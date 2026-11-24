Un om de afaceri rus exilat, care a renunțat la cetățenia țării sale după invazia Ucrainei, produce rachetele Ruta folosite de armata ucraineană, inclusiv în atacul asupra Podului Crimeei.

Kokorich, care a crescut în Siberia, a părăsit Rusia în 2012 Foto: EPFL Space Center

Structura principală a Podului Crimeei se înclina periculos după o serie de atacuri cu drone și rachete. Pentru a duce operațiunea până la capăt, o rachetă de croazieră Ruta, ieftină, a lovit luni seară structura portantă superioară a podului. Alte șapte rachete Ruta și alte tipuri de rachete au urmat, iar până marți, partea centrală a legăturii monumentale dintre Rusia și Crimeea ajunsese pe fundul mării.

În spatele atacului cu rachete Ruta se află un exilat rus care îl urăște pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, și care sprijină Ucraina.

Mikhail Kokorich este directorul executiv și cofondatorul companiei Destinus, cu sediul în Olanda, producătoare a rachetei Ruta și a dronei Da Vinci, utilizată, de asemenea, în atac, scrie Wall Street Journal.

Kokorich, care a crescut în Siberia, a părăsit Rusia în 2012, după ce a susținut opoziția față de Putin. În 2022, după invazia rusă în Ucraina, a renunțat la cetățenia rusă.

„Le-am spus ucrainenilor că vreau să câștige. Încă îmi doresc asta”, a declarat el. „Sunt mândru că rachetele pe care le construim îi ajută pe ucraineni să-și apere țara”, a adăugat acesta.

Un om de afaceri rus devenit producător de rachete pentru Ucraina

În vârstă de 50 de ani, Kokorich face parte dintr-o lungă listă de oameni de afaceri ruși exilați care critică Moscova. Printre aceștia se numără bancheri din perioada țaristă care s-au opus bolșevicilor și Mikhail Khodorkovsky, magnatul petrolului devenit critic al lui Putin.

Kokorich are însă o particularitate: produce rachete.

A înființat Destinus în 2021 și lucra la dezvoltarea tehnologiei motoarelor hipersonice atunci când a izbucnit războiul din Ucraina. Fizician de profesie, cu studii universitare în domeniul tehnologiilor hipersonice, Kokorich a fost întrebat de prieteni și oficiali ucraineni dacă poate contribui la dezvoltarea unei drone asemănătoare celor Shahed, cu rază lungă de acțiune, folosite de Iran. Primele drone Da Vinci au fost livrate în anul următor.

În noiembrie 2025, agenția rusă de monitorizare financiară l-a inclus pe Kokorich, alături de alți exilați, pe lista persoanelor considerate „teroriști și extremiști”.

Marți, Kremlinul a criticat sprijinul Olandei pentru Kiev. Comentatorii ruși și utilizatorii rețelelor sociale și-au îndreptat atacurile, în mod special, împotriva lui Kokorich.

„Consider această decizie un act de trădare”, a scris Max Vektor, analist și comentator, într-un articol publicat pe Voennoye Obozreniye, un site militar pro-Kremlin.

„A venit timpul ca serviciile noastre de informații/secrete să-și amintească de securea de gheață și de Troțki”, a adăugat acesta, făcând referire la asasinarea din 1940, în Mexic, a rivalului lui Iosif Stalin.

Kokorich a declarat că a pierdut șirul amenințărilor cu moartea pe care le-a primit.

Racheta Ruta, o armă mai ieftină decât cele occidentale

Atacul asupra podului a reprezentat un moment de afirmare publică pentru compania Destinus. Până atunci, aceasta vorbise foarte puțin despre rolul său în furnizarea de armament către Ucraina. Acum, compania se află în prim-planul unei noi categorii de producători de rachete cu costuri reduse.

Conflictele din Ucraina și Iran au demonstrat că armatele au nevoie de cantități mari de drone și rachete ieftine, alături de arme mai sofisticate și mai performante. Creșterea cheltuielilor pentru apărare și disponibilitatea componentelor comerciale standard au încurajat sute de startupuri să intre pe această piață.

Prima versiune a rachetei Ruta, cunoscută sub numele de Block 1, costă câteva sute de mii de dolari, potrivit companiei. Numele a fost inspirat atât de o plantă aromatică legendară din Ucraina, despre care se spune că aduce noroc, cât și de cuvântul spaniol „ruta”, care înseamnă traseu sau cale.

Prin comparație, racheta americană aer-sol Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) costă 1,3 milioane de dolari, în timp ce o rachetă Tomahawk ajunge la aproape două milioane de dolari, conform centrului de analiză Center for Strategic and International Studies. Racheta britanică Storm Shadow, pe care Ucraina a folosit-o cu efecte devastatoare, costă, de asemenea, milioane de dolari.

„Încercăm să fim de 10 ori mai ieftini”, a declarat Kokorich, care și-a construit prima avere în Rusia, vânzând electronice de larg consum și alte produse, înainte de a se orienta către industria aerospațială.

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Ucraina folosește dronele companiei încă din prima parte a războiului și rachetele Ruta din 2024. Spania a comandat drone interceptoare produse de Destinus, iar Olanda a încheiat un contract cu firma pentru dezvoltarea unei noi versiuni.

Gijs Tuinman, care a fost ministrul olandez responsabil de achizițiile pentru apărare din iulie 2024 până în februarie 2026, a declarat că firma a devenit importantă pentru Ucraina.

„Ucraina le cere (donatorilor) anumite tipuri de capabilități, iar această companie se află întotdeauna pe listă”, a spus el.

Cum au ajuns rachetele ieftine să schimbe industria de apărare

Destinus nu este singura companie care încearcă să intre pe această piață. Mai multe startupuri concurează cu firma olandeză și obțin contracte de achiziții militare. Printre acestea se numără Covenant, cu sediul la Washington, D.C.

Producătorii de rachete reduc costurile prin utilizarea unor focoase și motoare mai simple și mai mici, precum și a unor sisteme electronice mai puțin sofisticate.

„Aceste rachete cu costuri reduse presupun un compromis: plătești mai puțin, dar obții capabilități mai limitate”, a explicat Fabian Hoffmann, expert în rachete la Institutul Norvegian de Studii în domeniul Apărării, din Oslo.

Ruta Block 1 are o rază de acțiune de aproximativ 190 de mile (circa 306 kilometri) și un focos de 330 de livre (aproximativ 150 de kilograme).

Performanțele sunt inferioare celor ale rachetei americane JASSM, mai scumpă, care poate parcurge peste 500 de mile (aproximativ 805 kilometri) și transportă un focos de 1.000 de livre (circa 454 de kilograme). Aceasta poate pătrunde în clădiri înainte de a exploda.

Cu toate acestea, Hoffmann consideră că Ruta este o rachetă foarte capabilă, care a fost printre primele ce au utilizat inteligența artificială pentru a-și ghida singure traiectoria. Expertul a comparat această tehnologie cu folosirea unor hărți încărcate în prealabil în sistem.

Până în octombrie, compania ajunsese să producă aproape 300 de rachete Ruta Block 1 pe lună, față de aproximativ 200 în luna mai.

Destinus produce armament în Olanda și Spania și își fabrică propriile motoare. Compania a început deja producția versiunii Block 2, cu rază de acțiune mai mare și încărcătură explozivă mai puternică, și dezvoltă în paralel versiunea Block 3.

Potrivit lui Kokorich, acest lucru transformă Destinus în cel mai mare producător de rachete de croazieră din Europa.

Probleme pentru compania care furnizează armament Ucrainei

Nu toate planurile Destinus evoluează însă fără obstacole. Gigantul german din industria de apărare Rheinmetall a anunțat recent că negocierile cu Destinus nu au dus încă la înființarea unei societăți mixte pentru producția de rachete, proiect anunțat în aprilie. Kokorich a precizat că discuțiile continuă.

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Săptămâna trecută, activitățile companiei în Ucraina au provocat, de asemenea, controverse în Olanda. Presa a relatat că angajați ai Destinus s-ar fi apropiat prea mult de linia frontului, participând la testarea rachetelor în această țară.

Kokorich a confirmat că firma testează rachete în Ucraina, la fel ca alți producători occidentali de armament, dar a precizat că angajații săi nu participă direct la lupte. Rachetele sunt predate armatei ucrainene, care le utilizează ulterior.

„Putin mi-a furat țara”. De ce spune că nu regretă ruptura cu Rusia

Deși familia tatălui său este de origine ucraineană, Kokorich continuă să se considere rus.

„Este cultura mea, literatura mea, muzica mea. Putin mi-a furat țara”, a declarat el.

Omul de afaceri spune că este neobișnuit să se afle într-o situație în care, atunci când întâlnește un alt rus în străinătate, se gândește că acea persoană ar putea încerca să-l ucidă.

Kokorich a afirmat că a fost întotdeauna conștient de riscurile pe care și le asumă și că nu regretă deciziile luate.

„În locul în care am crescut, în Siberia, spunem: «Dacă ți-e frică de lupi, nu intra în pădure»”, a afirmat el.