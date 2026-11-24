Cercetătorii atrag atenția și asupra consumului de cofeină, drogurilor recreaționale și anumitor suplimente alimentare, care pot crește tensiunea arterială.

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Potrivit unei analize publicate în revista științifică Current Hypertension Reports, citată de News Medical, reducerea caloriilor, dieta DASH (plan alimentar conceput pentru a preveni și reduce hipertensiunea arterială) și exercițiile fizice regulate pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

În schimb, beneficiile alimentației cu interval orar restricționat nu sunt încă demonstrate clar.

De asemenea, reducerea consumului de cofeină și alcool, precum și evitarea cocainei, metamfetaminei și a suplimentelor pe bază de plante cunoscute pentru creșterea tensiunii arteriale pot sprijini gestionarea hipertensiunii.

Dieta DASH, reducerea consumului de sare, scăderea în greutate și activitatea fizică regulată sunt printre principalele măsuri care pot contribui la reducerea tensiunii arteriale.

Cercetările arată că asocierea dietei DASH cu exercițiile fizice și reducerea aportului caloric poate avea efecte mai bune decât adoptarea exclusivă a dietei. De asemenea, consumul de alimente bogate în potasiu poate ajuta, însă înlocuitorii de sare pe bază de potasiu trebuie evitați de persoanele cu risc de hiperkaliemie, în special cele cu probleme renale sau care iau anumite medicamente.

Strategii complementare

Cofeina poate crește temporar tensiunea arterială, motiv pentru care persoanele cu hipertensiune ar trebui să limiteze consumul de cafea.

Ghidurile recomandă un aport de maximum 300 mg de cofeină pe zi. Cocaina, metamfetamina și anumite suplimente pe bază de plante, precum yohimbina și efedra, pot crește, de asemenea, tensiunea arterială și riscul de complicații cardiovasculare.

Reducerea consumului de alcool sau renunțarea la acesta poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale.

În plus, tehnici precum yoga, meditația și exercițiile de respirație pot avea beneficii pe termen scurt, deși dovezile sunt încă limitate.

Cercetătorii atrag atenția și asupra importanței accesului la alimente sănătoase și a sprijinului pe termen lung. Două studii, GoFresh și GoFreshRx, au arătat că livrarea alimentelor cu puțină sare, conform dietei DASH, împreună cu sfaturile unui dietetician, a contribuit la reducerea tensiunii arteriale.

Efectele au fost însă mai greu de menținut după încheierea programului.