După câteva săptămâni în care vaccinul gripal a lipsit din farmacii, pacienți încep să primească telefoane că-și pot ridica în sfârșit produsul pentru a se prezenta la vaccinare. Vaccinul a ajuns în unele unității farmaceutice, iar în altele va fi adus curând.

Pacienții pot găsi vaccinul gripal din nou în farmacii Foto: Alina Mitran

Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii, iar pacienții care așteptau un semn din partea farmaciștilor l-au și primit, mulți, în weekend, fiind invitați să se prezinte la începutul acestei săptămâni pentru a-l ridica.

„Eu nu sunt din oraș, am venit dintr-o localitate de lângă, am fost sunată. Am lăsat rețetele la farmacie cu aproximativ o săptămână în urmă, după ce de la farmacia din localitatea de domiciliu mi-au fost înapoiate, pentru că nu aveau siguranța că vor prim vaccin până pe 27 noiembrie, când expira valabilitatea rețetei. Mi-a spus farmacista - Doamnă, luați-le, poate găsiți pe undeva prin oraș, că la noi nu se știe când ajunge -. Și acum, în weekend, m-a sunat doamna de la farmacia de aici că pot să vin să-l iau”, a explicat o pacientă.

Și-a programat, astfel, pe neașteptate un drum la Slatina și în aceeași zi și-a anunțat și medicul de familie că a găsit vaccinul, întrebând dacă se poate prezenta pentru administrarea acestuia. „Medicul m-a întrebat cum de l-am găsit? Am avut relații? Nu-i venea să creadă, pentru că știa că lipsește din mai toate farmaciile”, a mai spus pacienta.

Un astfel de drum până la farmacie au făcut, luni, 23 noiembrie 2026, foarte mulți pacienți care și-au lăsat, cu mai multe săptămâni în urmă, rețetele pentru a fi anunțați când va ajunge din nou produsul în farmacii. Alți pacienți vor fi obligați să se întoarcă la medicul de familie sau la medicul specialist pentru o nouă rețetă, dacă aceasta între timp a expirat.

Nici măcar luni, 23 noiembrie, vaccinurile gripale nu au ajuns peste tot, însă aproape toate farmaciile au fost înștiințate că așteptarea nu va mai dura mult.

„Avem 200 de cutii, putem da. Dacă aveți rețetă, vă putem elibera vaccinul acum. Avem Vaxigrip”, este răspunsul primit dintr-o primă farmacie în care am intrat să verificăm dacă vaccinul a ajuns efectiv în farmacii.

La următoarea farmacie, care nu este din structura marilor lanțuri farmaceutice, răspunsul nu a mai fost același. „Deocamdată nu avem, nici măcar promisiuni. Am văzut și noi știri că vor suplimenta. Noi n-am primit. Nu avem nici rețete în așteptare, pentru că, neavând promisiuni, am vrut să nu încurcăm pacienții”, a fost răspunsul.

„Nu avem încă, n-am primit nici astăzi, din păcate. De când ne-au tot zis – vă aduc, vă aduc – dar nu ne-au adus încă”, a fost răspunsul primit dintr-o a treia farmacie în care am verificat.

În cea de-a patra, deși n-a ajuns vaccinul, a ajuns vestea că va veni. „Vaxigrip primim mâine. Dacă aveți rețetă, puteți să o lăsați” a fost răspunsul primit.

Am ajuns și într-o a cincea farmacie. „Avem Vaxigrip. Efluelda urmează să primim într-o zi-două, ni s-a solicitat un necesar pe care să-l transmitem astăzi. Iar cel pentru copii este, dar eu îl solicit la comandă. Cantități sunt suficiente acum. Rețetele pe care le-am avut noi deja le-am onorat și avem vaccin și la liber. Și mai vin”, a explicat Nicoleta Dan, reprezentanta farmaciei.

Ministerul Sănătății a anunțat aprovizionarea cu peste 570.000 de doze

Pacienții se întreabă acum dacă nu cumva au ratat momentul propice pentru vaccinare. Specialiștii îi liniștesc însă și îi informează că se pot vaccina pe toată perioada circulației virusurilor, cu mențiunea că organismul are nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a produce răspunsul așteptat, iar în această perioadă li se recomandă pacienților să evite, pe cât posibil, să se pună în situații care favorizează îmbolnăvirile.

Anumite forme de vaccin au început să lipsească din multe farmacii încă de acum câteva săptămâni. Ministerul Sănătății a anunțat, în weekend, suplimentarea, începând de luni, 23 noiembrie 2026, cu peste 570.000 de doze. Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, au existat întârzieri și dificultăți de aprovizionare în farmacii din cauza unei discontinuități de producție la nivel internațional, în timp ce tranșele anterioare nu au acoperit cererea.

Infecțiile respiratorii și cazurile de gripă sunt în creștere, iar vârful sezonului gripal este estimat pentru ianuarie–februarie 2027.

Vaccinul gripal se poate administra de la vârsta de 6 luni, iar mai multe categorii de pacienți beneficiază fie de compensare integrală, fie compensare 50% din prețul vaccinului la raft. Administrarea vaccinului se poate face la medicul de familie sau în farmaciile autorizate pentru vaccinare.