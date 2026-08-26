 Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia | adevarul.ro
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Cine este studenta româncă găsită moartă sub un pod în Italia. Ștefania a dispărut după ce s-a întors din vacanța la mare, împreună cu familia

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Tragedie pentru o familie de români din Italia. Ștefania Halip, o studentă româncă în vârstă de 24 de ani, a fost găsită moartă în albia pârâului Fisca, în apropiere de Torino. Tânăra dispăruse cu două zile înainte, după ce se întorsese acasă dintr-o vacanță la mare petrecută împreună cu părinții și surorile sale. Cauzele și circumstanțele morții sunt investigate de autoritățile italiene.

Ștefania Halip, o studentă româncă în vârstă de 24 de ani, a fost găsită moartă
Ștefania Halip, o studentă româncă în vârstă de 24 de ani, a fost găsită moartă Foto: sursa: FB

Trupul tinerei a fost descoperit în zona Borgata Centro, sub un pod peste pârâul Fisca. Pompierii din San Maurizio Canavese au intervenit pentru recuperarea victimei. La fața locului a fost solicitat și un elicopter de salvare, însă pentru tânăra de 24 de ani nu s-a mai putut face nimic, scrie presa din Italia.

Ștefania se întorsese duminică seara acasă, după vacanța petrecută alături de familie. Părinții și surorile sale au ajuns în jurul orei 22.00, după care s-au dus la culcare. Abia luni dimineață, părinții și-au dat seama că tânăra plecase de acasă. Inițial, familia a crezut că Ștefania ieșise la plimbare și că urma să se întoarcă. Orele au trecut însă fără ca ea să revină.

Îngrijorarea a crescut luni după-amiază, când tânăra româncă nu s-a prezentat pentru a-și însoți sora mai mică la o tabără de vară. Ștefania era considerată o fată liniștită și foarte apropiată de familie. Potrivit apropiaților, obișnuia să-și anunțe părinții chiar și atunci când pleca pentru perioade scurte, ceea ce a făcut ca dispariția ei să fie cu atât mai neobișnuită.

 „Ne anunța chiar și pentru cele mai scurte călătorii, de la o întâlnire cu un prieten până la o simplă ieșire la o înghețată”, au spus părinții ieri în timpul căutărilor.

Părinții au alertat autoritățile și au depus o plângere la Carabinierii din Ciriè. În paralel, familia și apropiații au lansat apeluri pe rețelele de socializare pentru găsirea tinerei.

Trupul, descoperit sub un pod

Căutările s-au încheiat tragic marți, 25 august. Trupul Ștefaniei a fost găsit sub un pod peste pârâul Fisca, în zona Borgata Centro, la circa trei kilometri de locuința familiei.

Pompierii au intervenit pentru recuperarea trupului. La fața locului a fost mobilizat și un serviciu de salvare cu elicopterul, însă pentru tânăra de 24 de ani nu s-a mai putut face nimic.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, corpul Ștefaniei prezenta traumatisme la nivelul feței și dinți rupți, leziuni considerate compatibile cu o cădere. La examinarea inițială, medicul legist nu ar fi identificat semne evidente de violență pe restul corpului.

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Aceste constatări nu au lămurit însă împrejurările morții. Anchetatorii nu au stabilit deocamdată dacă tânăra a căzut accidental, dacă a fost vorba despre un gest voluntar sau dacă un alt factor a contribuit la moartea ei.

Ipoteza unei căderi accidentale

Una dintre variantele analizate este cea a unei căderi accidentale. Din acest motiv, locul în care a fost găsit trupul este considerat important pentru anchetă. Investigatorii au examinat zona de sub pod și poziția în care se afla corpul, încercând să stabilească dinamica exactă a căderii.

Anchetatorii trebuie să afle, de asemenea, dacă Ștefania a ajuns singură în zona podului sau dacă era însoțită de cineva.

Nici ipoteza unei crime nu este exclusă

Parchetul din Ivrea analizează și posibilitatea ca moartea tinerei să fi fost provocată de o altă persoană. Această ipoteză nu înseamnă că autoritățile au stabilit că este vorba despre o crimă și nici că există, în acest moment, un suspect.

În cazul unei morți ale cărei circumstanțe nu sunt încă pe deplin clarificate, anchetatorii verifică toate variantele pentru a exclude intervenția unei alte persoane.

Autopsia și expertizele medico-legale vor avea un rol esențial în stabilirea cauzei exacte a morții și în verificarea compatibilității leziunilor cu o cădere.

Misterul telefonului

Un element important pentru reconstituirea ultimelor ore din viața Ștefaniei este telefonul mobil. Potrivit informațiilor din presa italiană, ultima localizare asociată telefonului ar fi fost în jurul orei 4.00, în apropierea unui supermarket aflat la granița dintre San Francesco al Campo și San Maurizio Canavese. Ulterior, telefonul nu a mai fost găsit.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat după acel moment și să reconstituie traseul parcurs de tânără până în zona în care a fost descoperită.

Datele telefonului, eventualele apeluri și mesaje, precum și imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar putea contribui la clarificarea ultimelor sale ore.

Distanța dintre locuința tinerei și locul unde a fost găsit trupul este de câțiva kilometri. Ancheta va trebui să stabilească traseul Ștefaniei și dacă aceasta a parcurs singură distanța.

De asemenea, vor fi analizate imaginile camerelor de supraveghere de pe traseu și declarațiile persoanelor care ar fi putut să o vadă în noaptea dintre duminică și luni.

Anchetatorii încearcă să afle nu doar unde s-a aflat tânăra, ci și dacă s-a întâlnit cu cineva înainte de moarte.

Ștefania Halip studia Biologia la Universitatea din Torino. Era fiica unui român stabilit în Italia și, potrivit familiei, era foarte apropiată de cei dragi.

Pentru moment, ancheta rămâne deschisă. Autopsia și rezultatele expertizelor medico-legale ar putea clarifica dacă leziunile sunt rezultatul unei căderi.

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