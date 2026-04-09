Sfârșit cumplit pentru Domnica: a murit într-un accident în Italia, în timp ce vorbea cu fiicele și nepoții într-un apel video. Soțul ei este grav rănit

O femeie de 55 de ani din Moldova, care locuia de mai mulți ani în Italia, și-a pierdut viața într-un accident rutier cumplit la Ceggia, în provincia Veneția, în timp ce se afla într-o convorbire video cu fiicele și nepoții ei.

Domnica Daradisc se afla în Dacia Duster, pe scaunul din dreapta, când vehiculul condus de soțul ei a fost implicat într-o coliziune violentă cu un Audi A5 Coupé. În urma impactului, femeia a murit pe loc, iar convorbirea video cu familia s-a întrerupt brusc, scrie Il Gazzettino.

Soțul Domnicăi, în vârstă de 58 de ani, a fost transportat de urgență la Ospedale dell’Angelo din Mestre, unde rămâne internat la Terapie Intensivă în stare gravă, dar stabilă.

Mașina victimei a fost proiectată într-un câmp după coliziune. Pompierii, echipajele medicale și elicopterul de salvare au intervenit imediat, însă pentru Domnica nu s-a mai putut face nimic.

În urma accidentului, câinele familiei, Ricki, care se afla în mașină, a fugit speriat. După ore întregi de căutări, animalul a fost găsit, fiind reunit cu familia.

Primarul localității, Mirko Marin, a transmis condoleanțe familiei și a reiterat necesitatea construirii unui sens giratoriu în intersecția accidentului pentru creșterea siguranței traficului.

Procurorul Monica Guzzardi care se ocupă de caz nu a decis încă dacă va fi necesară autopsia, iar testele tehnice și dinamice asupra celor două vehicule implicate în accident sunt în curs de desfășurare. Șoferul Audi-ului a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Durerea familiei este însă copleșitoare. „La revedere, mamă, nu știu ce mă voi face fără tine. Nu ar fi trebuit să mă lași singură, cel puțin nu acum. Iată ultima fotografie împreună, eram fericiți. Ai însemnat totul pentru mine, mamă, odihnește-te în pace”, a scris Laura, fiica cea mare a Domnicăi, pe rețelele de socializare.



