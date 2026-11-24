Administrația Prezidențială susține că raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 nu aduce argumente noi în dezbaterea juridică și că majoritatea criticilor formulate de partid își găsesc deja răspunsul în motivarea Curții Constituționale a României (CCR). Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat că raportul este unul politic și că nu poate fi prezentat drept un raport al Comisiei pentru abuzuri din Camera Deputaților.

Nicușor Dan. președintele României Foto: Administrația prezidențială

UPDATE - Nicușor Dan: „acest raport nu aduce nimic nou”

Întrebat în timpul conferinței de presă comune cu premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, despre raport, șeful statului a spus că documentul nu aduce elemente noi.

Despre suficiența probelor prezentate de CCR în 2024 și verificările ulterioare privind posibila ingerință politică, președintele a evitat să ofere detalii, afirmând că va răspunde întrebărilor cu o altă ocazie.

„Punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut. Așa cum spune chiar în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Putem să discutăm în detaliu cu alte ocazii. Vă voi răspunde la toate aceste întrebări în detaliu.”

UPDATE - Grindeanu: „este doar un raport al membrilor AUR”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 24 noiembrie, despre raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale, că documentul este unul politic și că nu poate fi prezentat drept un raport al Comisiei pentru abuzuri din Camera Deputaților.

„Aici este liderul de grup, Ciprian Șerban, care vă poate spune mai multe. Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic. Puteți spune că este doar un raport al doamnei și al membrilor AUR din comisie, probabil. Așa că acel raport nu poate fi prezentat drept un raport al Comisiei pentru abuzuri”, a transmis Grindeanu. DETALII AICI

Știre inițială

Potrivit poziției Administrației Prezidențiale, motivele care au stat la baza anulării scrutinului sunt prezentate explicit în Hotărârea CCR nr. 32 din 6 decembrie 2024, precum și în explicațiile oferite ulterior de judecătorii constituționali și în interviul acordat în februarie 2025 de fostul președinte al Curții, Marian Enache.

Instituția amintește că decizia de anulare a alegerilor a avut la bază trei elemente principale: utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și a algoritmilor rețelelor sociale, prin finanțări netransparente, în avantajul unui candidat; publicitatea electorală nemarcată conform legii, care a generat un avantaj substanțial de vizibilitate online, respectiv încălcarea flagrantă a legislației privind finanțarea campaniei electorale, prin declararea unor cheltuieli zero, în condițiile unei expuneri media consistente.

În analiza raportului AUR, Administrația Prezidențială răspunde principalelor critici formulate de partid. În ceea ce privește competența CCR de a anula întregul proces electoral, instituția invocă articolul 2 din Constituție, care stabilește corectitudinea alegerilor ca o condiție a exercitării suveranității, precum și articolul 146 litera f), care conferă Curții atribuții privind supravegherea respectării procedurii pentru alegerea Președintelui României.

Referitor la acuzația că judecătorii constituționali s-ar fi autosesizat nelegal, Administrația Prezidențială precizează că prevederile constituționale nu limitează modalitatea în care CCR poate evalua corectitudinea procesului electoral. Totodată, instituția explică diferența dintre Hotărârea nr. 31 și Hotărârea nr. 32 din 2024: prima a vizat verificarea procesului de numărare a voturilor, în timp ce a doua a avut în vedere neregulile campaniei electorale, în urma informărilor primite de Curte.

Un alt argument contestat de AUR vizează insuficiența probelor care au fundamentat anularea alegerilor. Administrația Prezidențială admite că, la momentul pronunțării hotărârii, verificările nu erau complete, însă susține că existau indicii suficiente privind denaturarea competiției electorale, iar timpul disponibil nu permitea o analiză exhaustivă. Verificările ulterioare ar fi confirmat, potrivit instituției, temeinicia acestor indicii.

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În privința proporționalității măsurii, Administrația Prezidențială consideră că nu era necesară cuantificarea exactă a impactului campaniilor online asupra votului, fiind suficientă constatarea unei distorsionări semnificative a competiției electorale. Instituția invocă și evoluția scorului electoral al candidatului vizat, creditat cu aproximativ 3% în intențiile de vot cu două săptămâni înainte de scrutin și ajuns ulterior la 23% în primul tur.

Referitor la criticile privind nerespectarea principiului contradictorialității și a dreptului la apărare, Administrația Prezidențială recunoaște că legislația electorală în vigoare în 2024 nu era pregătită pentru situații generate de manipularea algoritmică și finanțarea digitală netransparentă. Instituția consideră însă că, în circumstanțele excepționale de atunci, anularea scrutinului a fost preferabilă validării unui proces electoral profund viciat. Totodată, subliniază necesitatea unor modificări legislative care să introducă mecanisme de audiere și apărare pentru persoanele vizate în astfel de situații.

Administrația Prezidențială respinge și argumentul AUR potrivit căruia nu ar fi existat o ingerință străină, invocând faptul că existența unei finanțări interne pentru o parte a unei campanii nu exclude posibilitatea unor finanțări externe pentru alte componente. Mai mult, instituția subliniază că fundamentul hotărârii CCR nu a fost exclusiv existența unei ingerințe străine, ci utilizarea unor finanțări ilicite, indiferent de proveniența acestora.

În ceea ce privește rolul Consiliului Suprem de Apărare a Țării și al serviciilor de informații, Administrația Prezidențială precizează că decizia de anulare a alegerilor a aparținut exclusiv judecătorilor Curții Constituționale și a fost adoptată în unanimitate. Instituția amintește, totodată, că Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională include campaniile de dezinformare care pot afecta ordinea constituțională între amenințările la adresa securității naționale.

Ce conține raportul AUR despre anularea alegerilor

AUR a prezentat luni seară propriul raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în care califică hotărârea Curții Constituționale drept „uzurpare de putere” și anunță sesizarea Parchetului General. Documentul este semnat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților și neagă existența unei ingerințe rusești.

Raportul AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 pune sub semnul întrebării legalitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie și solicită procurorilor să verifice activitatea reprezentanților Curții Constituționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv Direcției Generale de Protecție Internă, și Serviciului de Telecomunicații Speciale. Raportul cere și verificarea rolului fostului președinte Klaus Iohannis, de la convocarea ședinței CSAT din 28 noiembrie 2024 până la punerea în aplicare a hotărârii de anulare a alegerilor.

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Motivul invocat de George Simion pentru prezentarea propriului raport este că președintele Nicușor Dan nu și-a publicat până acum raportul promis. Simion a mai susținut că nu există garanții că scenariul din 2024 nu se va repeta la prezidențialele din 2028.

Deși poartă antetul comisiei parlamentare, raportul intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni” nu a fost votat de membrii acesteia. Autoarea precizează că documentul de 432 de pagini este „asumat în calitatea mea de președinte al Comisiei, fără să substituie deliberarea acesteia ori să anticipeze pozițiile membrilor săi”. Mai mult, datele consemnate în document arată că, la 4 februarie 2026, membrii comisiei au respins prin vot înființarea unei subcomisii de anchetă pe această temă, cu 11 voturi împotrivă și doar 3 pentru.

Poziția prezentată drept o cercetare parlamentară vine însă după ce, chiar la 6 decembrie 2024, în ziua anulării scrutinului, Laura Gherasim cataloga public hotărârea Curții Constituționale drept „o lovitură de stat împotriva voinței suverane a poporului român”.