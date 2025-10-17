Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital: „Este ventilată artificial”

Medicul Flavia Groșan ar fi în comă, la Spitalul Județean din Bihor. Controversatul medic pneumolog a ajuns în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Bihor cu diagnostic extrem de grav, potrivit eBihoreanul.

„Pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată artificial”, a dezvăluit publicației citate, vineri, o sursă medicală.

Potrivit acesteia, la internare, Flaviei Groșan i-ar fi fost depistate „o tumoră pulmonară, cu metastaze cerebrale, suprarenale și hepatice”.

Sursa citată de eBihoreanul a precizat că „avea convulsii, a făcut stop-cardiorespirator și a fost resuscitată”.

Alte surse medicale spun că doctorița a preferat să nu ajungă la spital, ci se trateze acasă timp de aproape o săptămână, deși simptomele pe care le descria, inclusiv pe rețelele de socializare, erau extrem de grave.

Potrivit unor alte surse, Flavia Groșan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie, după ce în jurul orei 1.40, soțul, care o găsise inconștientă în casă, a sunat la 112 și au fost alertate atât Serviciul de Ambulanță Județean, cât și SMURD. Două echipaje s-au deplasat la domiciliu și au găsit-o fără conștiență.

„Echipajele au efectuat o resuscitare complexă și lungă”, a declarat o sursă.

Flavia Groșan este cunoscută în mediul medical local ca suferind de cancer de câțiva ani.

„Am priceput încă odată subtilitățile medicinii”

Pe 10 octombrie, Flavia Groșan a postat pe contul de Facebook PneumoMed (cabinetul unde activa ca pneumolog) un mesaj în care a precizat că suferă de „tuse epuizantă” și că are o „durere atroce la întreg plămân”.

„Pot să pun pariu ca cei mai mulți dintre dumneavoastră repede la spital. Eu am dormit o noapte întreaga în fotoliu. Până mi-am dat seama. Uite o recidivă a unei pneumonii aparent banale, tratate superficial. Ceva de genul, nu fa ce face popa, fa ce spune popa. Și urgent am trecut la algoritmul meu al complicațiilor. N-am ajuns în spital. Am supraviețuit. Dar eu am priceput încă odată subtilitățile medicinii. Mi-a confirmat durerile torace. Cu drag, Flavia, medic primar pneumolog”.

La scurt timp, Flavia Groșan a revenit cu un comentariu la aceeași postare: „Luni la prima oră mă duc să-mi fac câteva investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”.