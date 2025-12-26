search
Vineri, 26 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Crăciun cu stil pentru Simona Halep. Fără etichete la vedere, românca etalează cele mai luxoase branduri vestimentare

0
0
Publicat:

Simona Halep își petrece sărbătorile de iarnă într-un cadru relaxat, departe de România, bucurându-se pe deplin de timpul liber de după retragerea din activitatea competițională.

Simona Halep Foto/Instagram
Simona Halep Foto/Instagram

Chiar și fără emoțiile marilor turnee, fosta campioană continuă să atragă atenția prin apariții elegante și o formă fizică excelentă.

În ziua de Crăciun,  Simona Halep a ales să le transmită un gând bun fanilor săi prin intermediul Instagramului, urându-le sărbători fericite. Mesajul a fost însoțit de câteva fotografii care au strâns rapid mii de aprecieri. La 36 de ani, fosta lideră mondială afișează o siluetă impecabilă și un stil care îmbină naturalețea cu rafinamentul.

Pentru această ocazie, Simona a ales o ținută modernă: o cămașă albă, scurtă, cu mâneci lungi și fermoar frontal, combinată cu blugi bleu, cu talie înaltă și croială evazată. Pantofii  stiletto au completat nota elegantă, iar accesoriul principal a fost păstrat cu gust, o geantă mică și discretă.

Simona Halep, apariție elegantă de Crăciun Foto/Instagram
Simona Halep, apariție elegantă de Crăciun Foto/Instagram

„O colecție a celor mai bune imeagini din cariera Simonei!”

Tot de Crăciun, Halep a primit și un cadou cu valoare simbolică aparte: o ediție limitată a albumului „Din România, Simona Halep”, realizat de 30-0 în onoarea celei mai titrate jucătoare de tenis din istoria țării. Albumul reunește momente definitorii din cariera constănțencei, inclusiv perioada în care a dominat clasamentul mondial, timp de 64 de săptămâni.

Din România, Simona Halep” este, în același timp, mai multe lucruri. Este o colecție a celor mai bune imagini, văzute și nevăzute, din cariera Simonei. Este o frază care rezumă cine e și ce reprezintă, de fapt, Simona. Este o poveste de pus la suflet și la colecție. Și este un obiect al afecțiunii românilor pentru Simona.

Ediția limitată este tipărită în doar 641 de exemplare, toate numerotate, o referință la cele 64 de săptămâni petrecute de Simona pe locul 1 în lume. Are mai multe pagini, conținut bonus, imagini de la making-of de la photoshooting-ul Simonei, o copertă diferită și, de asemenea, are autograful Simonei!”,  se arată pe site-ul 30-0, de unde se poate achiziționa albumul la prețul de 699 de lei.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
digi24.ro
image
Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina
stirileprotv.ro
image
Iarna abia acum începe cu adevărat: Prognoza ianuarie + februarie 2026, anunțată de meteorologii Accuweather
gandul.ro
image
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
mediafax.ro
image
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
fanatik.ro
image
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
libertatea.ro
image
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Ninsorile de Crăciun au dat peste cap planurile românilor. Stratul de 20 cm de zăpadă, coșmar pentru șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Ce faci dacă ți-a fost respinsă cererea de pensie pentru limită de vârstă
playtech.ro
image
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Săpunaru a spus care e adversarul din România care îl scotea din minți: "Dacă puteam, îl mușcam de gât!"
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
Un fulg de zăpadă căzut în noaptea de 27 ianuarie 1887 rămâne în istorie pentru...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Români, pregătiți-vă! Se schimbă BANII de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Cum pot rămâne românii fără pensii în 2026. O greșeală îi poate costa scump
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă
click.ro
image
Accesări record de Crăciun pentru un film „extrem de captivant” de pe Netflix
click.ro
image
Ce carne se folosește la salata boeuf. Câți morcovi și cartofi se pun în preparat?
click.ro
Crăciun Sandrigham 2025 jpg
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul
okmagazine.ro
Buturuga Sursa foto shutterstock 1859881165 jpg
Deserturi pentru zile de sărbătoare. Sigur vei impresiona cu oricare!
clickpentrufemei.ro
alexandru cel mare captura video jpg
Cinci momente în care Alexandru cel Mare nu a fost „cel Mare”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
image
Slănină fiartă în coji de ceapă cu usturoi! Cea mai delicioasă rețetă

OK! Magazine

image
Crăciun regal colorat la Sandringham. Prințesa Kate a ales carourile, iar Regina Camilla roșul

Click! Pentru femei

image
Eva Măruță: „Să nu îmi fie frică să greșesc. Părinții îmi spun mereu că din greșeli înveți cel mai bine”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit