Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
Cifre triste: 6 din 10 elevi au început anul școlar fără rechizite, ghiozdane sau încălțăminte. Părinții abia mai fac față cheltuielilor

Publicat:

Șase din zece elevi au început noul an școlar fără toate rechizitele necesare, iar 10% dintre copii abia au reușit să își cumpere un caiet și un pix, în timp ce aproape 80% dintre părinți se confruntă cu dificultăți financiare pentru a acoperi cheltuielile legate de școală. 

6 din 10 elevi nu au avut rechizite și ghiozdane la început de an școlar / Sursa foto: conde.ro
6 din 10 elevi nu au avut rechizite și ghiozdane la început de an școlar / Sursa foto: conde.ro

Cifrele triste ale României: școala aşa-zis gratuită îi costă enorm pe părinţi. 60% din elevi nu au avut materiale școlare sau ghiozdane la început de an școlar

6 din 10 elevi au început şcoala fără toate rechizitele necesare. Mai grav, 10% dintre şcolari abia au putut să îşi cumpere un caiet şi un pix. Aproape 80% dintre parinţi suportă cu greu cheltuielile pentru rechizite, îmbrăcăminte sau activităţi extraşcolare. Din cauza lipsei banilor, în această toamnă 30% au renunţat să îi mai ducă pe copii la un sport, la cursuri de limbi străine sau la meditaţii, potrivit antena3.ro

Şcoala aşa-zis gratuită îi costă enorm pe părinţi: aproape 2.000 de euro anual, cu o treime mai mult decât în urmă cu doar 3 ani. Toate s-au scumpit, însă salariile au stagnat. Astfel, multe familii taie de pe listă ce nu mai pot cumpăra

Cele mai multe lipsuri sunt la capitolul rechizite.

 Peste jumătate dintre elevi nu își permit să își cumpere caiete, culegeri, creioane sau pixuri. Mai mult, aproape 14% nu au bani nici pentru echipamentele sportive, iar 13% merg la școală fără ghiozdan. 

"12% ne-au povestit că nu au aproape nimic, iar acest lucru este cauzat de lipsa resurselor. Sunt, în general, copii care provin din mediul rural, din medii vulnerabile, dar nu numai. Sunt și copii care învață la liceu", a adăugat Andreea Bujor, director de comunicare World Vision România

Părinții cumpără rechizitele treptat, iar alții vânează reducerile

Multe familii cumpără rechizitele şi hainele pentru şcoală din timp şi treptat. Alţii vânează reducerile sau păstrează cu grijă îmbrăcămintea de la copiii mai mari. 

"O cheltuială mare, bineînțeles. Haine, papuci, ghiozdan... Am mai căutat reduceri, cum tot găsim pe internet", a spus un părinte.

"Bugetul e mare. Cam 1.000 de lei pe copil trebuie ca să-l îmbraci. Mai folosim și ce avem, că trebuie recondiționate", a spus un altul. 

"Este destul de greu. M-ați nimerit, pentru că sunt și educatoare și înțeleg ambele părți", a adăugat altcineva.

Tocmai pentru că dascălii înţeleg eforturilor părinţilor, au făcut liste cu rechizitele strict necesare.

"Cred că 4 din 10 copii, conform studiului, au renunţat la nişte activităţi privind educaţia după şcoală sau au renunţat la toate", a adăugat Andreea Bujor.

De exemplu, 6% nu mai merg la meditaţii sau nu mai practică un sport, mai arată sursa citată. 

Educație

