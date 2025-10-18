Apel la rugăciuni după ce medicul antivaccinist Flavia Groșan a intrat în comă. Bahmuțeanu: „A tratat carcalacul cu câteva pastile”

Val de reacții pe Facebook după ce medicul pneumolog Flavia Groșan a intrat în comă. Mii de români au postat mesaje de recunoștință și susținere, inclusiv chemări la rugăciune colectivă.

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru pozițiile sale controversate din timpul pandemiei de COVID-19, se află în comă profundă la Spitalul Județean din Oradea. Vestea a creat un val de reacții pe intenet, inclusiv chemări la rugăciune colectivă.

Cu doar câteva zile înainte de internare, medicul Flavia Groșan a postat pe Facebook un mesaj care astăzi pare premonitoriu: „Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră ați fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni urgent la investigații. Ceva îmi iese cu virgulă. Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase.”

După apariția informației despre starea sa, rețelele sociale s-au umplut de rugăciuni și mesaje de susținere.

„Gând de rugăciune și de recunoștință față de doamna doctor Flavia Groșan, care acum se află în comă profundă, la finalul unui cancer pe care l-a purtat pe picioare salvând viețile altora. (..) Un mare medic. O figură nonconformistă, o profesionistă desăvârșită, care a salvat multe vieți”, a scris un admirator.

„Fă o minune, Doamne, pentru eroina noastră care a făcut minuni”, a comentat altă persoană.

„Doamne, Isuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, pune mâna Ta deasupra Flaviei Groșan și ai grijă de ea, Doamne, fiindcă a servit cu credință și devotament Binele comun într-o perioadă în care erau foarte puțini cei care aveau curajul să îmbrace haina de Războinic al Luminii! Folosește acum în favoarea ei toate binecuvântările și recunoștința celor cărora le-a făcut bine. Ai grijă de ea, Doamne, fiindcă Flavia Groșan a făcut diferența într-un mare fel, prin modul eroic în care a ales să-și trăiască adevărul!”, a scris un alt fan.

Printre cei care i-au transmis public mesaje s-a numărat și Adriana Bahmuțeanu, care a scris pe Facebook: „Să ne rugăm pentru doamna doctor Flavia Groșan, o profesionistă desăvârșită ce s-a luptat cu Sistemul în timpul de tristă amintire al c@vrigului și care acum se află în comă profundă, pe un pat de spital! O doamnă curajoasă și demnă, care a descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fără atâtea victime nevinovate, legate de pat, intubate cu oxigen industrial și chinuite prin spitale. Un exemplu de reziliență, cinste și onoare, ce ar merita omagiul întregii societăți! Jos pălăria, doamna doctor! Respect!”

Pacienți din întreaga țară și-au amintit ajutorul primit în timpul pandemiei. „Cu acel tratament al doamnei doctor Flavia Groșan m-am făcut bine atunci în pandemie! 14 zile am respirat extrem de greu, dar nu am mers la spital! Dacă mergeam, mă intubau și eram terminat! Să ne rugăm ca doamna doctor să se facă bine”, a scris un internaut.

Un alt admirator a adăugat: „Să facă Bolo statuie cu Flavia Groșan în Piața Unirii din Oradea, că merită femeia.”

Chemări la rugăciune colectivă

Pe paginile de susținători au început chemările la rugăciuni colective: „Să ne unim inimile pentru doamna dr. Flavia Groșan. În aceste clipe grele, doamna doctor are nevoie de noi — de rugăciunea, de credința și de iubirea noastră. A fost o lumină pentru mii de oameni, un medic curajos care a dăruit alinare, adevăr și speranță atunci când mulți se temeau să vorbească. Astăzi, acea lumină are nevoie de inimile noastre, unite în rugăciune.”

„Frați români, la rugăciune pentru doamna doctor Flavia Grosan”, a spus alt admirator.

„Dumnezeu să o miluiască și să o mântuiască pe Flavia Groșan! Suferea de o boală incurabilă de foarte multă vreme. Se pare că acum a venit vremea ultimelor sale rânduri din cartea vieții. Îmi pare foarte rău. Chiar a ajutat foarte mulți oameni – asta cere Dumnezeu de la noi”, a scris altcineva.

Reacțiile nu au fost doar emoționale, ci și critice.

„Cică doamna Flavia Groșan e în comă. Lucru pe care eu, personal, îl regret. Pentru că sunt sigură că nu e o femeie rea. Faptul că unei persoane cu un asemenea dezechilibru interior i s-a permis să smintească oameni e vina statului român, care n-a avut mijloace să liniștească genul ăsta de manifestări”, a comentat altcineva.

„Pentru mine povestea Flaviei Groșan e tristă. Din felul în care și-a ales propria soartă deduc că a crezut real în ce spunea public. Vedetele TV și de pe internet care au promovat-o, care i-au validat teoriile elucubrante și au făcut-o să se simtă eroină – n-au nimic de spus acum? Unde și-au parcat omenia, după ce și-au amputat-o?”, a spus altă persoană.

De asemenea, un comentariu a fost fpcut și de polițistul și scriitorul Marian Godină.

„Acest caz e unul trist și arată neputința autorităților. Această femeie, care avea ea însăși nevoie de ajutor, a tratat oameni după ureche, ajungând până la a se trata pe ea, la fel. Nimeni nu a avut curajul să își asume și să facă ceva cu ea. Acum e cam târziu. Sper să nu bucure pe cineva vestea asta”, a scris acesta, pe FB.

Cine este Flavia Grosan

Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei de COVID-19. A fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă, notează presa locală ebihoreanul.ro.

„Pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată artificial”, a dezvăluit publicației citate, vineri, o sursă medicală.

Potrivit unor alte surse, Flavia Groșan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie, după ce în jurul orei 1.40, soțul, care o găsise inconștientă în casă, a sunat la 112. Au fost alertate atât Serviciul de Ambulanță Județean, cât și SMURD. Două echipaje s-au deplasat la domiciliu și au găsit-o in stare de inconștiență.

Flavia Groșan este cunoscută în mediul medical local ca suferind de cancer de câțiva ani.

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan a postat pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) un mesaj în care a precizat că suferă de „tuse epuizantă” și că are o „durere atroce la întreg plămân”.

„Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace. Cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”.

Recent, Flavia Groșan a revenit în atenția publică printr-o nouă declarație controversată. Cunoscută pentru afirmațiile sale din perioada pandemiei, când susținea că a vindecat peste o mie de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 folosind un „banal antibiotic”.

Declarațiile au provocat reacții imediate din partea Colegiului Medicilor și a Societății Române de Pneumologie, care consideră afirmațiile ca „fiind nefundamentate științific și cu potențial periculos pentru sănătatea publică”.