Tragedie la Blaj. O tânără de 23 de ani a fost găsită moartă în casă

Polițiștii din Alba au deschis o anchetă după ce o tânără de 23 de ani a murit în locuința sa, iar anchetatorii au precizat că nu au fost constatate urme vizibile de violență pe trupul victimei.

O tânără de 23 de ani, din Blaj,a murit marți seară după ce i s-ar fi făcut rău, în jurul orei 23:20. Tânăra, care se afla într-o stare inconștiență la sosirea echipajelor medicale a fost declarată decedată după ce medicii au încercat să efectueze manevrele de resuscitare.

”La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violenţă, fiind transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului”, au afirmat reprezentanţii IPJ Alba.

Poliţiştii fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut acest eveniment.