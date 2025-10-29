search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cercetătorii contrazic clișeele: prieteniile platonice pot fi la fel de profunde ca relațiile de cuplu. De ce cultura noastră refuză să creadă asta?

0
0
Publicat:

Granița dintre iubirea romantică și prietenia apropiată e mai subțire decât credem. Dincolo de sex sau etichete, ceea ce ține oamenii aproape e felul în care se sprijină, se ascultă și rămân prezenți unul în viața celuilalt.

cuplu, bagaje
Sursă foto: Shutterstock

„Ca psihoterapeut de cuplu și familie, mi se pare fascinant felul în care relațiile platonice pot atinge niveluri de intimitate, sprijin și angajament aproape identice cu cele romantice. Și totuși, mulți oameni rămân surprinși sau chiar sceptici în fața acestei idei”, explică pentru „Adevărul”, Denisa Zdrobiș, psihoterapeut sistemic de familie, cuplu și copil.

Ea crede că basmele, filmele și mai nou social media ne-au învățat că iubirea adevărată trebuie să fie pasională, exclusivă și completă. Partenerul „adevărat” e cel care ne împlinește toate nevoile: emoționale, fizice, sociale, spirituale, adaugă psihoterapeutul. 

Conform spuselor sale, în România, acest ideal este dublat și de o moștenire tradițională și religioasă puternică, în care familia și cuplul sunt considerate pilonii stabilității morale. „Într-un astfel de context, prieteniile profunde de sex opus pot fi percepute cu suspiciune, nu pentru că ar fi ceva greșit în ele, ci pentru că pun sub semnul întrebării o limită pe care societatea a învățat să o protejeze: exclusivitatea intimității”, explică ea.

În opinia sa, în realitate, o relație de cuplu matură și sănătoasă are nevoie de trei piloni interdependenți: intimitate, prietenie și angajament. Intimitatea înseamnă mult mai mult decât sex; e spațiul de vulnerabilitate, încredere și apropiere emoțională. Prietenia aduce sprijin, umor și înțelegere. Mai prescis, angajamentul oferă stabilitate și direcție, e decizia conștientă de a construi împreună, chiar și în momentele dificile.

„Ceea ce numim „normalitate” în cuplu, cât de des facem sex, câtă tandrețe avem, cât timp petrecem împreună, este o chestiune profund personală. Nu există o rețetă universală, ci doar ceea ce funcționează pentru noi doi. Important e ca aceste nevoi să fie discutate deschis și negociate cu blândețe, fără comparații sau presiuni din afară”, este părere Denisa Zdrobiș, Psihoterapeut sistemic de familie, cuplu și copil.

La fel de important este să privim relațiile prin prisma etapelor de viață. La început, pasiunea și dorința sexuală pot fi forța dominantă, explică psihologul. Pe măsură ce apar copiii, stresul, oboseala sau grija pentru carieră, atenția se mută firesc spre prietenie și angajament, spre echipa care trebuie să funcționeze zi de zi, spune ea. „Asta nu înseamnă că pasiunea dispare, ci doar că intră într-un alt ritm. Iar dacă aceste schimbări sunt discutate și asumate, nu devin o ruptură, ci o adaptare sănătoasă la realitate”.

Fluiditatea relațiilor este firească. O prietenie poate deveni iubire, la fel cum o relație începută prin atracție fizică se poate transforma, în timp, într-o prietenie profundă. Vedem adesea acest lucru la cuplurile vârstnice, unde sexualitatea poate scădea, dar crește o altă formă de apropiere: tandrețea, grija, complicitatea.

Una dintre cele mai delicate teme rămâne însă trădarea emoțională. Mulți oameni se simt răniți nu doar atunci când partenerul are o aventură fizică, ci când descoperă că el sau ea a împărtășit gânduri, emoții, vulnerabilități profunde cu altcineva. Iar această durere este perfect justificată. Într-un cuplu, intimitatea emoțională este ca o cameră secretă construită pentru doi. Când acea cameră e deschisă unei alte persoane, chiar și fără contact fizic, se produce o fisură reală”, susține Denisa Zdrobiș.

Citește și: Cât costă inelul de logodnă primit de Georgina Rodriguez de la Cristiano Ronaldo. Specialiștii în diamante vorbesc despre sume amețitoare

Conform declarațiilor sale, această formă de trădare nu înseamnă doar gelozie, ci pierderea unui sentiment de siguranță: partenerul simte că nu mai este ales ca martor principal al vieții interioare a celuilalt. De aici se naște teama că relația se destramă, adesea fără să știm exact de ce.

„Mulți caută alinare în altă parte, convinși că „iarba e mai verde în curtea vecinului”. Persoana care ne ascultă fără reproș, care pare să ne înțeleagă perfect, devine refugiul emoțional. Însă, de cele mai multe ori, nu e vorba despre o iubire nouă, ci despre un gol vechi. Golul din cuplu, sau poate chiar din interiorul nostru. Iar dacă nu înțelegem de unde vine lipsa, vom repeta același tipar cu următorul partener”, spune ea.

De aceea, consideră că terapia de cuplu nu ar trebui să fie ultima soluție, ci o formă de prevenție. „E locul unde putem vorbi despre aceste dinamici înainte ca ele să devină rupturi. Unde învățăm să ne cunoaștem bagajul emoțional: fricile, convingerile, reacțiile automate și să înțelegem cum contribuie fiecare dintre noi la dansul relației. Terapia nu este despre a „repara” o relație stricată, ci despre a o face conștientă, vie și autentică. Pentru că, dincolo de etichete: romantic, platonic, pasional, iubirea este, în esență, un proces viu. Se transformă, se ajustează, respiră odată cu noi. Iar ceea ce o menține nu este perfecțiunea, ci grija zilnică de a rămâne conectați, chiar și atunci când pare mai simplu să fugim”, conchide ea. 

Afirmațiile psihoterapeutei sunt susținute și de o cercetare recentă publicată în Archives of Sexual Behavior, care arată că granițele dintre relațiile romantice și cele platonice sunt mult mai fluide decât credem. Studiul, realizat de Sari van Anders și Ana Carolina de Barros, arată că oamenii folosesc în continuare normele culturale pentru a defini ce este o relație „adevărată”, chiar și atunci când experiențele lor intime nu se mai potrivesc acestor modele. Cu alte cuvinte, exact cum explică Denisa Zdrobiș, iubirea nu mai poate fi redusă la atracție fizică, ci include prietenie, vulnerabilitate și angajament – pilonii care susțin o relație matură.

Concluziile psihoterapeutei sunt susținute și de o cercetare recentă publicată în Archives of Sexual Behavior, semnată de Sari van Anders, Ana Carolina de Barros și Emily R. L. Lackie. Studiul, intitulat „Sex, Attraction, and Social Norms: Distinguishing Romantic and Non-Romantic Relationships in Non-Sexual Contexts”, a analizat felul în care oamenii definesc intimitatea în relații care nu implică atracție sau comportament sexual.

Cercetătorii au intervievat 30 de persoane din Canada și Statele Unite, aflate fie în relații romantice non-sexuale, fie în prietenii extrem de apropiate, cu durată de cel puțin doi ani. Rezultatele arată că multe dintre aceste relații, deși diferite ca etichetă, împărtășesc aceleași elemente fundamentale: vulnerabilitate, sprijin emoțional, interdependență și angajament. În unele cazuri, participanții au descris legături platonice chiar mai profunde și stabile decât relațiile lor romantice.

Autorii notează că, deși oamenii tind să definească iubirea romantică prin atracție și exclusivitate, în realitate criteriile care contează sunt intimitatea și prezența constantă. Mulți respondenți au recunoscut că diferențele dintre tipurile de relații sunt mai degrabă dictate de norme culturale și așteptări sociale decât de trăirile lor autentice.

Cu alte cuvinte, știința ajunge la aceeași concluzie ca psihoterapia: granița dintre iubire și prietenie nu e o linie fixă, ci un spectru al conexiunii umane - unul care se rescrie odată cu felul în care învățăm să fim aproape unii de alții.

Granița dintre iubirea romantică și prietenia profundă este mult mai fluidă decât am fost învățați să credem. Într-o lume care idealizează pasiunea și exclusivitatea, tot mai mulți specialiști arată că adevărata intimitate se construiește prin prietenie, vulnerabilitate și angajament, indiferent de eticheta relației.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
digi24.ro
image
Cine este Ștefania Szabo, medicul decedat la Spitalul Județean din Buzău. A fost atacată de un coleg înainte de pandemie
stirileprotv.ro
image
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
gandul.ro
image
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
mediafax.ro
image
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru care patronul FCSB nu a mai ajuns la eveniment
fanatik.ro
image
PSD i-a dat ultimatum lui Ilie Bolojan cu pensiile magistraților. Olguța Vasilescu anunță moțiune de cenzură dacă legea pică iar la CCR
libertatea.ro
image
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
digi24.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
digisport.ro
image
EXCLUSIV Scrisoarea anonimă primită de procurorii DNA în dosarul lui Piedone: Anchetatorii s-au dus la punct ochit, punct lovit | DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Apar detalii revoltătoare în cazul profesoarei din Iași care făcea videochat. Este acuzată că a racolat o fostă elevă să i se alăture
antena3.ro
image
Secretul întunecat al doctoriţei Ştefania Szabo: şi-ar fi injectat des sedative puternice
observatornews.ro
image
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a ucis pe Michael Jackson!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
playtech.ro
image
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom încălzi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt nebun? Nu stau!”
digisport.ro
image
VIDEO UPDATE Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Colegii doctoriței care și-a pierdut viața în camera de gardă fac mărturii sfâșietoare: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
kanald.ro
image
Venitul minim garantat de la stat, cu plăți lunare. Acopă chiria unui apartament cu două camere și...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! Sedativul pe care Ștefania Szabo și l-ar fi injectat înainte să moară ar fi cel care i-a adus sfârșitul și lui Michael Jackson. Ies la iveală NOI detalii absolut ȘOCANTE: „Într-o lună câte 32 de...”
wowbiz.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Directoarea de la Spitalul din Buzău, BĂUTĂ și DROGATĂ la volan. În 2020, Ștefania Szabo ar fi fost mutată disciplinar de la Floreasca la Buzău
romaniatv.net
image
Cresc facturile la încălzire. Cât vor plăti românii de la bloc în noiembrie
mediaflux.ro
image
VIDEO. Ultrașii din Podgorica au ieșit să „vâneze” cetățeni turci: „Vom apăra noi surorile și mamele”. Vor răzbunare
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
click.ro
image
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
click.ro
image
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite

OK! Magazine

image
Regele britanic care se purta mai bine cu amantele, decât cu soția! Pe iubite le răsfăța cu bijuterii și palate, nevasta era complet ignorată

Click! Pentru femei

image
La șase luni de la naștere, Jennifer Lawrence a luat o decizie radicală: „Sânii mei...”

Click! Sănătate

image
Ai grijă la simptomele ascunse ale cancerului de colon!