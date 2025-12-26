search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Declarație provocatoare a lui Putin: discuții cu SUA pentru administrarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, fără Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat că Statele Unite ar fi interesate de organizarea unor operațiuni de „minerit” la Zaporojie și de un posibil mecanism de administrare comună a centralei nucleare, fără implicarea Ucrainei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, scrie cotidianul rus Kommersant.

Centrala nucleară de la Zaporojie/FOTO:X
Centrala nucleară de la Zaporojie/FOTO:X

Potrivit sursei citate, liderul de la Kremlin a abordat situația centralei nucleare, aflate sub controlul Rusiei din martie 2022, susținând că Moscova discută cu Washingtonul „chestiunea unui management comun al obiectivului, fără participarea părții ucrainene”.

Putin a mai afirmat că partea americană ar manifesta interes pentru utilizarea capacităților energetice ale centralei în scopuri de minerit, fără a oferi detalii suplimentare despre natura sau cadrul acestor discuții. În același timp, președintele rus a susținut că, la inițiativa Statelor Unite, este analizată și posibilitatea furnizării de energie electrică din Zaporojie către Ucraina.

Separat, Vladimir Putin a declarat că specialiștii ucraineni continuă să lucreze la centrală, precizând însă că aceștia ar avea acum pașapoarte rusești.

Centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, este situată în apropierea orașului Energodar, pe malul stâng al fluviului Nipru. Instalația a fost ocupată de forțele ruse la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în martie 2022, și a fost ulterior trecută sub administrarea companiei Rosenergoatom, parte a conglomeratului de stat Rosatom.

Declarațiile lui Putin vin pe fondul negocierilor sensibile dintre Rusia și Statele Unite, în care Moscova continuă să insiste asupra revendicărilor teritoriale din Donbas. Liderul de la Kremlin a afirmat recent că Rusia solicită, în cadrul discuțiilor, controlul integral asupra teritoriilor din estul Ucrainei pe care nu a reușit să le ocupe militar.

De cealaltă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unei intervenții online cu jurnaliștii, că Kievul a transmis Washingtonului propria poziție asupra punctelor rămase fără consens în eventualele negocieri de pace cu Rusia. Printre aceste subiecte se află și statutul Centralei Nucleare Zaporojie, pe care Ucraina o consideră un element-cheie al securității sale energetice și naționale.

Afirmațiile liderului de la Kremlin nu au fost confirmate de partea americană sau ucraineană, iar statutul centralei rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare ale conflictului ruso-ucrainean.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Iarna abia acum începe cu adevărat: Prognoza ianuarie + februarie 2026, anunțată de meteorologii Accuweather
gandul.ro
image
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
mediafax.ro
image
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Italienii anunță marea lovitură a perioadei de MERCATO: Radu Drăgușin, la un gigant din Serie A
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
Un fulg de zăpadă căzut în noaptea de 27 ianuarie 1887 rămâne în istorie pentru...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Cum pot rămâne românii fără pensii în 2026. O greșeală îi poate costa scump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Crăciun Sandrigham 2025 jpg
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit