Vitamina D luată fără să fie nevoie, asociată cu un declin cognitiv mai rapid. Ce arată un studiu desfășurat timp de șase ani

Suplimentele cu vitamina D sunt luate frecvent pentru sănătatea oaselor și a sistemului imunitar, dar administrarea lor atunci când organismul are deja suficientă vitamina D ar putea să nu aducă beneficii suplimentare. Un studiu recent, citat de Verywell Health, a găsit o asociere între utilizarea suplimentelor și un declin cognitiv mai rapid în cazul unor adulți în vârstă care aveau deja niveluri adecvate de vitamina D.

De câtă vitamina D avem nevoie Foto: Shutterstock

Cercetarea, publicată în revista „BMJ Open”, a urmărit timp de șase ani 5.065 de adulți în vârstă. Participanții au trecut prin evaluări cognitive și au oferit informații despre utilizarea suplimentelor cu vitamina D. Aproape 40% dintre ei au declarat că luau în mod regulat astfel de suplimente.

În rândul persoanelor care aveau deja suficientă vitamina D, administrarea suplimentelor a fost asociată cu rezultate mai slabe în ceea ce privește memoria, atenția și viteza de procesare a informațiilor, potrivit Verywell Health.

Rezultatele trebuie însă interpretate cu prudență. Studiul este unul observațional și nu demonstrează că suplimentele cu vitamina D provoacă declin cognitiv. În plus, participanții nu au precizat ce doze administrau, astfel că cercetătorii nu au putut stabili dacă există o anumită cantitate de la care ar putea apărea un risc.

O altă posibilă explicație este așa-numita „cauzalitate inversă”: persoanele care prezentau deja un risc mai mare de declin cognitiv ar fi putut începe să ia vitamina D tocmai în încercarea de a-și proteja sănătatea.

Neurologul Augusto Miravalle, de la Rush University Medical Center din Chicago, care nu a participat la cercetare, spune că rezultatele nu trebuie interpretate drept o dovadă că vitamina D afectează creierul.

„Concluzia este, de fapt, că suplimentarea persoanelor care au deja niveluri suficiente nu ajută, nu că le face rău”, a declarat acesta pentru Verywell Health.

Dozele mai mari nu s-au dovedit utile pentru prevenirea declinului cognitiv

Vitamina D are un rol important în organism, iar la nivelul creierului există receptori pentru aceasta. Cercetătorii analizează de mai mult timp posibilul său rol în funcționarea neuronilor și în procesele inflamatorii.

Totuși, studiile de până acum nu au demonstrat că administrarea unor doze mai mari de vitamina D persoanelor care nu au deficit le protejează memoria.

Datele provenite din VITAL, unul dintre cele mai ample studii privind suplimentele cu vitamina D și omega-3, au arătat că administrarea a 2.000 UI de vitamina D3 pe zi nu a încetinit pierderea memoriei la majoritatea adulților care aveau niveluri normale ale vitaminei.

La rezultate asemănătoare a ajuns și Finnish Vitamin D Trial. Studiul randomizat a analizat administrarea zilnică a unor doze de 1.600 sau 3.200 UI și nu a identificat un efect asupra riscului de demență în cazul persoanelor care aveau deja suficientă vitamina D.

„Deficitul de vitamina D este asociat cu o stare de sănătate mai precară și cu o funcționare cognitivă mai slabă în multe studii observaționale, dar administrarea vitaminei D tuturor oamenilor nu pare să prevină declinul cognitiv”, a explicat Jayne Ward, profesor și șefa Departamentului de Neurologie și Oftalmologie de la Michigan State University, citată de Verywell Health.

De câtă vitamina D avem nevoie

Pentru majoritatea adulților, necesarul zilnic este cuprins între 600 și 800 UI de vitamina D, potrivit informațiilor prezentate de Verywell Health. Necesarul individual poate însă varia, iar anumite persoane prezintă un risc mai ridicat de deficit.

Persoanele în vârstă, cele care petrec puțin timp în aer liber și persoanele cu pielea mai închisă la culoare pot produce mai puțină vitamina D prin expunerea la soare. Atunci când există un deficit confirmat, medicul poate recomanda temporar doze mult mai mari.

Administrarea unor cantități foarte mari fără indicație medicală nu este însă lipsită de riscuri. Excesul de vitamina D poate determina creșterea nivelului de calciu din sânge și poate provoca simptome precum oboseală, constipație, vărsături, iritabilitate sau slăbiciune musculară.

Specialiștii citați de Verywell Health subliniază că vitamina D nu trebuie privită ca o metodă de prevenire a bolii Alzheimer și că suplimentarea nu este necesară pentru toată lumea.

Noile rezultate nu arată că vitamina D este „rea” pentru creier și nici că persoanele cărora le-a fost recomandată medical ar trebui să renunțe la tratament. Ele ridică însă o întrebare importantă în privința administrării suplimentelor fără existența unui deficit și întăresc ideea că, în cazul vitaminelor, o cantitate mai mare nu înseamnă automat și un beneficiu mai mare.