Un autobuz decorat pentru sărbători, folosit de operatorul public de transport din Slatina, a fost oprit de polițiști după ce au constatat că nu avea ITP și RCA valabile. Directorul Loctrans susține că vehiculul plecase din bază tocmai pentru efectuarea inspecției tehnice.

Autobuzul a fost oprit în trafic, șoferul primind un avertisment Foto: Loctrans

„Autobuzul lui Moș Crăciun” a fost oprit, marți, 24 noiembrrie 2026, pe o stradă din municipiul Slatina de polițiștii care desfășurau o acțiune în trafic. Analizând documentele solicitate șoferului, polițiștii au constatat că nu există RRCA și ITM valabile, așa că l-au sancționat pe conducătorul auto.

„La data de 24 noiembrie 2026, în jurul orei 09:00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina, în timp ce desfășurau activități specifice pe strada Artileriei, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autobuz destinat transportului public de persoane, condus de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că autovehiculul avea inspecția tehnică periodică expirată și nu deținea o poliță de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) valabilă”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

Conducătorului auto i-a fost aplicat un avertisment, iar ca măsură complementară, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Directorul operatorului local de transport Loctrans S.A., Florin Duca, spune că șoferul plecase din bază cu autobuzul tocmai pentru a efectua inspecția tehnică periodică (ITP-ul) și că polița RCA fusese de asemenea încheiată și urmează să intre în vigoare în 24/25 noiembrie 2026. „Nu transporta copii. Șoferul plecase să facă ITP-ul”, a precizat Duca.

Autobuzul este folosit doar în perioada Sărbătorilor de Iarnă, fiind pregătit special pentru a-i bucura pe copii. În acest an vor fi trei asemenea autobuze, a mai spus Duca, unul dintre acestea fiind folosit și în jurul sărbătorii de Halloween (iar acesta ar avea toate documentele în regulă, a precizat directorul LOCTRANS), iar un al treilea fiind pregătit de asemenea pentru a i se efectua inspecția tehnică periodică.