26 Decembrie 2025
Incursiunile dronelor rusești aduc Turcia aproape de închiderea rutelor de navigație din Marea Neagră

Război în Ucraina
Turcia avertizează că încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone rusești ar putea duce la măsuri severe, inclusiv restricții majore asupra comerțului maritim în Marea Neagră.

Turcia amenință cu închiderea strâmtorile Bosfor și Dardanele pentru navele rusești/FOTO:Arhiva
Tensiunile au crescut în ultimele săptămâni, după ce autoritățile turce au doborât mai multe drone rusești care au pătruns neautorizat în apropierea unor obiective sensibile, inclusiv facilități de apărare și zone din apropierea Istanbulului.

Ankara transmite că, în lipsa unor acțiuni corective din partea Moscovei, aceste incidente ar putea fi tratate drept amenințări directe la adresa securității naționale, informează euromaidanpress.com.

Activitate militară în creștere în Marea Neagră

Escaladarea are loc pe fondul diminuării controlului Rusiei asupra Mării Negre, ca urmare a utilizării tot mai eficiente de către Ucraina a dronelor navale. Acestea au afectat capacitatea Moscovei de a-și proteja flota și rutele comerciale.

Ca răspuns, armata rusă și-a intensificat utilizarea dronelor de recunoaștere și atac în întreaga regiune a Mării Negre, cu scopul de a-și restabili capacitatea de supraveghere și de a proteja active strategice rămase, inclusiv tancuri petroliere ale așa-numitei „flote fantomă”.

Dronă suspectă descoperită în România

Îngrijorările privind extinderea operațiunilor rusești în spațiul NATO au fost amplificate recent, după ce o dronă dotată cu parașută și un posibil dispozitiv exploziv a fost găsită într-o pădure din România.

Autoritățile române estimează că aparatul, cu o anvergură de aproximativ doi metri, ar fi fost folosit pentru supravegherea obiectivelor NATO sau pentru monitorizarea transporturilor de ajutor militar către Ucraina. Zona a fost izolată imediat, incidentul subliniind caracterul tot mai îndrăzneț al operațiunilor rusești în apropierea teritoriului aliat.

Trei incidente majore în spațiul turc

Turcia a fost afectată direct de aceste evoluții. În decurs de câteva zile, trei drone rusești separate au fost implicate în incidente pe teritoriul sau în spațiul aerian turc.

Primul caz a avut loc când o dronă rusească a intrat din Marea Neagră în spațiul aerian al Turciei. Avioane de vânătoare F-16 au interceptat aparatul și l-au doborât cu o rachetă aer-aer. Resturile au căzut într-o zonă accidentată, fără a fi raportate victime.

Al doilea incident a fost considerat deosebit de grav: o dronă de recunoaștere Orlan-10 s-a prăbușit în apropierea orașului Izmit, la aproximativ 50 de kilometri de Istanbul. Analiștii cred că aceasta ar fi fost lansată din Crimeea și avea misiunea de a monitoriza activitatea dronelor maritime ucrainene.

Cel de-al treilea caz a implicat descoperirea unor fragmente aparținând unei drone rusești Merlin în vestul Turciei. Acest tip de dronă este capabil să zboare până la zece ore și este echipat cu senzori avansați de recunoaștere.

Semne de supraveghere deliberată

Autoritățile turce consideră că aceste incidente nu pot fi explicate prin erori de navigație. Toate au avut loc în apropierea unor locații strategice, inclusiv baze navale și aeriene, rafinării și obiective ale industriei de apărare.

Modelul sugerează o campanie de supraveghere sistematică, într-un context regional în care dronele, relativ ieftine, pot produce efecte strategice semnificative.

Posibila închidere a Bosforului

Escaladarea ridică perspectiva unor măsuri mult mai dure. Ankara ar putea invoca riscuri de securitate pentru a limita sau chiar suspenda tranzitul navelor comerciale rusești prin strâmtorile Bosfor și Dardanele.

O astfel de decizie ar avea consecințe majore pentru economia Rusiei. Portul Novorossiisk, prin care trece aproximativ 20% din exporturile rusești de petrol, ar fi grav afectat, la fel și exporturile de cereale. Rutele alternative prin Marea Baltică sau Pacific nu ar putea compensa pierderile.

Mesaj clar din partea Ankarei

În ansamblu, Turcia transmite că nu va tolera încălcări repetate ale spațiului său aerian. Doborârea rapidă a primei drone a demonstrat disponibilitatea de a acționa, iar incidentele ulterioare au evidențiat necesitatea consolidării apărării aeriene.

Spre deosebire de alte state NATO, Ankara pare hotărâtă să răspundă ferm. Dacă incursiunile vor continua, Turcia ar putea merge dincolo de măsuri militare punctuale, folosind controlul asupra strâmtorilor ca instrument strategic, cu implicații majore pentru Rusia și pentru securitatea regională.

