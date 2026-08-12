 Studentă de 19 ani, găsită moartă în camera din campus după ce a luat un medicament pentru slăbit și s-a simțit rău. Ce a stabilit ancheta procurorilor | adevarul.ro
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Studentă de 19 ani, găsită moartă în camera din campus după ce a luat un medicament pentru slăbit și s-a simțit rău. Ce a stabilit ancheta procurorilor

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O studentă de 19 ani a murit în camera sa din campusul universitar din Londra, după ce i-a fost prescris un medicament pentru slăbit. Ancheta medico-legală a stabilit că tratamentul a contribuit la apariția unui dezechilibru care a favorizat o aritmie cardiacă fatală.

Josephine a murit din cauza medicamentului pentru slăbit Foto: Instagram
Josephine a murit din cauza medicamentului pentru slăbit Foto: Instagram

Josephine Nasr, originară din Corona, California, era studentă în anul al doilea la University of East London și urma să absolve în 2027 programul de drept internațional și studii juridice.

Tânăra a primit din Statele Unite o rețetă pentru tirzepatidă în vara anului 2025. Medicamentul îi fusese prescris de un medic, deși indicele de masă corporală al tinerei indica faptul că era supraponderală, nu obeză. Ea utiliza Zepbound, un medicament pe bază de tirzepatidă comercializat în Marea Britanie sub numele Mounjaro, scrie The Sun.

Josephine le-a spus părinților că se simte rău

În seara de 23 septembrie, în jurul orei 20.30, Josephine a vorbit cu familia sa. Le-a spus tatălui, mamei și surorii sale că avea greață și că vomita. Familia se pregătea să plece într-o călătorie în Egipt și s-a temut că tânăra se va deshidrata. Sora ei, Anastasia, a contactat un furnizor privat de servicii medicale pentru ca Josephine să primească fluide intravenoase.

Când nu a mai răspuns la telefon, Anastasia a încercat să ia legătura cu serviciul de securitate al universității și a cerut verificarea stării surorii sale. O asistentă medicală a ajuns campus. Împreună cu angajații serviciului de securitate, aceasta a mers la locuința studentei. Pentru că nimeni nu a răspuns, personalul a intrat în cameră.

Josephine a fost găsită fără reacție, întinsă pe podeaua băii. Echipajele de urgență sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ce a stabilit ancheta 

Patologul Alan Bates a descoperit că tânăra avea o afecțiune cardiacă congenitală numită myocardial bridging, care putea favoriza apariția unei aritmii periculoase.

În același timp, medicul a explicat că vărsăturile asociate administrării de tirzepatidă puteau provoca hipoglicemie, adică scăderea nivelului de zahăr din sânge. Aceasta putea duce la un dezechilibru al electroliților și, în anumite condiții, la apariția unei aritmii.

Procurorul a concluzionat că Josephine a murit în urma unei aritmii cardiace fatale, cauzată de afecțiunea cardiacă existentă și favorizată de dezechilibrul electrolitic asociat hipoglicemiei provocate de tratamentul cu tirzepatidă.

„Este o tragedie teribilă”, a declarat procurorul Graeme Irvine, care a transmis familiei condoleanțe.

Familia a primit vestea morții în timp ce se afla pe Aeroportul Internațional din Los Angeles, de unde urma să plece spre Egipt. Călătoria a fost anulată, iar tatăl tinerei a zburat la Londra pentru a-i identifica trupul și pentru a se ocupa de repatriere.

„Era plină de bucurie și îi ajuta întotdeauna pe ceilalți înaintea ei. Iubea călătoriile și oceanul”, a spus tatăl său.

Potrivit publicației citate, cazul Josephinei Nasr apare într-un moment în care autoritățile britanice monitorizează atent reacțiile adverse asociate medicamentelor pentru slăbit.

Potrivit MHRA, autoritatea britanică care verifică siguranța medicamentelor, în Marea Britanie au fost raportate peste 200 de decese în rândul persoanelor care foloseau medicamente pentru slăbit, inclusiv Mounjaro.

De asemenea, medicii și pacienții au raportat aproximativ 15.000 de reacții adverse grave despre care au suspectat că ar putea fi legate de aceste tratamente.

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