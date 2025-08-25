Răzgândire publică: medicul Flavia Groşan se dezice de postarea controversată despre efectele post-vaccin COVID: „Am și șters-o”

Medicul pneumolog Flavia Groşan a recunoscut că nu are nicio dovadă ştiinţifică despre „efecte post-vaccin” COVID transmise prin contact sexual, aşa cum sugera pe contul său de Facebook, după ce Colegiul Medicilor a anunţat că va deschide o anchetă.

Medicul primar pneumolog Flavia Groșan s-a răzgândit în privința postării sale de pe Facebook, care a stârnit controverse în comunitatea medicală. Postarea, în care sugera că persoanele nevaccinate ar putea prezenta „efecte post-vaccin” COVID în urma contactului sexual cu persoane vaccinate, a fost catalogată drept „fake news medical” de Societatea Română de Pneumologie.

Decizia Flaviei Groşan de a șterge postarea de pe reţelele de socializare a venit la scurt timp după ce Colegiul Medicilor Bihor a anunțat declanșarea unei cercetări disciplinare împotriva sa, calificând afirmațiile drept „periculoase” și „aberante”.

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters-o”, a transmis medicul luni.

Cu toate acestea, Flavia Groșan a ţinut să puncteze ceea ce consideră o abordare dublă din partea autorităților.

„PS: De o lună de zile sunt pur și simplu hărțuită de schema «schemă de detoxifiere vaccin COVID», nimeni nu s-a sesizat. Mi se pare o dublă măsură”, şi-a încheiat ea cea mai recentă postare.

A fost demarată o anchetă disciplinară

Colegiul Medicilor Bihor a precizat luni, 25 august, că a decis declanșarea cercetării disciplinare „în urma afirmațiilor din spațiul public, de pe contul de Facebook personal” al medicului.

„Este inadmisibil ce informații eronate a postat. Nu e la prima abatere, iar sancțiunea va fi severă”, a declarat dr. Carmen Pantiș, președinta instituției.

Conform Legii 95/2006, medicii care încalcă normele de deontologie riscă sancțiuni care pot varia de la mustrare și amendă de până la 1.500 de lei, până la interdicția de a profesa sau retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor, ceea ce atrage pierderea dreptului de practică.

Nu este prima dată când Flavia Groșan se află în centrul unei controverse publice. În timpul pandemiei, ea a susținut că protocolul oficial „omoară pacienții” și că a vindecat sute de bolnavi tratându-i cu antibiotice clasice, ca în cazul unei pneumonii atipice. Atunci, Colegiul Medicilor Bihor a audiat-o, însă nu a aplicat sancțiuni împotriva ei.