Fragmente din jurnalul privat al Papei Francisc, publicate marți de Vatican, descriu experiențe pe care acesta le-a considerat întâlniri cu diavolul și o profundă criză spirituală traversată în 2021–2022.

Papa Francisc Foto: Shutterstock

Papa Francisc a consemnat în jurnalul său privat că l-ar fi văzut pe diavol de trei ori și că, la ultima dintre aceste experiențe, i-ar fi auzit vocea. Însemnările apar într-un volum publicat marți, 24 noiembrie 2026, de Vatican, potrivit Associated Press. Relatarea prezintă experiențele așa cum le-a descris fostul Suveran Pontif, fără a confirma natura lor supranaturală.

Volumul „Jurnalul privat al Papei Francisc” reunește texte selectate și comentate de cardinalul Víctor Manuel Fernández, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi. Însemnările încep în 1992, când Jorge Mario Bergoglio era episcop auxiliar de Buenos Aires, iar ultima datează din 18 august 2024.

„L-am văzut și i-am auzit vocea”

Două dintre experiențele descrise de Francisc s-ar fi petrecut la Buenos Aires, iar a treia după călătoria sa în Chile din ianuarie 2018. Într-o însemnare din 24 ianuarie 2021, el povestește că ultima apariție ar fi avut loc în timpul unei reuniuni, la câteva zile după revenirea la Roma.

„L-am văzut și i-am auzit vocea”, scria Francisc, atribuindu-i diavolului cuvintele: „Acum am obținut tot ce mi-am dorit”. Fostul papă nota că nu putea uita ochii aparițiilor anterioare și nici vocea aspră și puternică auzită la cea de-a treia experiență.

Jurnalul evocă și scandalul abuzurilor sexuale din Biserica din Chile. După ce discreditase public mărturiile victimelor, Francisc a dispus o investigație și a recunoscut că greșise și fusese indus în eroare de ierarhia locală. Într-o însemnare din 7 iunie 2018, el descria gravitatea scandalului prin cuvintele: „Am văzut intrarea în iad. Seducția păgână în plină forță”.

Criza spirituală și teama de propria putere

Volumul descrie și o criză spirituală începută în ianuarie 2021 și depășită spre sfârșitul anului 2022. Potrivit cardinalului Fernández, frământările erau legate în principal de exercitarea puterii și de tentația lui Francisc de a crede că putea rezolva singur problemele tuturor, ajungând să se considere deasupra celorlalți.

Perioada a coincis cu probleme serioase de sănătate. În iulie 2021, Francisc a fost operat, fiindu-i îndepărtați 33 de centimetri din colon. La sfârșitul lui decembrie 2022, potrivit interpretării lui Fernández, fostul papă depășise criza încredințându-se milostivirii divine.

Nu toate însemnările au fost însă publicate. Fernández spune că Francisc își nota cele mai confidențiale gânduri într-un cod imposibil de descifrat, care nu este reprodus în carte. Cardinalul a precizat că a omis și pasaje care priveau alte persoane.