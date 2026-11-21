Lucrările la liniile de tramvai și la rețelele de termoficare dau peste cap circulația în București. Autobuzele întârzie, traseele sunt deviate, iar mulți călători petrec tot mai mult timp pe drum spre serviciu sau spre casă. Orele petrecute în trafic sau în așteptarea mijloacelor de transport au și un cost economic: angajații pot întârzia la serviciu, activitatea firmelor poate fi afectată, iar cheltuielile cu transportul cresc. Un economist și un urbanist explică pentru „Adevărul” cum pot fi calculate aceste costuri și ce ar trebui să facă autoritățile pentru ca lucrările de modernizare să afecteze cât mai puțin circulația din Capitală.

Cât ne costă timpul pierdut în trafic Foto: Shutterstock

Bucureștenii reclamă întârzieri de zeci de minute

Nemulțumirile legate de transportul public au provocat numeroase discuții pe Reddit. Într-o postare intitulată „Colapsul transportului public în București”, un utilizator se întreabă de ce circulația autobuzelor s-a înrăutățit atât de mult față de anul trecut.

„De ce a devenit transportul public atât de rău în București? Este un colaps total. Ce s-a schimbat față de anul trecut? Era groaznic și înainte, dar acum să mergi cu autobuzul este de nesuferit”, scrie acesta.

Într-o altă discuție, un bucureștean reclamă că a așteptat autobuzul 226 timp de 30 de minute, deși la capătul de linie se aflau mai multe vehicule. Alți călători povestesc că autobuzele întârzie frecvent sau pleacă mai multe deodată.

O parte dintre utilizatori pun problemele pe seama lucrărilor de modernizare a infrastructurii.

„Efectiv jumătate din București este șantier, dacă nu se schimbă șine, sigur e un minișantier de termoficare care ține 5-6 luni până este rezolvat”, comentează un utilizator.

Alții consideră că lucrările sunt necesare, chiar dacă provoacă întârzieri și aglomerație. „Mai bine să fie șantier decât să se stea degeaba”, scrie un alt participant la discuție.

Dincolo de nemulțumirile călătorilor, întârzierile autobuzelor și tramvaielor, dar și blocajele din trafic, îi fac pe mulți bucureșteni să petreacă mai mult timp pe drumul dintre casă și serviciu. Aceste întârzieri au și un cost economic: angajații pot ajunge mai târziu la muncă, activitatea firmelor poate fi afectată, iar cheltuielile cu transportul pot crește.

Cât ne costă timpul pierdut pe drum

Profesorul de economie Radu Nechita, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, explică pentru „Adevărul” cum poate fi estimată valoarea economică a timpului pierdut în trafic. „Pierderea se poate estima de fiecare dintre noi înmulțind orele pierdute în trafic cu valoarea câștigului nostru orar sau, la nivelul populației, înmulțind orele pierdute cu numărul de persoane care se deplasează atunci și cu salariul mediu”, spune el.



De exemplu, dacă un angajat câștigă 40 de lei pe oră și petrece zilnic o oră în plus pe drumul spre serviciu și înapoi, valoarea economică a timpului pierdut ajunge la 800 de lei în 20 de zile lucrătoare. Nu este vorba despre o reducere a salariului, ci despre valoarea atribuită celor 20 de ore pe care angajatul nu le mai poate folosi pentru alte activități.

Calculul devine mai complicat la nivelul întregului oraș. Trebuie luate în considerare numărul persoanelor afectate, durata întârzierilor și cheltuielile suplimentare generate de aglomerație.

„Mai există și niște costuri care trebuie adăugate la costul timpului. Acestea ar fi costul combustibilului sau energiei electrice suplimentare consumate în timpul în plus petrecut în trafic, costul poluării aferente, costul uzurii suplimentare a mașinilor prin accelerări și frânări, deplasări la viteze mici, nu la cele la care motoarele funcționează la parametri optimi”, explică economistul.

Întârzierile pot afecta și activitatea firmelor, mai ales atunci când angajații trebuie să respecte un program fix.

De ce se blochează orașul când încep lucrările

„Într-un oraș mare, șantierele sunt inevitabile. Bucureștiul are infrastructură veche care trebuie reparată, dar și proiecte mari care trebuie făcute dacă vrem un oraș mai bun peste câțiva ani. Problema nu este că se lucrează, ci felul în care sunt coordonate lucrările. Când mai multe instituții și companii pornesc șantiere în aceeași perioadă, fără un calendar comun, efectul se simte imediat: trasee deviate, transport public mai lent, străzi blocate și multă frustrare. Lucrările nu pot fi eliminate, dar pot fi organizate mai bine, astfel încât orașul să rămână funcțional în timpul lor”, declară pentru „Adevărul” Samuel Stancu, urbanist și cofondator Urbanize Now.

În ceea ce privește perioadele în care circulația tramvaielor este suspendată, specialistul propune introducerea unor autobuze care să circule la intervale scurte, pe trasee cât mai apropiate de cele obișnuite, și să asigure legături simple cu metroul sau cu alte mijloace de transport în comun. Acolo unde este posibil, autobuzele care înlocuiesc tramvaiele ar trebui să aibă prioritate în trafic.

„Oamenii nu ar trebui să simtă că, odată cu închiderea tramvaiului, au rămas singuri să-și găsească o soluție”, mai spune el.

Urbanistul atrage atenția și asupra riscului ca întârzierile repetate să îi determine pe unii bucureșteni să renunțe la transportul public în favoarea mașinii personale.

„Mai multe mașini înseamnă trafic mai mare, iar autobuzele rămân la rândul lor blocate în același trafic. Transportul public devine și mai lent, iar și mai mulți oameni sunt tentați să renunțe la el”, subliniază acesta.

Cum pot fi organizate șantierele fără să paralizeze circulația

Potrivit spuselor sale, mai multe orașe europene au adoptat măsuri pentru a reduce blocajele provocate de lucrările la infrastructură. Acestea vizează coordonarea șantierelor, limitarea duratei lucrărilor și informarea locuitorilor.

Cum activarea facturii electronice susține educația și poate reduce factura clienților PPC Energie

Înn Amsterdam și Viena, autoritățile încearcă să programeze în aceeași perioadă lucrările la mai multe rețele de utilități. De exemplu, dacă o stradă este desfăcută pentru înlocuirea conductelor de apă, pot fi realizate în același timp și intervenții la rețelele electrice sau de telecomunicații. Astfel, strada nu trebuie închisă din nou după câteva luni.

„Londra folosește inclusiv mecanisme financiare pentru a descuraja ocuparea prea lungă a arterelor importante. Helsinki cere constructorilor să arate dinainte cum vor menține circulația și accesul pietonilor în siguranță. Parisul pune accent pe transparență și publică informații despre lucrările importante pe o hartă accesibilă locuitorilor”, amintește el.

Pentru București, Samuel Stancu propune ca Primăria Capitalei, primăriile de sector, STB și operatorii de utilități să stabilească un calendar comun al lucrărilor, astfel încât intervențiile să fie coordonate, iar circulația să fie afectată cât mai puțin.

„În al doilea rând, fiecare șantier important ar trebui să aibă un plan clar pentru perioada lucrărilor: cum circulă transportul public, pe unde merg pietonii, unde sunt traversările și ce rute alternative există”, spune acesta. O altă măsură propusă este realizarea unei hărți publice pe care bucureștenii să poată verifica unde se lucrează, cine răspunde de fiecare șantier și când este programată finalizarea lucrărilor.

„Rezultatul nu ar fi că dispar șantierele, ci că devin mai predictibile. Iar predictibilitatea contează foarte mult într-un oraș de dimensiunea Bucureștiului”, explică Samuel Stancu.

Cum pot fi reduse costurile lucrărilor și ale traficului

Profesorul de economie Radu Nechita amintește o experiență din Bologna, Italia, unde a observat, în 1995, o metodă de asfaltare care permitea executarea mai multor etape ale lucrării într-un timp scurt: „Pe o stradă din Bologna era reparat asfaltul de un convoi de utilaje care spărgeau, mărunțeau, încărcau asfaltul de la suprafață, curățau și aspirau drumul rămas, turnau și apoi compactau stratul nou și, cele de la coada convoiului, aplicau marcajele rutiere.”

Potrivit economistului, utilajele înaintau continuu, cu viteza unui pieton, astfel încât o stradă obișnuită putea fi reparată într-o oră. Exemplul arată cum organizarea succesivă a operațiunilor poate reduce durata intervențiilor și, implicit, perioada în care circulația este afectată.

În ceea ce privește aglomerația din trafic, Radu Nechita aduce în discuție sistemul introdus în Singapore încă din anii 1970, prin care șoferii plătesc pentru accesul cu mașina în anumite zone, în funcție de locul și momentul deplasării.

„Autoritățile au dorit să transforme prețul implicit al ambuteiajelor într-un preț explicit și transparent, care să varieze cu zonele și orele de circulație”, relevă el.

Cu alte cuvinte, utilizarea mașinii personale poate costa mai mult în zonele și la orele aglomerate. Măsura urmărește să influențeze alegerea traseului, a orei de plecare sau a mijlocului de transport.

Economistul recunoaște însă că introducerea unui asemenea sistem în București ar putea întâmpina rezistență: „Desigur, reacția nu va fi una entuziastă pentru aplicarea și pentru București a acestei soluții eficiente, validate empiric și, cum spuneam, coerentă cu tot ce știm din economie și societate.”

În cazul modernizării liniilor de tramvai, Radu Nechita consideră că beneficiile economice trebuie analizate în funcție de costul și calitatea lucrărilor, de durata de utilizare a infrastructurii și de numărul călătorilor care vor beneficia de investiție. Astfel, nu contează doar cât costă șantierul, ci și cât timp va putea fi folosită infrastructura modernizată înainte de a necesita noi reparații.

Europa regândește educația în era ecranelor: Suedia revine la manuale, Spania vrea să suspende TikTok. Ce se întâmplă cu elevii din România

Pentru Samuel Stancu, o prioritate este ca bucureștenii să fie informați despre lucrările care le afectează deplasările și despre alternativele disponibile.

„Șantierele sunt un semn că orașul se schimbă și, într-o anumită măsură, sunt inevitabile. Ceea ce nu ar trebui să fie inevitabil este haosul din jurul lor. Un oraș bine administrat nu promite că nu va avea lucrări, ci că le coordonează, le explică și încearcă să păstreze orașul funcțional cât timp acestea se desfășoară”, conchide acesta.

STB, în insolvență: aproape 4.900 de angajați cu legături de rudenie și 484 de ani de concedii medicale

Problemele transportului public din București apar într-un moment în care STB trece printr-o amplă restructurare. Compania a intrat în insolvență în septembrie 2026, iar un raport al administratorului judiciar, prezentat recent de „Adevărul”, arată probleme legate de cheltuielile cu personalul, organizarea activității și numărul mare de concedii medicale.

Potrivit documentului, între angajații STB au fost identificate 4.876 de legături de rudenie, dintre care 1.428 de relații soț-soție. Sunt menționate inclusiv familii cu 20, 16 sau 11 membri angajați în companie.

„STB este o societate de familie. Din cei aproape 10.000 de salariați, 4.876 sunt rude, dintre care aproximativ 1.400 sunt soț și soție. Sunt peste 30 de familii care au fiecare mai mult de zece membri angajați în STB. Avem și o familie cu 20 de salariați”, a declarat Remus Borza, administratorul judiciar al STB, într-o conferință de presă.

Raportul arată și că, în 2025, angajații au acumulat 176.773 de zile de concediu medical, echivalentul a aproximativ 484 de ani. Administratorul judiciar susține că o parte dintre concedii ar fi fost acordate nejustificat și că absențele au contribuit la lipsa personalului necesar pentru desfășurarea activității.

Borza a afirmat că unii șoferi ar fi lucrat pentru agenții de turism în perioadele în care figurau în concediu medical și a anunțat sesizarea autorităților competente. Aceste suspiciuni nu înseamnă însă că toate concediile medicale au fost nejustificate.

În cadrul reorganizării, pe 11 noiembrie au fost comunicate 796 de preavize de concediere. Printre posturile vizate se numără 120 de conducători de autobuze și troleibuze și 50 de vatmani. Administratorul judiciar a susținut că disponibilizările nu vor afecta programul de circulație și că măsurile de eficientizare ar trebui să reducă timpii de așteptare. Datele arată dificultățile cu care se confruntă operatorul de transport, însă nu stabilesc în ce măsură acestea explică întârzierile semnalate de călători.