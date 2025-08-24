Medicul antivaccinist Flavia Groșan șochează din nou: persoanele nevaccinate se pot îmbolnăvi dacă fac sex cu cineva vaccinat

Un bărbat de 32 de ani a prezentat dureri în piept, oboseală extremă și tulburări cognitive după ce a avut relații intime cu o parteneră vaccinată. Medicul pneumolog Flavia Grosan sugerează că simptomele ar putea fi cauzate un fenomenul numit „shedding”.

Ce este fenomenul „shedding” la care face referire medicul pneumolog

Un tânăr în vârstă de 32 de ani a fost diagnosticat cu dureri puternice în piept, oboseală extremă, senzație de ceață mentală și dureri în gât, după ce a avut relații intime cu partenera sa vaccinată anti-COVID-19, conform declarațiilor medicului primar pneumolog Flavia Grosan.

Potrivit specialistei, simptomele au apărut imediat după expunerea la fluidele corporale ale partenerei și ar putea fi explicate prin fenomenul cunoscut sub denumirea de „shedding” – eliberarea de proteine spike în mediul înconjurător de către organismul unei persoane vaccinate.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește „shedding” (eliminare de particule virale post-vaccin)” a explicat Flavia Groșan.

„Acesta este un caz în care bărbatul nu a fost vaccinat și a fost clar sensibil la proteinele spike pe care le-a primit de la partenera sa. Unele persoane pot fi foarte rezistente, dar altele pot prezenta reacții severe”, a mai explicat medicul.

Medicul primar pneumolog Flavia Groșan a atras atenția asupra unui fenomen controversat

Ea a explicat modul în care proteinele spike produse de persoanele vaccinate ar putea afecta unele persoane neimunizate.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său” a avertizat medicul Flavia Groșan pe pagina sa de Facebok.

Reacțiile altor medici nu au intârziat să apară. „Inepții grosolane”

Reacțiile comunității medicale nu au întârziat să apară după afirmațiile controversate ale medicului Flavia Groșan.

Colegii săi de breaslă califică declarațiile acesteia drept inepții grosolane și atrăgând atenția asupra riscurilor pe care dezinformarea le poate avea asupra sănătății publice.

„Nu e posibil să asistăm pasivi cum asemenea inepții grosolane circulă în online, adună mii de like-uri și share-uri, și ajung să fie percepute de unii ca „adevăruri”. Problema gravă este că autorul nu e un anonim de pe Facebook, ci o doamnă doctor pneumolog care recidivează exact ca în pandemie, împingând în spațiul public aceleași minciuni periculoase.

„Shedding” după vaccinare?

Nu există! Acest fenomen apare doar la vaccinurile cu virus viu atenuat (ex. vaccinul oral antipoliomielitic, scos din uz). Vaccinurile anti-COVID NU conțin virus viu, deci nu pot transmite nimic altcuiva. A vorbi despre „shedding” aici e pură falsificare a terminologiei medicale” a scris, tot pe Facenook, medicul Iuliu Torje.

Medicul care o contrazice pe Flavia Groșan aduce mai multe argumente.

„Aberație. Proteina spike este produsă tranzitoriu, în cantități infime, doar pentru a stimula sistemul imun. Ea nu se „scurge” în parteneri și nu provoacă „ceață mentală” sau „oprirea respirației”. Din punct de vedere biologic, e imposibil” a mai detaliat acesta.

„Gene care produc la infinit proteina spike? Fals cras. ARNm-ul din vaccin este fragil, dispare rapid și NU se integrează în genom. Oricine afirmă contrariul demonstrează o lipsă totală de înțelegere a biologiei celulare.

Ceea ce este însă real și extrem de periculos este faptul că un medic răspândește asemenea aberații, subminând încrederea în vaccinare. Vaccinurile au salvat milioane de vieți în pandemie, reducând masiv formele grave și decesele” a explicat medicul Iuliu Torje.

„Colegiul Medicilor din România are obligația să ia atitudine” spune medicul revoltat

„Un medic care intoxică publicul cu dezinformări repetate, exact ca în pandemie, devine un pericol public și își trădează jurământul. Libertatea de exprimare nu înseamnă libertatea de a răspândi minciuni medicale cu potențial letal.

Vaccinarea protejează, pseudoștiința ucide. Cine alege să recidiveze cu asemenea narațiuni toxice trebuie privit ca agent activ de dezinformare. Iar CMR are datoria să acționeze ferm”, a mai scris medicul Iuliu Torje.