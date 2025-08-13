Cât costă inelul de logodnă primit de Georgina Rodriguez de la Cristiano Ronaldo. Specialiștii în diamante vorbesc despre sume amețitoare

Inelul pe care Cristiano Ronaldo (40 de ani) i l-a dăruit Georginei Rodriguez (31 de ani) provoacă discuții privind valoarea de piață. Pe Instagram, viitoarea soție a campionului de fotbal a etalat cu mândrie inelul cu diamant pe care l-a primit cadou.

Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, după nouă ani de logodnă și cinci copii (dintre care doi au fost născuți de viitoarea soție), cuplul este gata să spună fericitul „Da” (sau „Siuuu”, așa cum mulți au glumit oamenii pe rețelele de socializare, amintind de sunetul cu care CR7 sărbătorește fiecare gol).

Dar, cât costă inelul pe care Cristiano Ronaldo i l-a dăruit Georginei Rodriguez? S-a născut deja o dezbatere pe această temă.

CR7 a ales un inel cu un diamant mare, de 40 de carate, flancat de două diamante tăiate triunghiular. Georgina Rodriguez l-a etalat imediat lumii pe rețelele de socializare. Postarea care anunța nunta lui Cristiano Ronaldo și a partenerei sale a devenit deja virală, cu milioane de aprecieri și nenumărate comentarii.

Încă nu există informații precise despre inel: nu se știe cine a fost bijutierul care l-a creat și nici prețul exact. Page Six a cerut unor experți să facă o estimare bazată doar pe fotografia distribuită de viitoarea mireasă.

Potrivit celor intervievați, prețul inelului ar putea varia între 2 și 5 milioane de dolari. Ajay Anand, CEO al Rare Carat, a estimat că piatra centrală ar putea valora în jur de 5 milioane de dolari.

Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la Lorel Diamonds, a comentat specificul bijuteriei: „Tăieturile sunt cunoscute pentru fațetarea lor strălucitoare, care maximizează strălucirea și conferă pietrei un aspect vibrant și luminos din orice unghi. Acesta este un inel spectaculos, probabil unul dintre cele mai impresionante pe care le-am văzut în ultimii ani, perfect pentru unul dintre cele mai faimoase cupluri din fotbal”.

Între timp, bijutierul Iñaki Torres a declarat pentru Hola că prețul ar putea depăși 6 milioane de dolari.