi câți copii vrei să ajuți – 1, 10 sau chiar 100. Vei primi o listă clară cu ce le trebuie, iar dacă vrei să mergi mai departe, poți intra direct în contact cu familia. Cu un singur click, rechizitele și cadourile tale ajung la cei care au nevoie. Simplu, rapid și transparent.

Platforma este deschisă și familiilor copiilor aflați în dificultate, care se pot înscrie pentru a primi ajutor direct de la cei care vor să contribuie.

Chiar dacă site-ul anunță că o campanie s-a încheiat, platforma rămâne deschisă permanent. Ajutorul nu are termen limită – poate fi pentru o zi, o săptămână, pentru un an și chiar mai mult. Cel mai important este că poate schimba o viață.

„Clopoțelul prieteniei” nu sună doar pentru copii. Sună pentru noi toți – o amintire că binele încă există și că putem fi parte din el, cu un gest mic și un clic la momentul potrivit, și putem deveni sprijinul pe care un copil nu l-a avut niciodată.

