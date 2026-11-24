China a condamnat la moarte un oficial guvernamental pentru predarea unor secrete de stat și documente clasificate unui agent de informații străin.

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Într-o postare publică, Administrația Națională pentru Protecția Secretelor de Stat din China a declarat că oficialul condamnat a fost abordat și recrutat de o femeie străină în timp ce lucra în străinătate.

Este extrem de rar ca China să dezvăluie că a condamnat pe cineva la moarte pentru spionaj sau să publice detalii despre proceduri care implică securitatea națională, scrie CNN.

Postarea nu a menționat unde era detașat oficialul, dar i-a dat numele de familie Ma și a spus că fusese abordat de o femeie pe nume „Kailin”, care inițial a spus că este interesată să învețe chineza. Nu a precizat care este naționalitatea femeii.

După ce relația lor s-a dezvoltat, „Kailin” a început să-și mute conversațiile către subiecte „sensibile din punct de vedere politic” și evoluții internaționale majore și l-a convins pe Ma să predea informații sensibile despre personalul și operațiunile unei instituții chineze din țară, potrivit procurorilor.

Ulterior, Kailin l-a prezentat pe Ma celorlalți colegi ai ei și i-a spus că, dacă nu devine agent pentru țara lor, vor informa guvernul chinez despre activitățile sale. Ma a semnat apoi un jurământ de loialitate, începând să meargă pe calea „consumării întunericului și condamnării la izbăvire”, se arată în comunicat.

Oficialul s-a întors ulterior în China și a trimis „sute” de documente secrete clasificate agentului străin în schimbul unui venit lunar fix, cu bonus suplimentar atunci când acesta furniza materiale cheie, potrivit comunicatului.

Procurorul chinez a constatat că Ma a trimis nouă documente clasificate drept secrete de stat și 26 de documente clasificate drept confidențiale în schimbul a peste 150.000 de dolari pentru activitățile de spionaj. Postarea administrației secretelor de stat a oferit un avertisment sever cetățenilor chinezi să „mențină vigilența în viața socială și personală, să respecte cu strictețe disciplina la locul de muncă și să se ferească de a fi vizați, manipulați sau exploatați de actori ostili”.

Verdictul vine în contextul în care China își intensifică eforturile antispionaj, pe măsură ce rivalitatea sa strategică cu Occidentul condus de SUA se adâncește.

În 2023, China a extins domeniul de aplicare al legii sale deja ample privind contraspionajul pentru a extinde definiția spionajului de la secrete de stat și informații la orice „documente, date, materiale sau articole legate de securitatea și interesele naționale”, fără a specifica parametri specifici pentru modul în care acești termeni sunt definiți.

La începutul acestui an, agenția sa de spionaj a avertizat că tinerii chinezi sunt păcăliți de forțe străine, astfel încât să evite munca asiduă și să acorde prioritate emoțiilor individuale în detrimentul dezvoltării naționale.

Postarea de pe contul oficial al Ministerului Securității Statului i-a avertizat pe tineri să rămână vigilenți împotriva „capcanelor complexe de opinie” și a oricăror narațiuni „plate” care propagă mesajul că munca asiduă este inutilă.