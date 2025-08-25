search
Luni, 25 August 2025
Medicul Flavia Groşan, acuzată de dezinformare şi propagare de fake news, după ce a vorbit despre „efecte post-vaccin” COVID transmise prin contact sexual

0
0
Publicat:

Medicul Flavia Groșan, cunoscută pentru declarațiile controversate din pandemie, a stârnit din nou reacții dure în mediul medical după ce a susținut, pe Facebook, că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după o relație intimă cu o femeie vaccinată.

Flavia Groșan face din nou afirmaţii controversate legate de COVID. FOTO: webp

Flavia Groșan, medic pneumolog din Bihor, revine în atenția publică printr-o nouă declarație controversată. Cunoscută pentru afirmațiile sale din perioada pandemiei, când susținea că a vindecat peste o mie de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 folosind un „banal antibiotic”, Flavia Groșan provoacă acum un val de reacții după ce a publicat pe pagina sa de Facebook o postare în care descrie cazul unui pacient nevaccinat.

Potrivit medicului, bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi acuzat „dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă” imediat după ce a avut relații intime cu iubita sa, care era vaccinată. „Asta este ceea ce se numește shedding – eliminare de particule virale post-vaccin”, a scris Flavia Groșan, afirmând că acesta ar fi mecanismul prin care pacientul a dezvoltat simptomele.

 „Și eu mă gândesc la asta de mult timp. Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică - fluide corporale, orice - la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește shedding (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a descris medicul situaţia pacientului său.

În acest context, Flavia Groșan a mai susținut că persoanele vaccinate „au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike”.

„Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike”, susţine medicul pneumolog Flavia Groşanu.

Ce spun Colegiul Medicilor și a Societatea Română de Pneumologie

Declarațiile au provocat reacții imediate din partea Colegiului Medicilor și a Societății Române de Pneumologie, care consideră afirmațiile ca fiind nefundamentate științific și cu potențial periculos pentru sănătatea publică.

Citește și: Mii de persoane au „rămas cu dizabilități” în urma vaccinării cu AstraZeneca. Ce despăgubiri ar putea primi

Președintele Colegiului Medicilor, prof. dr. Cătălina Poiană,  a precizat că dr. Carmen Pantiș, șefa Colegiului Medicilor Bihor, a convocat pentru luni la prânz o ședință extraordinară pentru a analiza cazul. Totodată, ea a explicat că „un medic, în desfășurarea activității medicale, inclusiv în spațiul public, nu trebuie să dezinformeze”, subliniind că afirmațiile publice trebuie să se bazeze pe dovezi clare și demonstrabile.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să se pronunțe având la bază medicina bazată pe dovezi sau, în caz contrar, să susțină cu dovezi clare demonstrabile în fața comunității medicale afirmațiile făcute. (...) Consider că, la fel cum – din perspectiva mea – afirmațiile din respectiva postare nu sunt susținute științific – nu este normal ca, dacă după o anumită postare nu există – în spațiul public – un punct de vedere instituțional transmis imediat, să punem în discuție rolul Colegiului Medicilor din România”, a afirmat președintele CMR.

De asemenea, Cătălina Poiană a precizat că sancțiunile împotriva medicului bihorean pot merge până la ridicarea dreptului de liberă practică, întrucât nu este la prima abatere.

Controversele în jurul Flaviei Groșan datează din perioada pandemiei. În primăvara anului 2021, Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat după ce aceasta a afirmat că a tratat o mie de pacienți COVID-19 cu o schemă proprie de tratament, care includea Claritromicina.

„Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu intubat, pe mască. Și nu a ajuns. Eu mă duc pe medicația mea clasică, ieftină, care include și Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide”, spunea medicul Flavia Groşan la acea vreme.

Societatea Română de Pneumologie a reacționat și ea prompt, respingând ferm afirmațiile recente.

„SRP promovează și susține exclusiv medicina bazată pe dovezi științifice, conform ghidurilor și recomandărilor internaționale validate. În acest sens, SRP respinge ferm orice afirmații nefundamentate științific și avertizează asupra riscului pe care dezinformarea și propagarea de fake news medicale îl au asupra sănătății publice și asupra încrederii populației în profesia medicală. Societatea Română de Pneumologie reafirmă angajamentul de a fi un partener responsabil şi credibil în comunicarea medicală şi solicită tuturor actorilor implicaţi să se bazeze pe informaţii validate ştiinţific, în interesul pacienţilor şi al sănătăţii publice”, se arată într-un comunicat al instituției, citat de news.ro.

