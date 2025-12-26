search
Vineri, 26 Decembrie 2025
„Se pot decide multe înainte de Anul Nou": Zelenski are în vedere o vizită la Mar-a-Lago

Război în Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se fac pregătiri pentru o întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump, subliniind că „multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”. Declarația vine în contextul în care Kievul a transmis Washingtonului un plan detaliat pentru ceea ce liderul ucrainean numește o „pace reală”.

Donald Trump și Volodimir Zelenski/FOTO:AFP

Zelenski a precizat că ministrul Apărării și negociator-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, l-a informat cu privire la cele mai recente contacte cu partea americană. „Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat. Multe pot fi decise înainte de Anul Nou”, a declarat șeful statului.

Surse diplomatice citate de Kyiv Post susțin că Volodimir Zelenski ar putea efectua în zilele următoare o vizită în Florida, unde ar urma să aibă discuții decisive la Mar-a-Lago, reședința fostului lider de la Casa Albă. Potrivit acelorași surse, deplasarea ar putea avea loc chiar pe 28 decembrie, dacă toate detaliile vor fi finalizate.

Zelenski, tranziție calculată de la retorica de război la detaliile tehnice ale negocierilor

În discursul său de Crăciun, Zelenski a făcut o tranziție calculată de la retorica de război la detaliile tehnice ale negocierilor, prezentând mecanismele concrete ale unui posibil acord de pace. El a vorbit despre o convorbire telefonică de peste o oră avută joi cu trimișii prezidențiali americani Steve Witkoff și Jared Kushner, axată pe „formate, întâlniri și calendarul” necesar pentru oprirea războiului.

„Avem câteva idei noi”, a spus Zelenski, indicând o schimbare de abordare, pe fondul presiunilor de la Washington pentru rezultate înainte de finalul anului. „Unele documente sunt aproape gata, iar altele sunt deja complet pregătite”, a adăugat el.

Negociatorul-șef Rustem Umerov a rămas în contact permanent cu delegația americană până târziu în cursul zilei de joi, în timp ce Zelenski a avertizat că „următoarele săptămâni vor fi, de asemenea, intense” în perspectiva Anului Nou.

În capitalele occidentale, inițiativa Kievului este urmărită cu un amestec de interes și prudență. Un oficial occidental implicat în coordonarea dintre SUA și Europa a declarat, sub protecția anonimatului, că nivelul de detaliu al propunerilor ucrainene este „mai ridicat decât tot ce am văzut până acum”. Totuși, cele mai dificile aspecte – garanțiile de securitate, mecanismele de aplicare și angajamentele juridice ale Rusiei – rămân nerezolvate.

Strategia Kievului este clară: Ucraina încearcă să răspundă din start scepticismului de tip „America First” printr-o soluție gata formulată, care să lege interesele de securitate ale SUA de încheierea unui război costisitor pentru Occident.

Piesa centrală a acestei ofensive diplomatice este un plan de pace în 20 de puncte, o evoluție a formulei propuse anterior de Zelenski. Documentul depășește ideea unui simplu armistițiu și schițează o reconstrucție amplă a statului ucrainean în perioada postbelică.

Potrivit lui Iuri Boieciko, directorul organizației americane Hope for Ukraine, planul marchează o schimbare majoră, mutând accentul de la obiective declarative la realități de securitate concrete. Printre propuneri se numără garanții de securitate de tip Articolul 5 din partea SUA și a partenerilor europeni, precum și un pact de neagresiune ratificat de Rusia, în schimbul reconfirmării statutului non-nuclear al Ucrainei.

Planul include și o componentă economică – un calendar clar pentru aderarea la Uniunea Europeană și accelerarea unui acord de liber schimb SUA–Ucraina – dar și măsuri umanitare, precum schimburi de prizonieri „toți pentru toți” și repatrierea copiilor deportați.

Reacție rezervată la Moscova

De la Moscova, reacția a fost rezervată. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a descris discuțiile drept „lente, dar constante”, însă oficialii occidentali rămân sceptici în privința disponibilității Kremlinului de a accepta angajamente obligatorii.

Zelenski a legat explicit inițiativa diplomatică de situația de pe front. „Toți cei care se află acum în misiuni de luptă ne consolidează pozițiile diplomatice”, a spus el, sugerând că fiecare teritoriu apărat cântărește în eventualul tratat.

Mesajul transmis de Kiev de Crăciun este unul limpede: Ucraina nu mai așteaptă planuri de pace formulate la Washington sau Bruxelles, ci vine cu propriul proiect, prezentat direct administrației Trump, sub forma unei foi de parcurs gata de semnat.

