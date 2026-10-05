Euro a ajuns la 5,3306 lei la cursul BNR din 5 octombrie 2026, după ce la începutul anului era cotat la 5,0905 lei. În mai puțin de zece luni, moneda europeană s-a apreciat cu 24,01 bani față de leu, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 4,7%. Evoluția cursului are efecte asupra companiilor și populației, de la costul importurilor și al unor produse și servicii până la cheltuielile pentru vacanțe, plățile în euro și ratele celor care au venituri în lei, dar obligații în moneda europeană.

Deprecierea leului în raport cu euro îi poate afecta mult pe români Foto: arhivă

Creșterea cursului se transmite în economie mai repede decât pare, a explicat pentru „Adevărul” analistul de date Silviu Gresoi. Pentru populație, un leu mai slab înseamnă produse importate mai scumpe, costuri mai mari pentru vacanțe sau plăți în euro și, în timp, presiune suplimentară asupra prețurilor.

„Pentru companii, mai ales pentru cele dependente de importuri, cresc costurile cu materiile prime, echipamentele și serviciile cumpărate din exterior. O parte dintre aceste costuri vor ajunge inevitabil în prețurile finale”, explică analistul.

Importurile devin mai scumpe

Un curs mai ridicat al euro înseamnă că firmele românești care cumpără din străinătate trebuie să plătească mai mulți lei pentru aceeași sumă exprimată în moneda europeană. Efectul este direct în cazul companiilor care importă produse finite, materii prime, componente, echipamente sau servicii și își achită furnizorii în euro.

De exemplu, un import în valoare de 10.000 de euro costa 50.905 lei la cursul de 5,0905 lei/euro de la începutul anului. La cursul de 5,3306 lei/euro, aceeași factură ajunge la 53.306 lei. Diferența este de 2.401 lei pentru aceeași sumă de 10.000 de euro.

Pentru o companie care face astfel de achiziții în mod constant, diferența se poate transforma într-o creștere semnificativă a costurilor. Firma poate absorbi o parte din această diferență în marja proprie, poate negocia prețurile cu furnizorii sau poate transfera o parte din costul suplimentar către clienți.

Ce produse și servicii pot deveni mai scumpe

Deprecierea leului poate pune presiune asupra prețurilor produselor și serviciilor care au o componentă importantă de import. Nu este vorba doar despre produsele finite cumpărate direct din străinătate, ci și despre bunurile fabricate în România folosind materii prime, componente, utilaje sau alte materiale importate.

Impactul diferă însă de la un sector la altul. O companie care cumpără o mare parte din materia primă în euro și își vinde produsele în lei este mai expusă la evoluția cursului decât o firmă care are atât costuri, cât și venituri în aceeași monedă.

Din acest motiv, un euro la 5,33 lei nu înseamnă că toate produsele și serviciile se vor scumpi automat cu 4,7%, cât este aprecierea euro față de începutul anului. Transmiterea cursului în prețul final depinde de ponderea importurilor în costurile companiei, de contractele existente, de nivelul marjelor și de concurența de pe fiecare piață, după cum au explicat specialiștii.

Efectul poate apărea, de asemenea, cu întârziere, deoarece companiile pot avea stocuri cumpărate la un curs anterior sau contracte încheiate pentru o anumită perioadă.

Creditele în euro devin mai costisitoare pentru cei plătiți în lei

Pentru românii care au credite denominate în euro, dar obțin venituri în lei, creșterea cursului se traduce într-un cost mai mare al ratei atunci când aceasta este achitată în moneda națională.

Curs valutar BNR, 1 octombrie 2026. Euro a scăzut, dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute

O rată de 500 de euro însemna 2.545,25 lei la cursul de 5,0905 lei/euro de la începutul anului. La cursul de 5,3306 lei/euro, aceeași rată ajunge la 2.665,30 lei, adică un plus de 120,05 lei pe lună, fără ca valoarea ratei în euro sau dobânda să se fi modificat.

Efectul este cu atât mai important cu cât suma datorată în euro este mai mare. Pentru persoanele care au venituri în lei și cheltuieli sau datorii în euro, evoluția cursului devine astfel un factor direct în bugetul lunar.

Vacanțele și cumpărăturile în zona euro costă mai mult

Un leu mai slab se vede și în cheltuielile efectuate de români în străinătate, în special în țările care folosesc euro. Cazarea, mesele la restaurant, transportul, biletele, cumpărăturile și celelalte cheltuieli achitate în moneda europeană presupun un cost mai mare atunci când sunt transformate în lei.

O cheltuială de 1.000 de euro echivala cu 5.090,50 lei la cursul de la 1 ianuarie. La cursul de 5,3306 lei/euro, aceeași sumă ajunge la 5.330,60 lei, adică 240,10 lei în plus, echivalentul a aproximativ 45 de euro la cursul actual.

Același calcul se aplică în cazul cumpărăturilor online de la comercianți din zona euro sau al altor servicii pentru care plata este făcută direct în euro.

Cum se poate transmite deprecierea leului în prețuri

Creșterea cursului valutar poate ajunge în prețurile plătite de consumatori prin intermediul costurilor companiilor. Atunci când o firmă plătește mai mult pentru materii prime, produse sau servicii importate, costul suplimentar poate fi absorbit temporar din profit, dar poate fi transferat și, total sau parțial, către consumator.

„Creșterea cursului se transmite în economie mai repede decât pare. Pentru populație, un leu mai slab înseamnă produse importate mai scumpe, costuri mai mari pentru vacanțe sau plăți în euro și, în timp, presiune suplimentară asupra prețurilor”, a explicat Gresoi pentru „Adevărul”.

Transmiterea nu este însă uniformă și nici instantanee. Unele companii își fixează prețurile pentru perioade mai lungi, unele au contracte de achiziție încheiate anterior, iar altele pot utiliza instrumente de protecție împotriva variațiilor cursului valutar. De aceea, efectul unei modificări a cursului poate apărea gradual și cu intensități diferite de la un sector la altul.

Euro a trecut de 5,34 lei pe interbancar, apoi a coborât ușor. Cum explică BNR mișcarea leului

Ce poate urma pentru leu

Evoluția viitoare a cursului depinde de mai mulți factori, iar deprecierea de până acum nu înseamnă că euro va continua automat să crească în același ritm.

„Nu mă aștept însă la o depreciere liniară și accelerată a leului. Este mai probabil să vedem perioade de volatilitate și o depreciere graduală, atât timp cât rămân ridicate deficitul bugetar, deficitul extern și incertitudinea politică”, afirmă analistul de date.

Potrivit acestuia, menținerea ratingului României de către Standard & Poor's reduce pentru moment o presiune suplimentară asupra monedei, însă nu elimină vulnerabilitățile reprezentate de deficitele ridicate și de incertitudinea economică și politică.

La cursul de 5,3306 lei pentru un euro, moneda europeană este cu 24,01 bani mai scumpă decât la începutul anului. Pentru populație, această diferență se vede direct în plățile efectuate în euro și în costul unor produse și servicii care depind de importuri, iar pentru companii reprezintă o presiune suplimentară asupra costurilor atunci când o parte importantă a achizițiilor este făcută din străinătate.

„Euro la 5,34 lei nu este doar un episod de moment, ci confirmă o tendință de depreciere graduală a leului, cu efecte care se vor vedea treptat în prețuri și în costul vieții”, a declarat Silviu Gresoi pentru „Adevărul”.