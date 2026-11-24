Utqiaġvik, cel mai nordic oraș din Statele Unite, a intrat în noaptea polară. După ultimul apus din 18 noiembrie, locuitorii vor aștepta până pe 23 ianuarie 2027 pentru a vedea din nou soarele deasupra orizontului.

Utqiaġvik, oraș în Alaska Foto: X

Locuitorii orașului Utqiaġvik, din Alaska, au văzut ultimul apus al anului pe 18 noiembrie, în jurul orei locale 13:42. Următorul răsărit este așteptat abia pe 23 ianuarie 2027, după aproximativ 65 de zile în care soarele rămâne sub orizont, potrivit FOX Weather.

Situat pe coasta arctică a Alaskăi, la peste 500 de kilometri nord de Cercul Polar Arctic, Utqiaġvik este cel mai nordic oraș din Statele Unite. Aici, alternanța anotimpurilor aduce două extreme: săptămâni întregi fără răsărit iarna și aproape trei luni fără apus vara.

Noaptea polară nu înseamnă întuneric permanent

Deși soarele nu mai urcă deasupra orizontului, orașul nu rămâne în beznă pe tot parcursul zilei. Există intervale de crepuscul civil, în care lumina solară luminează indirect cerul. Noaptea polară desemnează absența răsăritului, nu neapărat lipsa oricărei lumini naturale.

Viața de zi cu zi continuă și în această perioadă. Oamenii merg la serviciu, copiii la școală, iar comunitatea își păstrează activitățile și întâlnirile. Iluminatul artificial și planificarea atentă a deplasărilor au însă un rol important în lunile lungi de iarnă.

Vânătoarea și pescuitul rămân, de asemenea, activități importante pentru comunitate. Nopțile lungi oferă și ocazii de a observa aurora boreală.

De ce nu mai răsare soarele

Fenomenul este provocat de înclinarea axei Pământului cu aproximativ 23,5 grade. În timpul iernii boreale, emisfera nordică este înclinată în direcția opusă Soarelui, astfel că, în unele regiuni aflate dincolo de Cercul Polar Arctic, acesta nu mai apare deasupra orizontului pentru perioade îndelungate.

Vara, situația se inversează. Utqiaġvik are aproximativ 84 de zile consecutive fără apus, în perioada mai–august. NASA a documentat, pentru anul 2025, intervalul dintre 10 mai și 2 august, când soarele a rămas permanent deasupra orizontului. Fenomenul este cunoscut drept „soarele de la miezul nopții”.

O comunitate cu rădăcini indigene

Orașul, cunoscut anterior sub numele Barrow, are o puternică identitate indigenă. Potrivit unui material publicat de NASA în mai 2025, aproximativ 60% dintre locuitori sunt Iñupiat.

Până la revenirea soarelui, pe 23 ianuarie 2027, locuitorii își continuă rutina în condițiile iernii arctice. Pentru Utqiaġvik, săptămânile fără răsărit fac parte din ciclul anual, la fel ca verile în care lumina zilei nu se stinge nici la miezul nopții.