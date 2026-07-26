Doi copii au murit înecați în râul Moldova, în zona podului de la Horia, iar o fetiță de 6 ani a fost salvată în ultimul moment și dusă la spital. În ciuda manevrelor prelungite de resuscitare aplicate de salvatori, pentru băieți nu s-a mai putut face nimic.

Doi fraţi în vârstă de 12 şi 15 ani au murit, duminică, după ce au fost scoşi din râul Moldova, în amonte de podul de la Horia, iar o fetiţă de 6 ani a fost salvată şi transportată la spital, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, Irina Popa, potrivit Agerpres.

Potrivit ISU, incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 16:35, fiind anunţat că trei copii s-ar fi înecat în apele râului.

Până la sosirea echipajelor de intervenţie, fetiţa de 6 ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă. Copila a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă, fiind ulterior preluată de o ambulanţă SAJ şi transportată la spital.

Scafandrii i-au localizat şi i-au adus la mal pe cei doi băieţi dispăruţi în apă. Echipajele SMURD şi SAJ au început imediat manevrele de resuscitare, însă copiii nu au răspuns acestora, medicul fiind nevoit să declare decesul.

O femeie care a suferit un atac de panică a fost asistată la faţa locului de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

La intervenţie au participat pompieri din Roman şi Piatra-Neamţ, echipa de scafandri, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă din Roman şi Horia, echipaje SAJ şi poliţişti.