Preşedintele Nicuşor Dan a refuzat, marţi, 24 noiembrie, să comenteze raportul AUR privind anularea alegerilor, el arătând că punctul său de vedere a fost exprimat în comunicatul de presă transmis de Administraţia Prezidenţială şi care, aşa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou.

Nicușor Dan, președintele României Foto: Facebook/Nicușor Dan

„Din respect pentru vizitatorul nostru, punctul meu de vedere l-aţi avut în comunicatul de presă pe care l-am susţinut, care, aşa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Şi putem să discutăm în detaliu, cu altă ocazie”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, întrebat despre raportul AUR, în cadrul conferinţei comune cu premierul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan.

Întrebat dacă a fost decizia bună cea luată acum doi ani şeful statului a răspuns: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.

„O să continuăm discuţia asta, dar nu e politicos faţă de invitaţii noştri. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări, în detaliu”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan, la insistenţele presei.

Raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024 nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică, iar marea majoritate a întrebărilor şi afirmaţiilor AUR îşi găseşte răspunsul „în însăşi” Hotărârea nr. 32 a Curţii Constituţionale din 6 decembrie 2024, detaliată şi explicată public în mai multe rânduri de către judecători constituţionali, şi în interviul din februarie 2025 al preşedintelui de atunci al Curţii Constituţionale, Marian Enache, precizează Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, CCR a anulat alegerile pentru trei motive: avantajul „substanţial” de expunere în online a unui candidat prin folosirea „netransparentă” a tehnologiilor digitale, publicitatea electorală nemarcată şi încălcarea „flagrantă” a legii finanţării campaniilor electorale.

Preşedinţia recunoaşte că la momentul hotărârii probele pe care s-a bazat CCR nu erau complete întrucât „nu exista timpul fizic pentru o verificare completă”, dar menţionează că verificările ulterioare „au demonstrat că indiciile în baza cărora a judecat Curtea se susţin”.

Grindeanu contestă raportul AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 24 noiembrie, despre raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale, că documentul este unul politic și că nu poate fi prezentat drept un raport al Comisiei pentru abuzuri din Camera Deputaților.

„Aici este liderul de grup, Ciprian Șerban, care vă poate spune mai multe. Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic. Puteți spune că este doar un raport al doamnei și al membrilor AUR din comisie, probabil. Așa că acel raport nu poate fi prezentat drept un raport al Comisiei pentru abuzuri”, a transmis Grindeanu.