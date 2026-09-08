Un fermier din Galați a transmis, într-un videoclip pe TikTok, că oferă gratuit castraveții din solar celor interesați, declarându-se nemulțumit de prețul de vânzare, care este sub costul recoltării, estimat de acesta la aproximativ 50 de bani pe kilogram.

„Mă numesc Dragomir Diego, sunt din comuna Matca, judeţul Galaţi, cel mai mare bazin legumicol din România, și ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care-i vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg, castraveți nestropiți.

Nu am dat nimic la rădăcină, adică la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești. Cu 10 zile în urmă, i-am dat cu 1 leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și, pe 7 septembrie, sunt 30 de bani. 300 de lei o tonă. Să înțelegeți foarte bine. 0,30 lei”, a spus Diego pe TikTok.

Potrivit acestuia, costul recoltării castraveților este de 50 de bani pe kilogram, în timp ce îi poate vinde cu doar 30 de bani pe kilogram, astfel că vânzarea îi generează pierderi.

În acest sens, el anunță că oferă gratuit castraveții din solar celor interesați, cu condiția ca aceștia să îi culeagă fără să deterioreze plantele.

Diego spune că poate lua orice cantitate dorește și chiar să îi revândă sau să facă afaceri cu ei.

„Pentru mine nu se mai rentează ca să pot să-i muncesc la ora actuală. Deci nu iese nicio vrăjeală, nu-i nimic regizat.

Ofer castraveți, veniți și-i culegeți dumneavoastră în comuna Matca, luați legătura cu mine și vă trimit locația exactă unde este solarul. Eventual poate vin și eu. Să veniți, cu saci cu ce trebuie și culegeți dumneavoastră”, a anunțat acesta pe TikTok.

Foto: Captură TikTok

În iulie, din cauza supraproducției de castraveți, un sac de 25 de kilograme costă 5 lei.

De doi-trei ani, castraveții se vând foarte bine, iar fermieri au suplimentat anual suprafața. Chiar și cel mai mic preț, anul trecut, a fost de 0,8 lei/kg, explică liderul Sindicatului Producătorilor Olt, Ion Păunel, însă o medie a prețului s-a situat între 2,5 – 3,5 lei/kg vândut de la producător.

Un alt motiv pentru care fermieri s-au orientat către cultura de castraveți este rezistența la boli și dăunători. Rezistă, de exemplu, la virusul mozaicat al tutunului, care le afectează grav culturile de tomate și de ardei.