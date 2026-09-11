 Apartament cu două camere din Bihor, scos la licitație cu 6.000 de euro. Are și o grădină de 26 de metri pătrați | adevarul.ro
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Apartament cu două camere din Bihor, scos la licitație cu 6.000 de euro. Are și o grădină de 26 de metri pătrați

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Un apartament de aproape 50 de metri pătrați este scos la licitație în Vașcău, Bihor, iar oferta minimă este de aproximativ 6.000 de euro. Proprietatea include și o grădină, însă are nevoie de renovări.

Apartamentul necesită renovări
Apartamentul necesită renovări Foto: SURSA: ANAF

Apartamentul are o suprafață utilă de 49,5 metri pătrați și este situat pe strada Crișului, nr. 1A, la etajul al doilea al unui imobil cu trei niveluri. Locuința este decomandată și este formată din două camere și o baie.

Potrivit anunțului de licitație de pe site-ul ANAF, imobilul este construit pe o structură de rezistență din beton, cu zidărie, iar starea proprietății este menționată ca fiind „de renovat”. Apartamentul nu beneficiază de loc de parcare. Proprietatea include, însă, și o grădină în intravilan, cu o suprafață de 26 de metri pătrați.

Baia apartamentului
Baia apartamentului Foto: SURSA: ANAF

Prețul de pornire a fost redus cu 50%

Prețul de evaluare al apartamentului este de 127.000 de lei, echivalentul a aproximativ 24.200 de euro. Pentru cea de-a patra licitație, prețul de pornire a fost redus cu 50%, ajungând la 63.500 de lei, aproximativ 12.100 de euro.

Mai mult, la licitație pot fi depuse oferte de minimum 31.750 de lei, aproximativ 6.040 de euro. Suma reprezintă 25% din prețul de evaluare al imobilului.

Apartamentul va fi adjudecat celui care oferă cel mai mult, chiar dacă oferta este mai mică decât prețul de pornire, însă numai dacă există cel puțin doi participanți care au depus oferte valabile.

Cameră apartament
Cameră apartament Foto: SURSA: ANAF

În cazul în care există un singur ofertant, acesta trebuie să ofere o sumă mai mare decât prețul de pornire, de 63.500 de lei, pentru ca imobilul să poată fi adjudecat.

Licitația pentru apartamentul din Vașcău se desfășoară în perioada 9-19 septembrie 2026. Taxa de participare este de 6.350 de lei.

Astfel, deși oferta minimă poate coborî până la aproximativ 6.000 de euro, adjudecarea la această sumă nu este garantată.

Prețul final depinde de ofertele depuse și de numărul participanților la licitație.

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