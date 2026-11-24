În loc de pace, războiul din Ucraina trece printr-o escaladare clară. Aceasta este rezultatul a peste șase săptămâni de diplomație de navetă, declarații belicoase, lipsă de sprijin pentru capacitatea Ucrainei de a se apăra, intransigență rusă și al încercării eșuate a SUA de a reîncadra negocierile ca pe o problemă de securitate și de participare europeană, considera CNN.

Lupte grele pe frontul din Ucraina Foto: Profimedia

Întâlnirea trilaterală dintre Rusia, China și SUA de la Shenzhen nu a produs aproape niciun rezultat public. În schimb, doar în ultima săptămână, violențele au crescut puternic.

Vineri, Rusia a lansat ceea ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit cel mai intens atac al anului: șase ore de drone și rachete, după săptămâni de lovituri asupra podurilor din Kiev și asupra infrastructurii energetice din toată țara. Zeci de oameni au murit, iar mari părți din țară și din capitală rămân deseori fără curent.

Ucraina a lovit de trei ori, în zilele din jurul întâlnirii de la Shenzhen, podul spre Crimeea ocupată, la care Vladimir Putin ține în mod deosebit. În acest weekend, dronele ucrainene ar fi lovit și o navă legată de armata rusă în largul Kaliningradului, apoi nave militare rusești în apropierea portului Benghazi, pe coasta Libiei.

În timp ce Moscova își etalează intensitatea necruțătoare a atacurilor, Kiev răspunde cu lovituri la distanțe neașteptate și cu precizie.

Un teatru de conflict tot mai larg

Geografia loviturilor ucrainene este importantă. Kaliningradul este o enclavă rusă situată între Lituania și Polonia, considerată până acum un loc sigur. Este o moștenire ciudată a epocii sovietice, un teritoriu izolat în inima unora dintre cele mai antirusești state NATO, subliniază CNN.

Nava vizată, Sparta 2, face parte din flota militară de transport Sparta, cunoscută în Occident. Lovitura a fost probabil dată de Ucraina, fie cu o dronă lansată de pe o altă navă, fie cu una care a survolat teritoriul rus până la Marea Baltică. Rusia a ales să dea vina pe o a treia variantă: că Lituania ar fi permis dronei să zboare prin spațiul său aerian, deci pe teritoriu NATO.

Acuzația alimentează ideea, susținută de mult timp de Moscova, că Rusia este în război cu întreaga Alianță. Ea mărește și riscul unor noi acțiuni ostile și de sabotaj rusești în zona baltică, cu pericolul unei escaladări cu Alianța.

Loviturile din Libia, în care au fost vizate o navă militară și o navă de marfă rusești în largul orașului Benghazi, potrivit lui Zelenski, arată încă o dată capacitatea dronelor ucrainene de a pune Kremlinul într-o lumină proastă. În ultimul deceniu, Moscova și-a etalat forța în Africa, dar navele ei riscă acum să fie avariate în orice port din Mediterana în care ar acosta.

Extinderea violențelor era de neimaginat acum cinci ani. Din conflict limitat la teritoriul ucrainean, războiul s-a extins în 2024 în Rusia, apoi la granițele estice ale NATO, prin acțiuni de sabotaj legate de Rusia în statele Alianței. CNN compară situația cu cea a broaștei fierte treptat și consideră că lunile următoare sunt periculoase din două motive.

Ce ar însemna un Congres democrat pentru Ucraina

Primul motiv este că Putin ar dispune de o fereastră de timp limitată, până când Congresul SUA ar trece sub controlul democraților, favorabili Ucrainei. Atunci, de la conduita din trecut până la finanțările actuale, de la Elon Musk până la funcționari de rang mic din Pentagon, totul ar putea ajunge sub lupa lor, dacă nu chiar sub reglementare.

Nick Paton Walsh de la CNN consideră că simpatiile cu care Donald Trump acționează în favoarea Rusiei vor fi probabil limitate, pur și simplu din motive practice. El adaugă că atenția anturajului apropiat al lui Trump ar putea trece spre propria supraviețuire politică în fața unei viitoare administrații democrate, în dauna priorităților personale în relația cu războiul declanșat de Putin.

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Moscova a încercat în mod evident să dea înapoi ceasul negocierilor, convingând SUA să reformuleze discuțiile ca fiind despre o „infrastructură de securitate europeană” mai largă. Este un obiectiv urmărit de mult de Rusia: să rescrie conflictul din Ucraina ca simptom al extinderii NATO spre est.

Putin și-a înăsprit cererile. La Shenzhen, el a declarat că Rusia nu este interesată să negocieze un armistițiu, singurul rezultat concret care ar putea fi obținut acum pe cale diplomatică. A adăugat că, dacă europenii vor să participe la discuții la nivel tehnic, așa cum a spus Jared Kushner, ginerele președintelui american, că Kremlinul ar fi acceptat, ar trebui să meargă la Moscova să-și susțină cauza în fața lui, iar el „se va gândi”.

Potrivit lui Nick Paton Walsh, Putin a decis că cea mai bună poziție de negociere este să rupă ceea ce are în față, să facă mai mulți pași înapoi și să facă orice compromis să pară îndepărtat.

Există și o logică dură a acestei poziții: pe câmpul de luptă, realitatea este parțial de partea Rusiei. Capturarea restului regiunii Donbas este obiectivul principal declarat al lui Putin. Ucraina a împiedicat timp de doi ani ocuparea de către ruși a unui oraș din Donbas precum Kostiantinivka. Orașele vecine, Kramatorsk și Sloviansk, sunt însă aproape nelocuibile, pentru că atacurile cu drone și aviația rusă îi alungă pe civili și transformă străzile în ruine, pregătind terenul pentru luni de lupte urbane.

La Shenzhen, Putin a spus că controlul Ucrainei asupra restului de 10% din Donbas ar putea deveni treptat imposibil de menținut. Înaintarea lentă a Rusiei costă cel puțin 40.000 de morți și răniți pe lună și aduce doar rezultate minuscule, aproape absurde în raport cu pierderile.

Autorul presupune că acesta ar putea fi obiectivul pe termen scurt al Kremlinului: să transforme restul Donbasului în ruine și să accepte ulterior o înțelegere politică, în care să poată revendica victoria deasupra dărâmăturilor.

Realități paralele care blochează diplomația

Al doilea motiv este un pericol pe termen mai lung, care amenință cel mai mult diplomația. În prezent, puține dintre declarațiile celor două părți au legătură cu realitatea celeilalte. Kushner spune că europenii vor participa la viitoarele summituri multilaterale de pace, în timp ce Kremlinul spune că nu încă. Pe plan teritorial, Putin afirmă că controlează Kostiantinivka, ceea ce nu corespunde realității. Joi, el a spus că Ucraina a început războiul, ceea ce nu este adevărat.

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Cererile celor două părți par să se îndepărteze unele de altele. Potrivit unor relatări, Kremlinul vrea ca NATO să se retragă spre vest. În același timp, unele informații indică faptul că SUA ar fi pus în discuție chiar aderarea Ucrainei la Alianță. Sunt două linii roșii incompatibile.

Realitățile paralele ale celor două părți se îndepărtează, în loc să se apropie de o posibilă cale de urmat. Potrivit CNN, aceasta este exact intenția Rusiei și un exemplu clasic de folosire a diplomației pentru a atinge obiective militare. Efectul este însă crearea unui univers fictiv al diplomației, în care devine tot mai greu ca realitatea de pe câmpul de luptă să mai poată fi controlată. Pe scurt, discuțiile fără legătură cu realitatea nu pot opri războiul care face victime.

Aici a condus ultimul an de negocieri eșuate, de apropiere de Putin, de umilire și intimidare a Ucrainei, de panică în Europa și de brutalitate rusă: cel mai mare conflict din Europa din anii 1940 încoace. În acest conflict, dronele ucrainene par să lovească oriunde se află o navă rusă. Dronele, rachetele și elicopterele rusești intră lunar pe teritoriul NATO fără teama unei riposte militare. Iar procesul de pace pare doar un proces menit să-l mulțumească pe Trump, lipsit de pace reală. Este un moment sumbru, în care singurul final vizibil ar fi prăbușirea uneia dintre părți, un scenariu neliniștitor și chiar mai destabilizator, conchide CNN.