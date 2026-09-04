 Apartament cu 3 camere, scos la licitație pentru aproximativ 22.800 de euro. Unde se află locuința din Capitală | adevarul.ro
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Apartament cu 3 camere, scos la licitație pentru aproximativ 22.800 de euro. Unde se află locuința din Capitală

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O locuință cu trei camere din Sectorul 5 al Capitalei poate fi cumpărată la un preț de pornire de aproximativ 22.800 de euro. Apartamentul este scos la licitație de Administrația Sector 5 a Finanțelor Publice, iar suma de la care pornește procedura este cu 50% mai mică decât valoarea de evaluare.

Apartamentul este scos la licitație
Apartamentul este scos la licitație Foto: Foto: Shuterstock

Proprietatea este situată pe strada Valdemar Lăscărescu nr. 3, în blocul Z1, scara 1, la parter. Conform anunțului de licitație, apartamentul are o suprafață utilă de 36,12 metri pătrați și cuprinde trei camere și o baie.

Blocul în care se află locuința a fost construit și finalizat în anul 1970. Apartamentul nu beneficiază de loc de parcare, însă proprietății îi este aferentă și o suprafață de teren de aproximativ 9,51 metri pătrați.

Prețul a fost redus la jumătate

Valoarea de evaluare a apartamentului este de 239.526 de lei. Pentru cea de-a treia licitație, prețul de pornire a fost stabilit la 119.763 de lei, ceea ce înseamnă o reducere de 50%.

Persoanele interesate să participe la procedură trebuie să achite o taxă de participare de 11.976,30 lei. Licitația este anunțată pentru perioada 4 septembrie 2026, ora 09.00, până la 14 septembrie 2026, ora 09.00.

În anunțul oficial, locuința este descrisă ca un apartament cu trei camere, situat la parterul unui bloc de apartamente, cu o suprafață utilă de 36,12 metri pătrați și o baie.

Documentația precizează că proprietatea nu are loc de parcare și că terenul aferent are 9,51 metri pătrați, fiind înregistrat în cartea funciară nr. 224211-C1-U19.

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