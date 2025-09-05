Back to School 2025: Sfaturi ca să economisești până la jumătate din bugetul alocat începutului de an școlar

Începutul anului școlar aduce, ca în fiecare an, emoții… și facturi considerabile. Cărți, uniforme, echipament sportiv și rechizite – toate se adună rapid, transformând bugetul familiei într-o adevărată provocare. Cu o planificare atentă și strategii inteligente, părinții pot reduce semnificativ cheltuielile pentru Back to School.

În Spania, un elev a costat anul trecut, în medie, 2.588 de euro, sumă care a inclus taxe, prânz, activități extracurriculare, transport și rechizite. În România, povara nu e cu nimic mai mică – părinții avertizează din nou că vor avea „cheltuieli care dezechilibrează bugetul” și se tem că suma va fi și mai mare în anul școlar 2025-2026.

Cifrele confirmă tendința: potrivit unei analize „Adevărul”, valoarea medie a coșului Back to School a ajuns în acest an la 2.500 de lei per copil, foarte aproape de media globală de 570 de dolari. Creșterea de 5–10% față de anul trecut nu a venit din achiziții impulsive, ci din selecții mai atente și, în unele cazuri, investiții în produse de calitate sau tehnologie.

La prima vedere, diferența dintre România și Spania pare uriașă, dar explicația e simplă: media globală și cheltuielile din România vizează doar începutul de an școlar, cu strictul necesar – caiete, uniforme, ghiozdan –, în timp ce în Spania se includ toate costurile anului școlar, de la taxe și prânzuri, până la transport și activități.

Vestea bună? Există soluții simple și inteligente pentru a economisi sume considerabile fără a face compromisuri la calitate. Manuel Zabala, cofondator al platformei de reduceri Chollometro, recunoaște: „Poți economisi mai mult de jumătate din bugetul școlar dacă aplici strategii de cumpărături bine planificate”.

Urmează să descoperi trucurile din Spania care te pot ajuta și pe tine să începi anul școlar inteligent, fără să-ți golești buzunarul.

1. Planifică-ți cumpărăturile Back to School pentru economii garantate

Primul pas: fă-ți o listă cu exact ce cere școala și stabilește un buget maxim. Începe „vânătoarea” înarmat cu o listă și un buget clar. Evită achizițiile impulsive – economiile încep cu planificarea. Fără plan, banii zboară rapid.

Părinții din România confirmă acest aspect: „Pe noi ne ajută lista de la doamna învățătoare, altfel am cumpăra fie ce nu trebuie, fie cât nu trebuie, fie am omite să cumpărăm anumite lucruri”. Alții au împărțit cumpărăturile pe parcursul verii, câte puțin în fiecare lună, tocmai pentru a evita un șoc financiar.

Tendința este vizibilă și la nivel global: doar 18% dintre consumatori mai fac cumpărături de impuls, în timp ce peste jumătate își documentează deciziile înainte de a plăti. În România, economiile obținute prin planificare pot însemna chiar mai bine de 10% din buget, pentru unii, pentru alții mai mult sau mai puțin.

2. Investește în rechizite și ghiozdane durabile: economisești pe termen lung

Ghiozdane ergonomice, încălțăminte rezistentă, rechizite durabile – toate costă puțin mai mult, dar țin tot anul. Înlocuirile premature? Evitate. Caiete cu copertă din plastic, tricouri anti-pete, stilouri de calitate – toate se transformă, în timp, în bani economisiți.

Și românii sunt de acord cu tacticile de economisire folosite de spanioli: „Ceea ce poate părea o cheltuială este, de fapt, o decizie înțeleaptă”. Analiza cheltuielilor pentru începutul de an școlar în România arată că părinții cu venituri medii și mari preferă să investească selectiv, ceea ce duce la o scădere a bugetelor lor totale (-7%, respectiv -9%). În schimb, familiile cu venituri mici ajung să cheltuiască mai mult (+10%) doar pentru a ține pasul cu prețurile tot mai mari.

3. Profită de promoții și pachete pentru reduceri la începutul școlii

Spaniolii mai recomandă și: „Cumpără al doilea articol la reducere”, „achiziție minimă” sau profită de pachetele de rechizite – adevărate arme secrete ale economisirii.

Pachetele de caiete, pixuri sau markere sunt adesea mai ieftine decât cumpărarea individuală. Cu puțină strategie, aceste tactici pot aduce reduceri de peste 50% la produsele importante și pot fi aplicate cu succes și de părinții din România, care au descoperit că supermarketurile sunt mai avantajoase decât papetăriile, iar online-ul le oferă libertatea de a compara prețuri și a găsi oferte. Tot mai mulți aleg și plăți în rate sau soluții de tip Buy Now Pay Later, care le permit să împartă costurile pe mai multe luni.

4. Centralizează cumpărăturile Back to School și economisește timp și bani

Comenzile dintr-un singur magazin pot aduce livrare gratuită și/sau discounturi suplimentare – timp câștigat și bani economisiți, după cum mai menționează reprezentantul platformei de reduceri Chollometro din Spania.

Această strategie este aplicată și de unii dintre părinții din România. Alții recunosc: „Penarul îl schimb anual la cel mic, mai mult pentru bucuria lui, dar rucsacii sunt aceiași de doi ani și sunt impecabili”, spune un părinte. Există însă și părinți care își organizează cumpărăturile direct pe grupurile de WhatsApp sau Facebook ale clasei, unde se discută despre prețuri, magazine și chiar achiziții „la comun” pentru reduceri mai mari.

Iată câteva exemple concrete de economii realizate de părinții din Spania care aplică aceste strategii, reduceri care, foarte probabil, sunt mai consistente decât cele disponibile în România:

Rechizite școlare: până la 56% reducere.

Ghiozdane: până la 52% reducere.

Îmbrăcăminte și încălțăminte: până la 45% reducere.

Back to School în România: concluzii privind strategiile de economisire pentru începutul anului școlar

Back to School în România vine cu provocări financiare similare celor din Spania: părinții jonglează între salarii care nu țin pasul cu prețurile și un buget mediu de 2.500 de lei per copil. Cheia pentru economii reale rămâne aceeași: informare și disciplină.

„Economisirea nu e noroc, ci obișnuință. Nu e vorba de a cumpăra mai puțin, ci de a cumpăra mai bine și de a ști că banii investiți în educația copiilor tăi sunt valorificați la maximum”, explică Manuel Zabala, de la Chollometro.

În România, până să ajungem acolo, fiecare familie trebuie să-și construiască propriul manual de supraviețuire financiară la început de an școlar. Sau, după cum sintetizează cu amărăciune un părinte român: „Învățământ gratuit înseamnă să transmiți școlii doar măsurile pentru uniformă și echipament”.