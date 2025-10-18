De ce femeile preiau adesea inițiativa logodnei: „Nu are sens. Este cea mai mare păcăleală din toate timpurile”

După relații îndelungate, în multe cupluri femeia este cea care aduce în discuție logodna sau căsătoria, în timp ce bărbatul ezită sau evită subiectul. O întrebare lansată on-line despre acest fenomen a stârnit sute de reacții și o dezbatere aprinsă despre cauzele și efectele sale.

Sute de oameni au încercat să ofere propriile explicații curiozității despre motivele pentru care, de obicei, într-o relație, femeile sunt cele care inițiază discuția despre logodnă sau căsătorie.

Presiunea socială, pregătirea emoțională, insecuritatea financiară sau doar frica de angajament ar putea fi câteva dintre motivele pentru care, în multe relații, femeia este cea care aduce în discuție logodna sau căsătoria, în timp ce bărbații ezită, evită subiectul sau închid conversația. Aceasta a fost observația unui utilizator pe platforma on-line Reddit, despre motivele pentru care femeile iau inițiativa mai des decât bărbații.

Femeile singure privite altfel

Autorul mesajului i-a invitat pe oameni să explice de ce cred ei că se întâmplă acest lucru, iar mulți au oferit răspunsuri inedite.

Un utilizator al rețelei crede că o explicație ar fi faptul că femeile își doresc, în general, mai multă conexiune umană și, de aceea, depun efortul de a menține și relațiile non-romantice.

„Un bărbat singur este numit burlac, un cuvânt cu conotații pozitive: e cool, trăiește viața din plin, are de obicei o casă sau un apartament de petreceri. O femeie singură, pe de altă parte, era numită pe vremuri fată bătrână, un cuvânt cu conotații negative: trăia cu părinții, i se spunea că ‘niciun bărbat nu o vrea’ sau că ‘nu-și îndeplinește datoria de femeie’, adică să facă copii. Din fericire, femeile nu mai sunt numite ‘fete bătrâne’ în ziua de azi și pot supraviețui foarte bine fără un bărbat, dar presupunerile din spatele acelui termen încă există. Din păcate, de cele mai multe ori, vin chiar din partea altor femei”, adaugă o femeie.

De la vârste fragede, chiar și doar auzind astfel de lucruri despre o rudă femeie sau o străină într-o cafenea, unele femei ajung să creadă că logodna și căsătoria sunt singura cale validă pentru o femeie, explică aceasta.

Alți internauți sunt de părere că ideea relației și a căsătoriei a fost vândută și promovată femeilor.

„Pentru bărbați nu e la fel. De ce? Pentru că ei au deja un stimulent natural să își dorească să fie cu femei. Femeile, în schimb, trebuie programate, rușinate și chiar speriate, folosindu-se arme precum vârsta, presiunea socială, teama de a rămâne singure etc., pentru a fi motivate să fie cu bărbați. Dar observ că lucrurile se schimbă rapid”, adaugă cineva.

Stereotipuri care ar afecta bărbații

O femeie spune însă că bărbaților li se servesc, de fapt, tot felul de mesaje culturale despre cât de groaznică ar fi căsătoria, despre cum divorțul distruge bărbații, iar femeile „le fură toți banii”.

„Mi s-a întâmplat chiar să aud bărbați spunându-i fostului meu iubit, chiar în fața mea, să nu se căsătorească cu mine, pentru că o să-i iau toți banii. Desigur, am putut să răspund simplu că am propriii mei bani. Dar pentru bărbații care chiar au resurse financiare semnificative, sau pentru cei mai naivi, care trăiesc cu fantezia că vor deveni foarte bogați cândva, în viitor, acest tip de propagandă bazată pe frică probabil lovește mult mai adânc”, crede aceasta.

Bărbații, mai comozi în așteptări

O altă femeie spune că, într-un moment de vulnerabilitate din partea fostului său iubit, l-a întrebat de ce nu a cerut-o încă în căsătorie, după șapte ani împreună, în care ea practic i-a tot cerut acest lucru.

„La început, a venit cu scuza că am pus prea multă presiune pe subiect și că s-a simțit obligat să facă logodna perfectă. I-am spus că mie mi-ar fi fost suficientă și o căsătorie civilă, fără diamante și toată pompa. Până la urmă, a recunoscut: Știam mereu că o să spui da, așa că am vrut să fie în timpul meu, când simt eu. Ei bine, ghici ce! Șapte ani mi-au dat destul timp să-mi dau seama ce îmi doresc, de ce am nevoie și ce lipsește din relația noastră”, a relatat aceasta.

Acum, adaugă ea, cei doi sunt mai aproape de a se despărți decât de a se căsători.

Altcineva crede că nu are sens ca femeile să fie cele care preiau inițiativa, când, în opinia sa, bărbații sunt cei care beneficiază din toate punctele de vedere de pe urma căsătoriei.

„Bărbații căsătoriți sunt mai sănătoși, mai fericiți, mai bogați, mai de succes și trăiesc mai mult. Practic, la toate capitolele, bărbații căsătoriți ies în top. Iar toate aceste beneficii pe care bărbații le obțin din căsătorie le iau de la femeile cu care sunt căsătoriți. Femeile căsătorite trăiesc mai puțin decât femeile singure, au mai puțin succes, sunt mai puțin fericite. Pe scurt, bărbații literalmente le storc de viață pe soțiile lor și, cumva, tot ei se comportă de parcă le-ar face o favoare femeilor că le iau de neveste. Este, fără exagerare, cea mai mare păcăleală din toate timpurile”, crede o femeie.

Motivele pentru care femeile ar fi mai insistente

Alți utilizatori ai platformei online au făcut o listă cu motivele pentru care femeile preiau inițiativa într-o relație pentru a urma calea căsătoriei. Iată câteva dintre acestea:

„Femeile sunt, în general, mai active pe rețelele sociale, așa că văd cronologiile relaționale ale altora — cine s-a logodit, cine s-a căsătorit, cine are copii — și inevitabil se compară.

Femeile sunt mai vulnerabile la presiunea socială legată de aspect, frumusețe etc., așa că simt că trebuie să fie tinere și frumoase când se mărită.

Femeile sunt socializate să creadă că mariajul este apogeul vieții lor.

Femeile sunt adesea întrebate de ce sunt singure, de ce nu s-au căsătorit, de ce nu au copii, când urmează al doilea (sau primul) copil — întrebări care pun o presiune constantă.

Unele femei cred că cererea în căsătorie trebuie să fie o surpriză totală, așa că nu discută nimic deloc și doar așteaptă să se întâmple.

Femeile sunt condiționate să creadă că pot schimba bărbatul, așa că atunci când aud „nu sunt interesat de căsătorie”, interpretează de fapt „nu sunt interesat încă de căsătorie”.

Femeile confundă adesea discuția despre un plan sau un calendar cu faptul că sunt prea insistente sau cer prea mult.

Bărbații cred că trebuie să aibă destul, dar cum destul nu e o măsură concretă, ținta se tot mută: mai întâi să am un job stabil, apoi o casă, apoi mai mulți bani — și tot așa.

Bărbații nu sunt socializați să-și exprime emoțiile, așa că nu știu cum să gestioneze conversații care pornesc dintr-un loc emoțional.

Și, în final, mulți oameni se tem să rupă relații care nu mai merg, doar pentru că nu vor să fie singuri, și atunci totul stagnează”, afirmă utilizatorii platformei.

Alți internauți cred că este doar un stereotip, destul de răspândit, conform căruia femeile își doresc mai mult relații, iar bărbații își doresc mai mult sex.

„De obicei, bărbații sunt cei care trebuie să convingă femeile să înceapă o relație, iar femeile sunt cele care trebuie să convingă bărbații să se implice serios într-una. Ca majoritatea stereotipurilor de gen, nici acesta nu este adevărat pentru toată lumea”, concluzionează unul dintre aceștia.