Noi detalii în ancheta privind uciderea soților Reiner. Cei doi au murit la câteva minute după atac

Au apărut detalii noi despre moartea lui Rob Reiner și Michele Singer Reiner, ale căror trupuri au fost descoperite duminică, 14 decembrie, în locuința lor din Brentwood, Los Angeles.

Certificatele de deces au fost eliberate de Departamentul de Sănătate Publică din Los Angeles County, obținute de TMZ și raportate de mai multe publicații din SUA.

Ele arată că trupul lui Rob Reiner a fost găsit la ora 15:45, iar cel al lui Singer Reiner la 15:46.

Cauza decesului pentru amândoi este menționată ca „multiple răni prin tăiere”, iar circumstanțele sunt descrise ca „omor” și „cu cuțit, de către altă persoană”, scrie The Guardian.

Intervalul dintre începutul atacului și deces este menționat ca „minute”, în timp ce ora și data exactă a decesului sunt înregistrate ca „necunoscute”.

La rubrica „tipul de dispoziție”, certificatul menționează „incinerare/rezidență”, dar nu există confirmare că incinerarea a fost efectuată.

Doi dintre copiii Reiner au emis marți o declarație nouă, precizând că se planifică un serviciu memorial: „Jake și Romy Reiner rămân recunoscători pentru valul de iubire și sprijin primit. Vor oferi informații despre un serviciu memorial care să le onoreze părinții la o dată ulterioară.”

Fiul soților Reiner, Nick Reiner, a apărut în instanță pe 17 decembrie, dar nu și-a formulat o pledoarie. El urmează să revină în instanță pentru o audiere preliminară pe 7 ianuarie.