Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, propune reducerea sărăciei energetice cu 50% în următorii zece ani, printr-o nouă schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care să țină cont nu doar de venituri, ci și de locuință, starea de sănătate și accesul la energie.

Ajutorul pentru energie s-ar putea schimba din 2027 Foto: Shutterstock

Schemele de sprijin acordate anual consumatorilor vulnerabili nu sunt suficiente pentru a-i scoate pe aceștia din sărăcie energetică, consideră ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă. Oficialul propune o abordare pe termen lung, prin care numărul persoanelor afectate de acest fenomen să scadă la jumătate în următorul deceniu.

„Propunerea noastră este să scadă cu 50% în zece ani, faţă de momentul de faţă, pentru că doar să venim cu scheme de sprijin în fiecare an nu cred că este suficient. Cred că trebuie să îi ajutăm astăzi, dar mâine să-i aducem din zona de sărăcie energetică în zona de viaţă normală”, a declarat ministrul, marţi, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Ministerul Energiei a transmis deja Ministerului Muncii un pachet de măsuri care vizează reorganizarea sistemului de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Propunerea este structurată în mai multe etape, prima dintre ele vizând prelungirea schemei actuale pe durata acestui sezon rece.

Cum ar urma să fie acordat ajutorul în 2027

Ministrul a explicat că, pentru primele nouă luni din 2027, ar urma să fie instituită o schemă care să ia în calcul mai multe criterii decât venitul consumatorului.

Scopul este identificarea mai exactă a persoanelor vulnerabile și stabilirea unor ajutoare adaptate nevoilor reale ale acestora.

„O prima etapă ia în considerare o prelungire a schemei existente, dar, în acelaşi timp, pe perioada primelor nouă luni din anul 2027, să se instituie această schemă care să ia în considerare mai multe elemente decât strict venitul pe care îl are în momentul de faţă un consumator, iar această schemă să ducă la identificarea exactă a consumatorilor vulnerabili şi a sumei care, într-adevăr, să îi satisfacă”, a spus Chisăliţă.

Oficialul a precizat că Ministerului Muncii îi revine finalizarea elementelor acestei scheme. Propunerea Ministerului Energiei este ca, pe termen scurt, să fie continuat mecanismul actual, concomitent cu majorarea pragului de venit până la care se acordă sprijinul.

Noua formulă ar urma să fie aplicată începând cu următorul sezon rece, astfel încât ajutoarele să ajungă la persoanele care au efectiv nevoie de ele.

Ajutorul de 50 de lei ar putea fi menținut până la introducerea noii scheme

În ceea ce privește valoarea actuală a sprijinului pentru energie, de 50 de lei, ministrul consideră că suma poate acoperi nevoile multor consumatori până la implementarea noului mecanism.

Chisăliţă a propus însă indexarea valorii ajutorului în funcție de evoluția inflației.

„În ceea ce priveşte valoarea la momentul de faţă, noi considerăm că 50 de lei este o valoare care, pe prima parte a termenului, adică până la momentul în care venim cu o nouă schemă, ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, a susţinut oficialul.

Locuința și problemele medicale, printre criteriile luate în calcul

Noua schemă propusă de Ministerul Energiei ar urma să se bazeze pe un indicator compus, care să permită evaluarea situației fiecărui consumator vulnerabil.

Pe lângă veniturile disponibile și costul energiei raportat la acestea, vor fi luate în considerare caracteristicile locuinței, precum geometria, suprafața și eficiența energetică, dar și eventualele probleme medicale ale persoanelor afectate.

Un alt criteriu vizează accesul efectiv al consumatorilor la energie.

Ministrul a explicat că, în prezent, există aproximativ opt scheme de sprijin prevăzute în diferite acte normative și gestionate prin instituții sau mecanisme distincte. Această fragmentare poate conduce la diferențe între ajutoarele primite de persoane aflate în situații comparabile.

„Considerăm că schema care am propus-o poate să vină cu o abordare unică şi echitabilă la nivelul tuturor consumatorilor, ţinând seama, în primul şi în primul rând, de nivelul veniturilor, de costul energiei în raport cu veniturile pe care le au, de problemele legate de geometria, mărimea casei, eficienţa casei, problemele de natură medicală, problemele legate de accesul efectiv la energie a acestor consumatori”, a explicat Dumitru Chisăliţă.

Potrivit acestuia, indicatorul propus ar urma să stabilească necesarul fiecărui beneficiar și suma concretă de care acesta are nevoie.