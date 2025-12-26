Declarație provocatoare a lui Putin: discuții cu SUA pentru administrarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, fără Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că Statele Unite ar fi interesate de organizarea unor operațiuni de „minerit” la Zaporojie și de un posibil mecanism de administrare comună a centralei nucleare, fără implicarea Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, scrie cotidianul rus Kommersant.

Potrivit sursei citate, liderul de la Kremlin a abordat situația centralei nucleare, aflate sub controlul Rusiei din martie 2022, susținând că Moscova discută cu Washingtonul „chestiunea unui management comun al obiectivului, fără participarea părții ucrainene”.

Putin a mai afirmat că partea americană ar manifesta interes pentru utilizarea capacităților energetice ale centralei în scopuri de minerit, fără a oferi detalii suplimentare despre natura sau cadrul acestor discuții. În același timp, președintele rus a susținut că, la inițiativa Statelor Unite, este analizată și posibilitatea furnizării de energie electrică din Zaporojie către Ucraina.

Separat, Vladimir Putin a declarat că specialiștii ucraineni continuă să lucreze la centrală, precizând însă că aceștia ar avea acum pașapoarte rusești.

Centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este situată în apropierea orașului Energodar, pe malul stâng al fluviului Nipru. Instalația a fost ocupată de forțele ruse la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în martie 2022, și a fost ulterior trecută sub administrarea companiei Rosenergoatom, parte a conglomeratului de stat Rosatom.

Declarațiile lui Putin vin pe fondul negocierilor sensibile dintre Rusia și Statele Unite, în care Moscova continuă să insiste asupra revendicărilor teritoriale din Donbas. Liderul de la Kremlin a afirmat recent că Rusia solicită, în cadrul discuțiilor, controlul integral asupra teritoriilor din estul Ucrainei pe care nu a reușit să le ocupe militar.

De cealaltă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unei intervenții online cu jurnaliștii, că Kievul a transmis Washingtonului propria poziție asupra punctelor rămase fără consens în eventualele negocieri de pace cu Rusia. Printre aceste subiecte se află și statutul Centralei Nucleare Zaporojie, pe care Ucraina o consideră un element-cheie al securității sale energetice și naționale.

Afirmațiile liderului de la Kremlin nu au fost confirmate de partea americană sau ucraineană, iar statutul centralei rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare ale conflictului ruso-ucrainean.