Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
Ucraina se grăbește să repare scutul de protecție împotriva radiațiilor al centralei de la Cernobîl, avariat de ruși

Război în Ucraina
Publicat:

Într-o sală de control abandonată a centralei nucleare de la Cernobîl, un muncitor purtând o cască portocalie privește un perete gri acoperit de cadrane, ecrane și indicatoare. Sunt instrumente concepute cândva pentru a preveni un dezastru — unul care, în 1986, nu a putut fi evitat.

Structura de protecție a centralei de la Cernobil/FOTO:AFP
Structura de protecție a centralei de la Cernobil/FOTO:AFP

Topirea reactorului de la Cernobîl rămâne cel mai grav accident nuclear din istorie. De la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, autoritățile de la Kiev se tem că un nou incident major ar putea fi doar o chestiune de timp.

În februarie, o dronă rusească a lovit Noul Sistem de Confinare (NSC), provocând o gaură de mari dimensiuni în structura exterioară — una dintre cele două carcase menite să izoleze resturile centralei nucleare distruse.

NSC este o construcție modernă, de înaltă tehnologie, care a înlocuit vechiul „Sarcofag” din oțel și beton, ridicat în grabă după accidentul din 1986. Rolul său este de a împiedica scurgerile de substanțe radioactive și de a proteja situl timp de cel puțin 100 de ani.

La aproape zece luni de la atac, lucrările de reparație sunt încă în desfășurare. Directorul centralei, Serghei Tarakanov, a declarat pentru AFP, că ar putea fi nevoie de încă trei sau patru ani până când cupola își va recăpăta funcțiile esențiale de siguranță.

„În acest moment, structura nu mai îndeplinește funcția de reținere a materialelor radioactive”, a spus Tarakanov, confirmând îngrijorările exprimate și de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Lovitura a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la durabilitatea structurii pe termen lung. Deși craterul principal a fost acoperit cu un ecran protector, aproximativ 300 de găuri mai mici — realizate de pompieri în timpul stingerii incendiului — trebuie încă reparate.

În interior, schele masive acoperă structura de miliarde de dolari, urcând până la tavanul aflat la 100 de metri înălțime. Resturi carbonizate provenite de la dronă pot fi încă văzute pe podeaua clădirii.

Principala amenințare

Armata rusă a ocupat centrala în prima zi a invaziei din 2022, retrăgându-se câteva săptămâni mai târziu. Ucraina acuză în mod repetat Moscova că pune în pericol siguranța centralelor nucleare prin atacurile sale.

În octombrie, un atac rusesc asupra unei substații din apropiere a întrerupt alimentarea cu energie a structurii de confinare.

Potrivit autorităților ucrainene, nivelurile de radiații au rămas stabile și în limite normale. Într-o sală de control modernizată, inginerul Ivan Tihonenko monitorizează constant datele transmise de 19 senzori.

El explică faptul că o parte din cele 190 de tone de uraniu aflate în reactor în 1986 s-au topit și se află încă în subsolul unității distruse.

Temerile rămân însă ridicate. Un nou atac direct — sau chiar o explozie puternică în apropiere — ar putea provoca prăbușirea carcasei interioare de protecție.

„Un impact direct sau o lovitură în vecinătate ar putea produce un fel de mini-cutremur”, avertizează Tarakanov.

„Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rezista. Aceasta este principala amenințare.”

