Crăciun cu stil pentru Simona Halep. Fără etichete la vedere, românca etalează cele mai luxoase branduri vestimentare

Simona Halep își petrece sărbătorile de iarnă într-un cadru relaxat, departe de România, bucurându-se pe deplin de timpul liber de după retragerea din activitatea competițională.

Chiar și fără emoțiile marilor turnee, fosta campioană continuă să atragă atenția prin apariții elegante și o formă fizică excelentă.

În ziua de Crăciun, Simona Halep a ales să le transmită un gând bun fanilor săi prin intermediul Instagramului, urându-le sărbători fericite. Mesajul a fost însoțit de câteva fotografii care au strâns rapid mii de aprecieri. La 36 de ani, fosta lideră mondială afișează o siluetă impecabilă și un stil care îmbină naturalețea cu rafinamentul.

Pentru această ocazie, Simona a ales o ținută modernă: o cămașă albă, scurtă, cu mâneci lungi și fermoar frontal, combinată cu blugi bleu, cu talie înaltă și croială evazată. Pantofii stiletto au completat nota elegantă, iar accesoriul principal a fost păstrat cu gust, o geantă mică și discretă.

„O colecție a celor mai bune imeagini din cariera Simonei!”

Tot de Crăciun, Halep a primit și un cadou cu valoare simbolică aparte: o ediție limitată a albumului „Din România, Simona Halep”, realizat de 30-0 în onoarea celei mai titrate jucătoare de tenis din istoria țării. Albumul reunește momente definitorii din cariera constănțencei, inclusiv perioada în care a dominat clasamentul mondial, timp de 64 de săptămâni.

„Din România, Simona Halep” este, în același timp, mai multe lucruri. Este o colecție a celor mai bune imagini, văzute și nevăzute, din cariera Simonei. Este o frază care rezumă cine e și ce reprezintă, de fapt, Simona. Este o poveste de pus la suflet și la colecție. Și este un obiect al afecțiunii românilor pentru Simona.

Ediția limitată este tipărită în doar 641 de exemplare, toate numerotate, o referință la cele 64 de săptămâni petrecute de Simona pe locul 1 în lume. Are mai multe pagini, conținut bonus, imagini de la making-of de la photoshooting-ul Simonei, o copertă diferită și, de asemenea, are autograful Simonei!”, se arată pe site-ul 30-0, de unde se poate achiziționa albumul la prețul de 699 de lei.