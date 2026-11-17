Într-o perioadă în care inteligența artificială poate face temele în locul elevilor, iar rețelele sociale expun copiii unor riscuri tot mai grave, unele state europene își regândesc relația dintre educație și tehnologie. Suedia readuce manualele și scrisul de mână în școli, iar cazul TikTok din Spania ridică problema protecției minorilor. În România, unde aproape jumătate dintre adolescenți nu ating nivelul minim de competență la citire, miza este cum îi învățăm pe copii să gândească singuri, înainte de a le pune tehnologia în mâini.

Suedia readuce manualele și scrisul de mână în prim-plan Foto: Pixabay

După mai bine de un deceniu în care a mizat pe digitalizarea școlilor, Suedia schimbă direcția și readuce în prim-plan manualele tipărite, lectura și scrisul de mână, în special pentru elevii din clasele primare. Autoritățile încearcă astfel să reducă dependența de ecrane și să consolideze abilitățile de bază ale copiilor.

Doar în 2025 guvernul suedez a alocat 755 de milioane de coroane suedeze pentru achiziția de manuale și materiale didactice, iar pentru 2026 a prevăzut încă 555 de milioane de coroane. Obiectivul autorităților este ca elevii să aibă acces la manuale adecvate pentru fiecare materie, fără ca materialele digitale să înlocuiască automat cărțile.

Începând cu 1 iulie 2024, legislația suedeză a fost modificată pentru a consolida accesul elevilor la manuale și alte materiale educaționale. Guvernul a subliniat că instrumentele digitale trebuie introduse la vârste și în condiții în care sprijină învățarea, nu o împiedică.

Aproape jumătate dintre elevii români nu înțeleg suficient ceea ce citesc

În România, manualele tipărite și caietele sunt încă folosite în școli, însă rezultatele elevilor la evaluările internaționale arată dificultăți tot mai mari în înțelegerea și aplicarea informațiilor.

Potrivit raportului PISA 2025, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în septembrie 2026, 48% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire, 52% la matematică și 46% la științe. Asta nu înseamnă că nu știu să citească sau să scrie, ci că întâmpină dificultăți în identificarea ideilor principale, interpretarea informațiilor și folosirea cunoștințelor în situații concrete.

Situația s-a înrăutățit față de evaluarea din 2022, când 41,7% dintre elevii români se aflau sub nivelul de bază la citire.

În același timp, inteligența artificială este deja folosită de o parte importantă a elevilor. Potrivit aceluiași raport, 40% dintre adolescenții români utilizează cel puțin o dată pe săptămână aplicații conversaționale bazate pe AI pentru a învăța. Aproximativ 33% le folosesc pentru documentarea asupra unor subiecte noi, 31% pentru rezumarea textelor și 33% pentru redactarea temelor.

Raportul mai arată că elevii români petrec, în medie, 1,6 ore pe zi folosind dispozitive digitale la școală pentru învățare și alte 1,7 ore pentru activități recreative. Totodată, 29% declară că dispozitivele digitale le distrag frecvent colegii în timpul orelor de științe.

Ce se întâmplă în creier atunci când scriem de mână

Importanța scrisului de mână este susținută și de cercetări din domeniul neuroștiințelor.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie, publicat în revista Frontiers in Psychology în ianuarie 2024, a analizat activitatea cerebrală a 36 de studenți în timp ce, pe de-o parte scriau de mână și, pe de alta, tastau cuvinte.

Folosind electroencefalografia, cercetătorii au identificat modele de conectivitate cerebrală mai extinse în timpul scrisului de mână decât în timpul tastării. Autorii consideră că aceste diferențe pot avea implicații pentru procesele de memorare și învățare.

„S-a pus căruța înaintea cailor”

Aurora Oprea, consilier vocațional, consideră că problema educației digitale nu ține doar de instrumentele utilizate, ci și de abilitățile pe care copiii trebuie să le dezvolte înainte de a deveni utilizatori independenți ai tehnologiei.

„Din perspectiva mea, scrisul de mână nu este doar o tehnică veche de a pune cuvinte pe hârtie, ci un instrument esențial de autocunoaștere, structurare a gândirii și formare a identității viitorului adult. Atunci când un copil scrie de mână, el nu doar notează o informație, ci învață să își organizeze ideile, să aibă răbdare și să își asume propriul ritm, abilități fără de care nu își poate descoperi cu adevărat vocația”, explică specialista pentru „Adevărul”.

Aceasta atrage atenția că scrisul de mână presupune un ritm diferit de cel al tastării și poate încuraja selectarea și organizarea informațiilor.

„Scrisul de mână este mai lent decât tastarea, iar această încetinire este un avantaj uriaș. Copilul este obligat să filtreze informația, să aleagă ce este important și să lege ideile între ele, ceea ce îi antrenează capacitatea de a analiza probleme și de a lua decizii asumate mai târziu în carieră”, continuă ea.

În opinia sa, investițiile în digitalizarea școlilor trebuie însoțite de măsuri care să consolideze competențele fundamentale ale elevilor.

„S-a pus căruța înaintea cailor. În România, s-a investit masiv în table inteligente și dispozitive, dar s-a neglijat fundamentul: capacitatea copilului de a înțelege ceea ce citește și de a-și exprima coerent propriile gânduri. Un copil care nu își poate structura o idee pe hârtie nu va deveni mai creativ doar pentru că are o tabletă în față”, subliniază Aurora Oprea.

De la temele făcute cu AI la pericolele rețelelor sociale. Spania cere suspendarea TikTok

Dezbaterea europeană privind relația copiilor cu tehnologia depășește însă problema rezultatelor școlare. În timp ce Suedia încearcă să reducă dependența educației de ecrane, Spania a deschis o nouă confruntare cu una dintre cele mai populare platforme sociale în rândul tinerilor.

Nu vor să lase niciun fel de moștenire copiilor. Cum își trăiește viața un cuplu de pensionari

Pe 10 noiembrie 2026, Ministerul spaniol al Tineretului și Copilăriei a solicitat Agenției Spaniole pentru Protecția Datelor să analizeze suspendarea temporară a TikTok, în urma unei investigații jurnalistice realizate de organizația Maldita.es.

Investigația a identificat, într-un interval de 35 de zile, 1.183 de materiale explicite care prezentau abuzuri sexuale asupra copiilor și care acumulaseră aproximativ 48 de milioane de vizualizări. Jurnaliștii au documentat și existența unor conturi implicate în solicitarea, promovarea sau distribuirea unor asemenea materiale.

Potrivit Maldita.es, dintre 50 de videoclipuri semnalate platformei, doar cinci au fost eliminate complet în urma procedurilor de raportare și contestare. Alte 13 au fost restricționate în Spania, în timp ce 29 au fost considerate de platformă ca neîncălcând regulile sale, iar trei nu aveau o soluție definitivă la momentul verificării.

Ministrul Sira Rego a cerut platformei eliminarea materialelor, colaborarea cu procurorii și prezentarea unor măsuri verificabile pentru prevenirea reapariției conținutului ilegal.

Solicitarea nu echivalează însă cu suspendarea efectivă a TikTok. Decizia ar urma să fie luată de autoritățile competente, în condițiile prevăzute de legislația europeană.

Cazul readuce în atenție o problemă mai amplă: protecția copiilor nu poate depinde exclusiv de capacitatea părinților de a controla timpul petrecut în fața ecranelor. Platformele au propriile obligații privind identificarea și gestionarea conținutului ilegal, iar autoritățile trebuie să poată interveni atunci când mecanismele de protecție sunt insuficiente.

Ce poate face Uniunea Europeană și ce instrumente are România

La nivel european, Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut drept Digital Services Act (DSA), impune platformelor online obligații de transparență, mecanisme de raportare a conținutului ilegal și măsuri pentru protejarea minorilor.

În cazul platformelor foarte mari, precum TikTok, Comisia Europeană are competențe de supraveghere și poate investiga posibile încălcări sistemice ale regulamentului. Sancțiunile pot ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială a companiei.

În situații grave și în condiții juridice stricte, legislația permite inclusiv solicitarea restricționării temporare a accesului la un serviciu digital, ca măsură de ultimă instanță. O asemenea decizie nu poate fi luată arbitrar și presupune o procedură care implică autoritățile competente și control judiciar.

În România, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este coordonatorul serviciilor digitale, în baza Legii nr. 50/2024.

Utilizatorii români pot depune plângeri la ANCOM atunci când consideră că o platformă nu respectă obligațiile prevăzute de DSA. În cazul platformelor stabilite în alte state membre, autoritatea română poate transmite sesizările către coordonatorul competent.

Pentru platformele foarte mari, supravegherea respectării obligațiilor sistemice revine în principal Comisiei Europene, în colaborare cu autoritățile relevante.

Prin urmare, România dispune de instrumente europene pentru semnalarea și investigarea posibilelor încălcări, chiar dacă ANCOM nu poate decide unilateral închiderea unei platforme precum TikTok.

Cum îi pregătim pe copii pentru o lume în care tehnologia poate face aproape orice

În opinia Auroreo Oprea, digitalizarea nu trebuie respinsă, ci integrată într-un proces educațional care să păstreze autonomia copilului.

„Personal, consider că digitalizarea este, fără îndoială, necesară, iar competențele tehnologice sunt obligatorii pentru piața muncii. Totuși, greșeala de abordare apare atunci când confundăm mijlocul (tehnologia) cu scopul (educarea unui om capabil să gândească singur)”, spune ea.

De ce cumpărăm biciclete, abonamente și cursuri pe care nu le folosim. Psihologia banilor cheltuiți în zadar

Specialista avertizează că utilizarea excesivă a dispozitivelor poate încuraja obiceiul de a căuta răspunsuri imediate, în detrimentul răbdării necesare pentru înțelegerea unor probleme complexe.

„Ecranele încurajează consumul rapid de informație, copierea și reacțiile impulsive. Prin excesul de digitalizare timpurie, copiii riscă să devină buni utilizatori de aplicații, dar să își piardă capacitatea de a sta singuri cu gândurile lor și de a aprofunda un subiect”, continuă Aurora Oprea.

În consilierea vocațională, adaugă aceasta, procesul de autocunoaștere presupune și activități care nu pot fi reduse la interacțiunea cu un dispozitiv.

„În consilierea vocațională, jurnalul scris de mână este unul dintre cele mai eficiente instrumente prin care tinerii își descoperă pasiunile, temerile și valorile. Ecranul creează o distanță rece, în timp ce hârtia oferă un spațiu intim de reflecție”, mai spune ea.

Un alt aspect important este relația directă dintre copil, profesor și familie. „Vocația se descoperă în dialog, prin observarea copilului de către profesor și părinte. Atunci când ecranul devine intermediarul principal dintre elev și cunoaștere, se pierde din căldura relației educaționale, iar nevoile reale ale copilului trec mai ușor neobservate”, completează consilierul.

În opinia specialistei, soluția nu este o întoarcere completă la metodele tradiționale, ci utilizarea tehnologiei după consolidarea abilităților fundamentale de învățare.

„Adevărata pregătire pentru viitor nu înseamnă să alegem între creion și tastatură, ci să respectăm ordinea firească a dezvoltării umane. Mai întâi îl ajutăm pe copil să își formeze gândirea, răbdarea și vocea interioară prin scrisul de mână și lectura pe hârtie, iar apoi îi punem la dispoziție tehnologia ca pe o unealtă pe care el să o stăpânească, nu care să îl conducă,” crede ea.